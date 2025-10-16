10000% का छप्परफाड़ रिटर्न, पिछली दिवाली से रॉकेट बना है यह शेयर, सचिन तेंदुलकर से भी जुड़ा नाम

संक्षेप: आरआरपी सेमीकंडक्टर के शेयर पिछली दिवाली से लेकर अब तक 10000% से ज्यादा उछल गए हैं। मार्केट में पिछले दिनों यह भी अफवाह उड़ी कि क्रिकेट लीजेंड सचिन तेंदुलकर ने आरआरपी सेमीकंडक्टर के शेयर खरीद रखे हैं और कंपनी में उनकी हिस्सेदारी है।

एक छोटी कंपनी आरआरपी सेमीकंडक्टर के शेयर पिछली दिवाली से रॉकेट बने हुए हैं। आरआरपी सेमीकंडक्टर के शेयर पिछली दिवाली से लेकर अब तक 10000 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए है। मार्केट में यह भी अफवाह उड़ी कि क्रिकेट लीजेंड सचिन तेंदुलकर ने आरआरपी सेमीकंडक्टर के शेयर खरीद रखे हैं और कंपनी में उनकी हिस्सेदारी है। सचिन तेंदुलकर की हिस्सेदारी को लेकर कंपनी को सफाई भी देनी पड़ी। आरआरपी सेमीकंडक्टर ने रेगुलेटरी फाइलिंग में स्पष्ट किया कि दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की कंपनी में कोई हिस्सेदारी नहीं है और न ही वह कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं।

नाम बदलने के बाद कंपनी के शेयरों की बदली किस्मत

आरआरपी सेमीकंडक्टर के शेयर पिछली दिवाली से लेकर अब तक 10075 पर्सेंट उछल गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि मल्टीबैगर स्टोरी कंपनी के नाम बदलने के बाद से शुरू हुई। जीडी ट्रेडिंग्स एंड एजेंसीज लिमिटेड ने अपना नाम बदलकर आरआरपी सेमीकंडक्टर लिमिटेड किया है। यह बात इकनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है। आरआरपी सेमीकंडक्टर को पिछले दिनों यह कहना पड़ा कि उसका वित्तीय प्रदर्शन कंपनी के शेयरों में आए तेज उछाल को जस्टिफाई नहीं करता है। आरआरपी सेमीकंडक्टर ने मंगलवार को कहा कि लेजेंडरी क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने कभी कंपनी के कोई शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तेंदुलकर कंपनी ने शेयरधारक नहीं हैं। आरआरपी सेमीकंडक्टर ने यह भी कहा कि कंपनी को महाराष्ट्र सरकार से कोई 100 एकड़ जमीन नहीं मिली है।