डेढ़ साल में 57000% चढ़ा यह छोटकू शेयर, सचिन तेंदुलकर से कनेक्शन पर कंपनी ने दी सफाई

18 महीने पहले पेनी स्टॉक रहा आरआरपी सेमीकंडक्टर अब मल्टीबैगर शेयर बन गया है। कंपनी के शेयर मंगलवार को BSE में 2% के अपर सर्किट के साथ 8584.65 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले डेढ़ साल में आरआरपी सेमीकंडक्टर के शेयर 57000 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं। कंपनी की तरफ से अब एक सफाई आई है। आरआरपी सेमीकंडक्टर ने मंगलवार को स्पष्ट किया है कि पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने कंपनी के एक भी शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं और न ही तेंदुलकर कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं।

तूफानी तेजी के बाद कंपनी की तरफ से आई सफाई

आरआरपी सेमीकंडक्टर के शेयरों में पिछले कुछ समय से तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। इसी तूफानी तेजी के बाद कंपनी की तरफ से स्पष्टीकरण आया है। आरआरपी सेमीकंडक्टर के शेयर पिछले साल अप्रैल से अब तक 57000 पर्सेंट से ज्यादा उछल गए हैं। कंपनी ने कहा है कि लेजेंडरी क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने कभी कंपनी के कोई शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं। वह कंपनी के शेयरधारक नहीं हैं। कंपनी ने कहा है कि तेंदुलकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बोर्ड मेंबर्स से कनेक्टेड नहीं हैं। वह बोर्ड का हिस्सा नहीं हैं और न ही कंपनी के एडवायजर के रूप में काम कर रहे हैं। आरआरपी सेमीकंडक्टर ने यह भी स्पष्ट किया है कि कंपनी को महाराष्ट्र सरकार से कोई 100 एकड़ जमीन नहीं मिली है।