टेक शेयरों की पिटाई ने अरबपतियों की दौलत घटाई, एलिसन 200 अरब डॉलर क्लब से बाहर

Bloomberg Billionaire Index: पिछले दो दिन से दुनिया भर में टेक शेयरों की पिटाई के चलते कई अरबपतियों की दौलत में भारी कमी देखी जा रही है। दुनिया के टॉप 10 अमीरों में अब केवल छह लोग ही टेक इंडसट्रीज से रह गए हैं। स्टीव बाल्मर और जेनसेन हुआंग ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स के टॉप-10 से बाहर गए हैं। वहीं, अब लैरी एलिसन की संपत्ति 200 अरब डॉलर से भी कम रह गई है।

बुधवार को भी वॉल स्ट्रीट में टेक शेयरों में जबरदस्त गिरावट देखी गई। टेक शेयरों वाला नैस्डैक 1.51 प्रतिशत गिरकर 22,904.58 पर बंद हुआ। एनवीडिया के शेयर की कीमत 3.41 प्रतिशत गिर गई। अल्फाबेट के शेयर 2.16 प्रतिशत गिर गए। टेस्ला के शेयर की कीमत में 3.78 प्रतिशत की गिरावट आई। अन्य कंपनियों के शेयर भी टूटे।

किसको कितना हुआ नुकसान इस गिरावट के चलते टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को 11.4 अरब डॉलर की चोट पहुंची। अब उनकी संपत्ति 668 अरब डॉलर रह गई है। गूगल के सह-संस्थापकों लैरी पेज को 5.55 अरब डॉलर और सर्गेई ब्रिन को 5.12 अरब डॉलर का झटका लगा। जेफ बेजोस को 5.09 और मार्क जुकरबर्ग को 7.80 अरब डॉलर की चोट पहुंची। लैरी एलिसन को 8.62 अरब डॉलर का झटका लगा।