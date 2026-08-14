खाद की सब्सिडी में ₹2.17 लाख करोड़ खर्च फिर भी फसलों की 'सेहत' नहीं सुधरी
मुख्य बातें
- सरकार ने साल 2025-26 में खाद सब्सिडी पर 2.17 लाख करोड़ रुपये खर्च किए
- अगले साल 2026-27 के लिए उर्वरक मंत्रालय ने 3.54 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी मांगी है
- एक्सपर्ट्स की मानें तो खेतों में डाली गई अधितर खाद फसलों तक पहुंचती ही नहीं है
भारत सरकार हर साल खाद पर लाखों करोड़ रुपये की सब्सिडी देती है, लेकिन हैरानी की बात ये है कि खेतों में डाली गई अधितर खाद फसलों तक पहुंचती ही नहीं है। फसल दिल खोलकर लहलहाने से रहे। विशेषज्ञों और खाद बनाने वाली कंपनियों का कहना है कि जितनी खाद खेतों में डाली जाती है, उसका करीब दो-तिहाई हिस्सा पौधों तक नहीं पहुंच पाता। यह खाद या तो जमीन के अंदर पानी में मिल जाती है, या हवा में उड़ जाती है, जिससे वातावरण को भी नुकसान होता है।
भारत में खाद की खपत कितनी है?
भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खाद उपभोक्ता है और यूरिया सबसे ज्यादा मात्रा में विदेश से मंगवाता है। सरकार ने साल 2025-26 में खाद सब्सिडी पर 2.17 लाख करोड़ रुपये खर्च किए। अगले साल 2026-27 के लिए उर्वरक मंत्रालय ने 3.54 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी मांगी है।
भारत को हर साल करीब 6.77 करोड़ टन खाद की जरूरत होती है, जिसमें यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीके जैसी खादें शामिल हैं। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा यूरिया का है, जो करीब 55-60 प्रतिशत खपत का होता है। हर साल करीब 4 करोड़ टन यूरिया की डिमांड है और यह हर साल 5 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है।
फसलों को मिलता है कितना पोषण?
वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि पौधे यूरिया और डीएपी जैसी खादों का सिर्फ 30 से 40 प्रतिशत ही सोख पाते हैं। बाकी 60-65 प्रतिशत पोषक तत्व बेकार चले जाते हैं। दीपक फर्टिलाइजर्स कंपनी के प्रमुख एससी मेहता बताते हैं कि कुछ खाद बारिश या सिंचाई के पानी के साथ जमीन के अंदर चली जाती है और कुछ हवा में उड़कर प्रदूषण फैलाती है।
उनका कहना है, "इतनी बड़ी सब्सिडी देकर सरकार को नुकसान उठाना पड़ता ही है, साथ में पर्यावरण भी बिगड़ रहा है।" दीपक फर्टिलाइजर्स देश की सबसे बड़ी खाद बनाने वाली कंपनियों में से एक है।
पुरानी खाद बनाम नैनो खाद
इफको के प्रबंध निदेशक के.जे. पटेल बताते हैं कि पुरानी खादें जैसे यूरिया, डीएपी को मिट्टी में डाला जाता है, लेकिन मिट्टी की सेहत खराब होने और सही मात्रा का ध्यान न रखने की वजह से इनका काफी हिस्सा बर्बाद हो जाता है। पुरानी खादों से फसलों को सिर्फ 30-40 प्रतिशत फायदा मिलता है, जबकि नैनो खाद से 80-90 प्रतिशत तक फायदा मिलता है।
इफको नैनो तकनीक वाली खादों को बढ़ावा दे रहा है, ताकि कम मात्रा में भी फसलों को अच्छा पोषण मिल सके। नैनो खाद में पोषक तत्व सीधे फसलों की जड़ों या पत्तियों तक पहुंच जाते हैं, इसलिए वे ज्यादा असरदार होते हैं।
क्या नुकसान हैं?
जब खाद का सही से इस्तेमाल नहीं होता, तो किसानों को अपनी फसल की जरूरत के हिसाब से ज्यादा खाद डालनी पड़ती है, जिससे उनकी लागत बढ़ जाती है और सरकार पर भी सब्सिडी का भारी बोझ पड़ता है। साथ ही, अतिरिक्त नाइट्रोजन जमीन में पानी के साथ मिलकर उसे प्रदूषित करती है या हवा में जाकर ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती है।
क्यों हो रहा है यूरिया का ज्यादा इस्तेमाल?
विशेषज्ञों का मानना है कि सिर्फ यूरिया पर निर्भर रहने की बजाय सभी तरह की खादों का संतुलित इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यूरिया फसलों के लिए नाइट्रोजन का अच्छा स्रोत जरूर है, लेकिन अगर इसका ज्यादा इस्तेमाल किया जाए और बाकी खादें कम डाली जाएं तो मिट्टी में पोषक तत्वों का असंतुलन हो जाता है। लंबे समय में इससे मिट्टी की सेहत खराब होती है और फसलों की पैदावार भी घटने लगती है।
सरकार ने क्या सुझाव दिया है?
हाल ही में आए आर्थिक सर्वेक्षण में सुझाव दिया गया कि यूरिया की कीमतों को थोड़ा बढ़ाया जाए और किसानों को सीधे उनके खाते में प्रति एकड़ नकद मदद दी जाए। इससे किसानों की जेब पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वे अनावश्यक रूप से ज्यादा खाद डालने से बचेंगे। साथ ही, अलग-अलग इलाकों और अलग-अलग फसलों के हिसाब से खाद देने की सलाह दी गई है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें