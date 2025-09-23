rs 30000 crore deal these 3 drone stocks could soar today ₹30000 करोड़ की डील: आज ये 3 ड्रोन शेयर भर सकते हैं ऊंची उड़ान, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़rs 30000 crore deal these 3 drone stocks could soar today

₹30000 करोड़ की डील: आज ये 3 ड्रोन शेयर भर सकते हैं ऊंची उड़ान

Drone Stocks in Focus: आज ड्रोन बनाने वाली कंपनियों जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड और तनेजा एयरोस्पेस एंड एविएशन लिमिटेड के शेयरों पर बाजार में विशेष ध्यान रहेगा। इसकी वजह है 30000 करोड़ की डील।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानTue, 23 Sep 2025 08:14 AM
share Share
Follow Us on
₹30000 करोड़ की डील: आज ये 3 ड्रोन शेयर भर सकते हैं ऊंची उड़ान

Drone Stocks in Focus: आज ड्रोन बनाने वाली कंपनियों जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड और तनेजा एयरोस्पेस एंड एविएशन लिमिटेड के शेयरों पर बाजार में विशेष ध्यान रहेगा। इसकी वजह है 30000 करोड़ की डील।

रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने सोमवार, 22 सितंबर को नेटवर्क 18 के साथ एक इंटरव्यू में कहा था कि भारत सरकार जल्द ही 30,000 करोड़ रुपये मूल्य के मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस (मध्यम-ऊंचाई, लंबी दूरी वाले) ड्रोन कांट्रैक्ट के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करेगी।

जेन टेक्नोलॉजीज के शेयर सोमवार को मामूली बढ़त के साथ 1606 रुपये पर बंद हुए थे। जबकि, आइडिया फोर्ज के शेयर 1.19 पर्सेंट टूटकर 529 रुपये पर सोमवार का कारोबार समाप्त किए थे। तनेजा एयरोस्पेस एंड एविएशन लिमिटेड के शेयरों की बात करें तो यह शेयर 384.95 रुपये पर हरे निशान के साथ बंद हुआ था।

जेन टेक्नोलॉजीज की तैयारी

जेन टेक्नोलॉजीज के प्रबंधन ने जुलाई में ही कहा था कि उन्हें वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही में एंटी-ड्रोन सिस्टम और सिम्युलेटर के बड़े ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। कंपनी को विश्वास है कि उसे IDDM श्रेणी में सरकार से एंटी-ड्रोन सिस्टम के पर्याप्त ऑर्डर मिलेंगे और वह वित्तीय वर्ष 2026-2028 में 6,000 करोड़ रुपये का रेवेन्यू प्राप्त कर लेगी।

शेयरों का प्रदर्शन

2025 में अब तक, जेन टेक्नोलॉजीज के शेयरों में 35% की गिरावट आई है, जबकि आइडियाफोर्ज के शेयर 15% नीचे हैं और अपने आईपीओ मूल्य 672 रुपये से भी काफी नीचे कारोबार कर रहे हैं। तनेजा एयरोस्पेस एंड एविएशन इस साल अबतक 12 फीसद से अधिक टूट चुका है।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

Stock Market Update Business Latest News Business News In Hindi
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।