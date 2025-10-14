Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़RRP Semiconductor Share surged over 57000 Percent Now Company Clarified on Sachin Tendulkar connection

डेढ़ साल में 57000% चढ़ा यह छोटकू शेयर, सचिन तेंदुलकर से कनेक्शन पर कंपनी ने दी सफाई

18 महीने में आरआरपी सेमीकंडक्टर के शेयर 57000% से ज्यादा चढ़ गए हैं। कंपनी की तरफ से अब एक सफाई आई है। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने कंपनी के एक भी शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं और न ही तेंदुलकर कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानTue, 14 Oct 2025 04:48 PM
share Share
Follow Us on
डेढ़ साल में 57000% चढ़ा यह छोटकू शेयर, सचिन तेंदुलकर से कनेक्शन पर कंपनी ने दी सफाई

18 महीने पहले पेनी स्टॉक रहा आरआरपी सेमीकंडक्टर अब मल्टीबैगर शेयर बन गया है। कंपनी के शेयर मंगलवार को BSE में 2% के अपर सर्किट के साथ 8584.65 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले डेढ़ साल में आरआरपी सेमीकंडक्टर के शेयर 57000 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं। कंपनी की तरफ से अब एक सफाई आई है। आरआरपी सेमीकंडक्टर ने मंगलवार को स्पष्ट किया है कि पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने कंपनी के एक भी शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं और न ही तेंदुलकर कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं।

तूफानी तेजी के बाद कंपनी की तरफ से आई सफाई
आरआरपी सेमीकंडक्टर के शेयरों में पिछले कुछ समय से तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। इसी तूफानी तेजी के बाद कंपनी की तरफ से स्पष्टीकरण आया है। आरआरपी सेमीकंडक्टर के शेयर पिछले साल अप्रैल से अब तक 57000 पर्सेंट से ज्यादा उछल गए हैं। कंपनी ने कहा है कि लेजेंडरी क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने कभी कंपनी के कोई शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं। वह कंपनी के शेयरधारक नहीं हैं। कंपनी ने कहा है कि तेंदुलकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बोर्ड मेंबर्स से कनेक्टेड नहीं हैं। वह बोर्ड का हिस्सा नहीं हैं और न ही कंपनी के एडवायजर के रूप में काम कर रहे हैं। आरआरपी सेमीकंडक्टर ने यह भी स्पष्ट किया है कि कंपनी को महाराष्ट्र सरकार से कोई 100 एकड़ जमीन नहीं मिली है।

ये भी पढ़ें:2 रुपये के पेनी स्टॉक में 6000% की तूफानी तेजी, सोलर कंपनी ने किया अब बड़ा ऐलान

15 रुपये से 8500 के पार पहुंचे कंपनी के शेयर
आरआरपी सेमीकंडक्टर के शेयर पिछले डेढ़ साल में 57131 पर्सेंट उछल गए हैं। कंपनी के शेयर 2 अप्रैल 2024 को 15 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 14 अक्टूबर 2025 को 8584.65 रुपये पर बंद हुए हैं। कंपनी के शेयरों ने मंगलवार को 52 हफ्ते का अपना नया हाई भी बनाया है। आरआरपी सेमीकंडक्टर के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 65.28 रुपये है। पिछले एक साल में आरआरपी सेमीकंडक्टर के शेयरों में 13,050 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। इस साल अब तक कंपनी के शेयरों में 4527 पर्सेंट की तेजी आई है। वहीं, पिछले 6 महीने में आरआरपी सेमीकंडक्टर के शेयर 1087 पर्सेंट चढ़ गए हैं।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट्स, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। वह नवभारत टाइम्स, नेटवर्क 18 डिजिटल और इकनॉमिक टाइम्स हिंदी में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Business Latest News Share Market Multibagger Stock अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।