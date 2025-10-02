एक साल में 12000% से ज्यादा उछल गया यह शेयर, 56 रुपये से 7300 रुपये के पार दाम

आरआरपी सेमीकंडक्टर के शेयर पिछले एक साल में 12000% से अधिक उछल गए हैं। आरआरपी सेमीकंडक्टर के शेयर एक साल में 56 रुपये से बढ़कर 7300 रुपये के ऊपर जा पहुंचे हैं।

Multibagger Stock: आरआरपी सेमीकंडक्टर के शेयरों ने पिछले एक साल में मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। कंपनी के शेयर एक साल में 12000 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। आरआरपी सेमीकंडक्टर के शेयर एक साल में 56 रुपये से बढ़कर 7300 रुपये के ऊपर जा पहुंचे हैं। आरआरपी सेमीकंडक्टर के शेयर बुधवार 1 अक्टूबर को 2 पर्सेंट के उछाल के साथ 7327.10 रुपये पर बंद हुए हैं। कंपनी के शेयरों ने बुधवार को 52 हफ्ते का नया हाई बनाया है। आरआरपी सेमीकंडक्टर के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 55.75 रुपये है।

एक साल में 12786% चढ़ गए कंपनी के शेयर

आरआरपी सेमीकंडक्टर के शेयर 3 अक्टूबर 2024 को 56.86 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 1 अक्टूबर 2025 को 7327.10 रुपये पर बंद हुए हैं। आरआरपी सेमीकंडक्टर के शेयर एक साल में 12786 पर्सेंट उछल गए हैं। कंपनी का मार्केट कैप बुधवार 1 अक्टूबर 2025 को 9900 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। इस साल अब तक आरआरपी सेमीकंडक्टर के शेयरों में 3850 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। इस साल की शुरुआत में 1 जनवरी 2025 को कंपनी के शेयर 185.50 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 1 अक्टूबर 2025 को 7327.10 रुपये पर पहुंच गए हैं।