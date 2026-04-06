7 दिन में ही दोगुना हो गया यह शेयर, 100% से ज्यादा चढ़ा दाम, IPL टीम की मालिक है कंपनी

आरपीएसजी वेंचर्स के शेयर सोमवार को 8% से अधिक चढ़कर 1127.60 रुपये पर पहुंच गए हैं। 7 दिन में आरपीएसजी वेंचर्स के शेयरों में 100% से ज्यादा का उछाल आया है। आरपीएसजी वेंचर्स, आईपीएल टीम लखनऊ सुपर जायंट्स की ओनर है।

आरपी संजीव गोयनका ग्रुप की कंपनी आरपीएसजी वेंचर्स लिमिटेड के शेयरों में धुआंधार तेजी आई है। आरपीएसजी वेंचर्स के शेयर सोमवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 8 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 1127.60 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों ने सोमवार को 52 हफ्ते का अपना नया हाई बनाया है। पिछले 7 दिन में आरपीएसजी वेंचर्स के शेयरों में 100 पर्सेंट से ज्यादा का उछाल आया है। यानी, 7 दिन में कंपनी के शेयर दोगुने हो गए हैं। आरपीएसजी वेंचर्स आईपीएल टीम लखनऊ सुपर जायंट्स की ओनर है। दिग्गज इनवेस्टर आशीष धवन का भी आरपीएसजी वेंचर्स पर बड़ा दांव है।

7 दिन में 100% से ज्यादा का उछाल

आरपीएसजी वेंचर्स (RPSG Ventures) के शेयर पिछले 7 ट्रेडिंग सेशंस में 100 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। कंपनी के शेयर 23 मार्च 2026 को 557.25 रुपये पर थे। आरपीएसजी वेंचर्स के शेयर 6 अप्रैल 2026 को 1127.60 रुपये पर जा पहुंचे हैं। कंपनी के शेयर 7 दिन में ही दोगुने हो गए हैं। आरपीएसजी वेंचर्स के शेयरों में यह उछाल युनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड (USL) के एक अनाउंसमेंट के बाद आया है। युनाइटेड स्पिरिट्स ने अपने पूर्ण मालिकाना हक वाली सहायक इकाई आईपीएल फ्रेंचाइजी- रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के 16,600 करोड़ रुपये से ज्यादा में बेचने की घोषणा की है। आरपीएसजी वेंचर्स का मार्केट कैप सोमवार 6 अप्रैल को 3670 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है।

आशीष धवन के पास आरपीएसजी वेंचर्स के 12 लाख से ज्यादा शेयर

शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक आशीष धवन का आरपीएसजी वेंचर्स (RPSG Ventures) पर बड़ा दांव है। आशीष धवन के पास आरपीएसजी वेंचर्स के 12,34,286 शेयर हैं। कंपनी में दिग्गज निवेशक की 3.73 पर्सेंट हिस्सेदारी है। शेयरहोल्डिंग का यह डेटा दिसंबर 2025 तिमाही तक का है। कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 63.51 पर्सेंट है, जबकि पब्लिक शेयरहोल्डिंग 36.49 पर्सेंट है।