खाद की सब्सिडी में ₹2.17 लाख करोड़ खर्च फिर भी फसलों की 'सेहत' नहीं सुधरी

भारत सरकार हर साल खाद पर लाखों करोड़ रुपये की सब्सिडी देती है, लेकिन हैरानी की बात ये है कि खेतों में डाली गई अधितर खाद फसलों तक पहुंचती ही नहीं है। फसल दिल खोलकर लहलहाने से रहे। विशेषज्ञों और खाद बनाने वाली कंपनियों का कहना है कि जितनी खाद खेतों में डाली जाती है, उसका करीब दो-तिहाई हिस्सा पौधों तक नहीं पहुंच पाता। यह खाद या तो जमीन के अंदर पानी में मिल जाती है, या हवा में उड़ जाती है, जिससे वातावरण को भी नुकसान होता है।

भारत में खाद की खपत कितनी है? भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खाद उपभोक्ता है और यूरिया सबसे ज्यादा मात्रा में विदेश से मंगवाता है। सरकार ने साल 2025-26 में खाद सब्सिडी पर 2.17 लाख करोड़ रुपये खर्च किए। अगले साल 2026-27 के लिए उर्वरक मंत्रालय ने 3.54 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी मांगी है।

भारत को हर साल करीब 6.77 करोड़ टन खाद की जरूरत होती है, जिसमें यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीके जैसी खादें शामिल हैं। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा यूरिया का है, जो करीब 55-60 प्रतिशत खपत का होता है। हर साल करीब 4 करोड़ टन यूरिया की डिमांड है और यह हर साल 5 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है।

फसलों को मिलता है कितना पोषण? वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि पौधे यूरिया और डीएपी जैसी खादों का सिर्फ 30 से 40 प्रतिशत ही सोख पाते हैं। बाकी 60-65 प्रतिशत पोषक तत्व बेकार चले जाते हैं। दीपक फर्टिलाइजर्स कंपनी के प्रमुख एससी मेहता बताते हैं कि कुछ खाद बारिश या सिंचाई के पानी के साथ जमीन के अंदर चली जाती है और कुछ हवा में उड़कर प्रदूषण फैलाती है।

पुरानी खाद बनाम नैनो खाद इफको के प्रबंध निदेशक के.जे. पटेल बताते हैं कि पुरानी खादें जैसे यूरिया, डीएपी को मिट्टी में डाला जाता है, लेकिन मिट्टी की सेहत खराब होने और सही मात्रा का ध्यान न रखने की वजह से इनका काफी हिस्सा बर्बाद हो जाता है। पुरानी खादों से फसलों को सिर्फ 30-40 प्रतिशत फायदा मिलता है, जबकि नैनो खाद से 80-90 प्रतिशत तक फायदा मिलता है।

इफको नैनो तकनीक वाली खादों को बढ़ावा दे रहा है, ताकि कम मात्रा में भी फसलों को अच्छा पोषण मिल सके। नैनो खाद में पोषक तत्व सीधे फसलों की जड़ों या पत्तियों तक पहुंच जाते हैं, इसलिए वे ज्यादा असरदार होते हैं।

क्या नुकसान हैं? जब खाद का सही से इस्तेमाल नहीं होता, तो किसानों को अपनी फसल की जरूरत के हिसाब से ज्यादा खाद डालनी पड़ती है, जिससे उनकी लागत बढ़ जाती है और सरकार पर भी सब्सिडी का भारी बोझ पड़ता है। साथ ही, अतिरिक्त नाइट्रोजन जमीन में पानी के साथ मिलकर उसे प्रदूषित करती है या हवा में जाकर ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती है।

क्यों हो रहा है यूरिया का ज्यादा इस्तेमाल? विशेषज्ञों का मानना है कि सिर्फ यूरिया पर निर्भर रहने की बजाय सभी तरह की खादों का संतुलित इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यूरिया फसलों के लिए नाइट्रोजन का अच्छा स्रोत जरूर है, लेकिन अगर इसका ज्यादा इस्तेमाल किया जाए और बाकी खादें कम डाली जाएं तो मिट्टी में पोषक तत्वों का असंतुलन हो जाता है। लंबे समय में इससे मिट्टी की सेहत खराब होती है और फसलों की पैदावार भी घटने लगती है।