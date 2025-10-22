Hindustan Hindi News
18 महीने में 63000% की तूफानी तेजी, अब BSE ने बजाई खतरे की घंटी, दिग्गज क्रिकेटर का भी जुड़ा था नाम

18 महीने में 63000% की तूफानी तेजी, अब BSE ने बजाई खतरे की घंटी, दिग्गज क्रिकेटर का भी जुड़ा था नाम

संक्षेप: आरआरपी सेमीकंडक्टर के शेयर 18 महीने से कुछ ज्यादा समय में 63000% से अधिक उछल गए हैं। BSE ने अब एक इनवेस्टर अलर्ट जारी किया है। BSE ने चेताया है कि आरआरपी सेमीकंडक्टर के स्टॉक प्राइस में आया उछाल इसके वित्तीय फंडामेंटल्स से मेल नहीं खाता है।

Wed, 22 Oct 2025 10:28 AMVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
आरआरपी सेमीकंडक्टर के शेयर पिछले कुछ समय से मार्केट में धमाल मचाए हुए हैं। कंपनी के शेयर मंगलवार को 2% के उछाल के साथ 9478 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले 18 महीने से कुछ ज्यादा समय में आरआरपी सेमीकंडक्टर के शेयर 63000 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयर इस अवधि में 15 रुपये से बढ़कर 9400 रुपये के पार जा पहुंचे हैं। पिछले दिनों यह भी अफवाह उड़ी कि पूर्व दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने आरआरपी सेमीकंडक्टर के शेयर खरीद रखे हैं। कंपनी ने इसको लेकर सफाई भी दी है। कंपनी के शेयरों में आई ताबड़तोड़ तेजी के बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) ने निवेशकों को अलर्ट किया है।

BSE ने इनवेस्टर्स को किया अलर्ट
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) को आरआरपी सेमीकंडक्टर के शेयर परफॉर्मेंस में दम नहीं दिख रहा। बीएसई ने मंगलवार को एक इनवेस्टर अलर्ट जारी किया है। BSE ने चेताया है कि आरआरपी सेमीकंडक्टर के स्टॉक प्राइस में आया तेज उछाल कंपनी के वित्तीय फंडामेंटल्स से मेल नहीं खाता है। बीएसई ने एक पब्लिक नोटिस में कहा है, 'इस स्टॉक में दांव लगाने से पहले निवेशकों को बहुत सतर्कता बरतनी चाहिए।' स्पेक्यूलेटिव गतिविधियां रोकने के लिए एक्सचेंज ने आरआरपी सेमीकंडक्टर को इनहैंस्ड सर्वेलंस मेशर (ESM) फ्रेमवर्क के तहत रखा है।

सचिन तेंदुलकर के दांव लगाने की अफवाह
पिछले दिनों मार्केट में यह अफवाह उड़ी कि सचिन तेंदुलकर का आरआरपी सेमीकंडक्टर पर दांव है। कंपनी ने इस अफवाह पर सफाई भी दी। आरआरपी सेमीकंडक्टर ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने कभी कंपनी के कोई शेयर नहीं खरीदे हैं। आरआरपी सेमीकंडक्टर ने कहा कि तेंदुलकर कंपनी के शेयरहोल्डर नहीं हैं। आरआरपी सेमीकंडक्टर ने अपनी सफाई में कहा कि तेंदुलकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बोर्ड मेंबर्स के साथ कनेक्टेड नहीं हैं। साथ ही, वह कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर भी नहीं हैं।

1 साल में 12000% से ज्यादा उछले हैं कंपनी के शेयर
आरआरपी सेमीकंडक्टर के शेयर पिछले एक साल में 12,797 पर्सेंट चढ़ गए हैं। स्मॉलकैप कंपनी के शेयर 22 अक्टूबर 2024 को 73.49 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 21 अक्टूबर 2025 को 9478 रुपये पर बंद हुए हैं। इस साल अब तक कंपनी के शेयरों में 5009 पर्सेंट की जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। वहीं, पिछले छह महीने में कंपनी के शेयर 1110 पर्सेंट उछल गए हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 9478 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 72.05 रुपये है।

