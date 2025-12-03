₹12 लाख 4 साल में बने ₹40 करोड़, भुजिया चिप्स में निवेश ने एनविडिया को पीछे छोड़ा

संक्षेप: BoAt कंपनी के सह-संस्थापक और शार्क टैंक इंडिया के जज अमन गुप्ता ने लेट्स ट्राई नामक स्नैक्स ब्रांड में जो 12 लाख रुपये का निवेश किया था, वह 4 सालों में बढ़कर लगभग 40 करोड़ रुपये हो गया है। उन्होंने मजाकिया अंदाज में लिखा कि मैं NVIDIA के चिप्स में पैसा नहीं कमा सका, लेकिन भुजिया चिप्स में कमा लिया।

BoAt कंपनी के सह-संस्थापक और शार्क टैंक इंडिया के जज अमन गुप्ता ने हाल ही में एक सोशल मीडिया पोस्ट साझा किया है। इसमें उन्होंने बताया है कि शार्क टैंक इंडिया के पहले सीजन में उन्होंने 'लेट्स ट्राई' नामक स्नैक्स ब्रांड में जो 12 लाख रुपये का निवेश किया था, वह पिछले चार सालों में बढ़कर लगभग 40 करोड़ रुपये हो गया है।

अमन गुप्ता ने अपने पोस्ट में लिखा कि शुरुआत में इस कंपनी में कोई भी निवेश करना नहीं चाहता था। पर आज यह निवेश उनके एनवीडिया जैसी कंपनी में किए गए निवेश से भी ज्यादा रिटर्न दे गया। हालांकि, उन्होंने NVIDIA में किए गए निवेश या उससे मिले रिटर्न का कोई आंकड़ा साझा नहीं किया। उन्होंने मजाकिया अंदाज में लिखा, "मैं NVIDIA के चिप्स में पैसा नहीं कमा सका, लेकिन भुजिया चिप्स में कमा लिया।"

अमन गुप्ता का निवेश सिद्धांत अमन गुप्ता ने अपने निवेश के तरीके के बारे में बताते हुए कहा कि वे हमेशा कंपनी के संस्थापक और उनके गुणों में निवेश करते हैं, न कि केवल कागजी गणना देखकर। उन्होंने कहा, "मैं कभी भी एक्सेल शीट देखकर निवेश नहीं करता। मैं फॉर्मूले में नहीं, फाउंडर में निवेश करता हूं।"

4 साल में लगभग 33,233% का रिटर्न उनके मुताबिक, लेट्स ट्राई में किया गया यह निवेश चार साल में लगभग 33,233% के रिटर्न के साथ 333 गुना बढ़ गया है। उन्होंने दावा किया कि शार्क टैंक इंडिया के इतिहास में यह अब तक का सबसे बेहतरीन नतीजा है। उन्होंने इस सफलता का श्रेय जुनून, दीवानगी और भूख जैसे गुणों को दिया।

लेट्स ट्राई क्या है? लेट्स ट्राई एक भारतीय स्नैक्स बनाने वाली कंपनी है। यह आलू के वेफर्स और भुजिया जैसे स्नैक्स बनाती है। कंपनी का दावा है कि वह उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का इस्तेमाल करती है। उनके उत्पाद ट्रांस-फैट फ्री, पाम ऑयल फ्री, कोलेस्ट्रॉल फ्री, शुगर फ्री और फाइबर से भरपूर हैं। कंपनी के अनुसार, वे 100% मूंगफली के तेल का ही इस्तेमाल करते हैं और कोई प्रिजर्वेटिव या कृत्रिम रंग व स्वाद नहीं डालते।