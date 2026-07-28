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129% बढ़ा इस कंपनी का मुनाफा, शेयरों में आई तूफानी तेजी; 10% उछला स्टॉक

By Sarveshwar Pathak
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मुख्य बातें

  • RR Kabel ने जून 2026 तिमाही में शानदार प्रदर्शन करते हुए शुद्ध मुनाफे (PAT) में 129% की बढ़ोतरी दर्ज की
  • कंपनी का EBITDA लगभग दोगुना हो गया, जबकि रेवेन्यू 54% बढ़कर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया
  • मजबूत Q1 नतीजों के बाद कंपनी का शेयर करीब 10% उछल गया
RR kabel
RR Kabel ने जून 2026 तिमाही में शुद्ध मुनाफे में दर्ज की 129% की बढ़ोतरी।

केबल और वायर बनाने वाली प्रमुख कंपनी RR Kabel ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (Q1 FY27) में शानदार नतीजे पेश किए हैं। कंपनी के मजबूत प्रदर्शन से निवेशक काफी उत्साहित नजर आए और सोमवार को शेयर बाजार में RR Kabel का शेयर करीब 10% उछलकर 2,775 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। कंपनी के मुनाफे में जोरदार बढ़ोतरी और रिकॉर्ड कमाई ने इस तेजी को हवा दी। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

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कंपनी की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, जून तिमाही में शुद्ध मुनाफा (PAT) सालाना आधार पर 129% बढ़कर 2,052 करोड़ रुपये हो गया। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 897 करोड़ रुपये था। वहीं, पिछली तिमाही (Q4 FY26) के मुकाबले भी मुनाफे में अच्छी बढ़त दर्ज की गई, जब यह 1,679 करोड़ रुपये था।

सिर्फ मुनाफा ही नहीं, कंपनी की ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस भी काफी मजबूत रही। EBITDA लगभग दोगुना होकर 2,853 करोड़ रुपये पहुंच गया, जबकि पिछले साल यह 1,430 करोड़ रुपये था। बेहतर प्रोडक्ट मिक्स, लागत पर नियंत्रण और ऑपरेशनल एफिशिएंसी की वजह से कंपनी का EBITDA मार्जिन भी मजबूत हुआ।

RR Kabel ने इस तिमाही में अब तक का सबसे ज्यादा तिमाही राजस्व (Revenue) दर्ज किया। कंपनी की आय में 54% की सालाना बढ़ोतरी हुई, जिसमें घरेलू बाजार की मजबूत मांग और निर्यात कारोबार का बड़ा योगदान रहा।

कंपनी का सबसे बड़ा कारोबार तार और केबल (Wires & Cables) सेगमेंट रहा, जहां रेवेनन्यू में 57% की शानदार बढ़ोतरी दर्ज की गई। मजबूत मांग, बेहतर बिक्री और इंडस्ट्री में अनुकूल माहौल के कारण इस सेगमेंट का मुनाफा 105% बढ़ गया। कंपनी ने बेहतर लागत प्रबंधन और ऑपरेशनल सुधार के दम पर मार्जिन भी बढ़ाया।

वहीं, FMEG (Fast Moving Electrical Goods) कारोबार से भी अच्छी खबर आई। इस सेगमेंट में प्रीमियम प्रोडक्ट्स की बढ़ती डिमांड और मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की वजह से कंपनी पहली बार ऑपरेशनल ब्रेक-ईवन हासिल करने में सफल रही, यानी अब यह कारोबार घाटे से निकलकर मुनाफे की ओर बढ़ने लगा है।

RR Kabel के मैनेजिंग डायरेक्टर महेंद्र कुमार काबरा ने कहा कि कंपनी ने FY27 की शुरुआत रिकॉर्ड प्रदर्शन के साथ की है। उन्होंने बताया कि केबल पोर्टफोलियो का विस्तार, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मजबूत करना और बेहतर निष्पादन की रणनीति का सकारात्मक असर दिख रहा है। कंपनी को भरोसा है कि आने वाले समय में भी वह बाजार में अपनी स्थिति और मजबूत करेगी तथा शेयरधारकों के लिए लंबी अवधि में बेहतर मूल्य पैदा करेगी।

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शेयर प्रदर्शन

अगर शेयर के प्रदर्शन की बात करें तो पिछले एक साल में RR Kabel का शेयर करीब 1%, तीन साल में 36% और 5 साल में लगभग 70% तक चढ़ चुका है। ताजा तिमाही नतीजों के बाद निवेशकों की नजर अब इस बात पर होगी कि कंपनी आने वाली तिमाहियों में भी इसी रफ्तार से ग्रोथ बरकरार रख पाती है या नहीं।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

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