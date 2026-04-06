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7 दिन में ही दोगुना हो गया यह शेयर, 100% से ज्यादा चढ़ा दाम, IPL टीम की मालिक है कंपनी

Apr 06, 2026 02:22 pm ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
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आरपीएसजी वेंचर्स के शेयर सोमवार को 8% से अधिक चढ़कर 1127.60 रुपये पर पहुंच गए हैं। 7 दिन में आरपीएसजी वेंचर्स के शेयरों में 100% से ज्यादा का उछाल आया है। आरपीएसजी वेंचर्स, आईपीएल टीम लखनऊ सुपर जायंट्स की ओनर है।

7 दिन में ही दोगुना हो गया यह शेयर, 100% से ज्यादा चढ़ा दाम, IPL टीम की मालिक है कंपनी

आरपी संजीव गोयनका ग्रुप की कंपनी आरपीएसजी वेंचर्स लिमिटेड के शेयरों में धुआंधार तेजी आई है। आरपीएसजी वेंचर्स के शेयर सोमवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 8 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 1127.60 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों ने सोमवार को 52 हफ्ते का अपना नया हाई बनाया है। पिछले 7 दिन में आरपीएसजी वेंचर्स के शेयरों में 100 पर्सेंट से ज्यादा का उछाल आया है। यानी, 7 दिन में कंपनी के शेयर दोगुने हो गए हैं। आरपीएसजी वेंचर्स आईपीएल टीम लखनऊ सुपर जायंट्स की ओनर है। दिग्गज इनवेस्टर आशीष धवन का भी आरपीएसजी वेंचर्स पर बड़ा दांव है।

7 दिन में 100% से ज्यादा का उछाल
आरपीएसजी वेंचर्स (RPSG Ventures) के शेयर पिछले 7 ट्रेडिंग सेशंस में 100 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। कंपनी के शेयर 23 मार्च 2026 को 557.25 रुपये पर थे। आरपीएसजी वेंचर्स के शेयर 6 अप्रैल 2026 को 1127.60 रुपये पर जा पहुंचे हैं। कंपनी के शेयर 7 दिन में ही दोगुने हो गए हैं। आरपीएसजी वेंचर्स के शेयरों में यह उछाल युनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड (USL) के एक अनाउंसमेंट के बाद आया है। युनाइटेड स्पिरिट्स ने अपने पूर्ण मालिकाना हक वाली सहायक इकाई आईपीएल फ्रेंचाइजी- रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के 16,600 करोड़ रुपये से ज्यादा में बेचने की घोषणा की है। आरपीएसजी वेंचर्स का मार्केट कैप सोमवार 6 अप्रैल को 3670 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है।

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आशीष धवन के पास आरपीएसजी वेंचर्स के 12 लाख से ज्यादा शेयर
शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक आशीष धवन का आरपीएसजी वेंचर्स (RPSG Ventures) पर बड़ा दांव है। आशीष धवन के पास आरपीएसजी वेंचर्स के 12,34,286 शेयर हैं। कंपनी में दिग्गज निवेशक की 3.73 पर्सेंट हिस्सेदारी है। शेयरहोल्डिंग का यह डेटा दिसंबर 2025 तिमाही तक का है। कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 63.51 पर्सेंट है, जबकि पब्लिक शेयरहोल्डिंग 36.49 पर्सेंट है।

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प्राइस मूवमेंट पर एक्सचेंज ने कंपनी से मांगा था जवाब
आरपीएसजी वेंचर्स (RPSG Ventures) के शेयरों में आए इस तेज उछाल को लेकर एक्सचेंज ने कंपनी से स्पष्टीकरण मांगा था। आरपीएसजी वेंचर्स ने एक्सचेंज को बताया है कि उसके शेयरों का प्राइस मूवमेंट पूरी तरह से मार्केट आधारित है। कंपनी, फिलहाल शेयरों के प्राइस मूवमेंट को लेकर कोई कारण बताने की स्थिति में नहीं है। आरपीएसजी वेंचर्स की आरपीएसजी स्पोर्ट्स में 51 पर्सेंट हिस्सेदारी है, जिसके पास लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) का मालिकाना हक है। आरपीएसजी स्पोर्ट्स में बाकी की 49 पर्सेंट हिस्सेदारी ग्रुप की एक अनलिस्टेड कंपनी के पास है।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह स्टॉक मार्केट, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है।

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