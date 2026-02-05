टेक शेयरों की पिटाई ने अरबपतियों की दौलत घटाई, एलिसन 200 अरब डॉलर क्लब से बाहर
Bloomberg Billionaire Index: पिछले दो दिन से दुनिया भर में टेक शेयरों की पिटाई के चलते कई अरबपतियों की दौलत में भारी कमी देखी जा रही है। दुनिया के टॉप 10 अमीरों में अब केवल छह लोग ही टेक इंडसट्रीज से रह गए हैं। स्टीव बाल्मर और जेनसेन हुआंग ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स के टॉप-10 से बाहर गए हैं। वहीं, अब लैरी एलिसन की संपत्ति 200 अरब डॉलर से भी कम रह गई है।
बुधवार को भी वॉल स्ट्रीट में टेक शेयरों में जबरदस्त गिरावट देखी गई। टेक शेयरों वाला नैस्डैक 1.51 प्रतिशत गिरकर 22,904.58 पर बंद हुआ। एनवीडिया के शेयर की कीमत 3.41 प्रतिशत गिर गई। अल्फाबेट के शेयर 2.16 प्रतिशत गिर गए। टेस्ला के शेयर की कीमत में 3.78 प्रतिशत की गिरावट आई। अन्य कंपनियों के शेयर भी टूटे।
किसको कितना हुआ नुकसान
इस गिरावट के चलते टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को 11.4 अरब डॉलर की चोट पहुंची। अब उनकी संपत्ति 668 अरब डॉलर रह गई है। गूगल के सह-संस्थापकों लैरी पेज को 5.55 अरब डॉलर और सर्गेई ब्रिन को 5.12 अरब डॉलर का झटका लगा। जेफ बेजोस को 5.09 और मार्क जुकरबर्ग को 7.80 अरब डॉलर की चोट पहुंची। लैरी एलिसन को 8.62 अरब डॉलर का झटका लगा।
क्यों हो रही गिरावट
इस गिरावट के पीछे मुख्य वजह 'ऐन्थ्रोपिक' नामक कंपनी द्वारा अपडेट किए गए एआई चैटबॉट को माना जा रहा है। निवेशकों को डर है कि यह एआई टूल आईटी सर्विस कंपनियों के मेन बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि, ऐन्थ्रोपिक ने चिंताओं को कम करने की कोशिश करते हुए स्पष्ट किया कि उसका प्लगइन कानूनी सलाह नहीं देता है। कंपनी ने कहा कि "कानूनी निर्णयों के लिए एआई द्वारा जेनरेट किए गए विश्लेषण की समीक्षा लाइसेंस प्राप्त वकीलों द्वारा की जानी चाहिए।" कानूनी टूल के साथ-साथ, कंपनी ने बिक्री और ग्राहक सहायता सहित पेशेवर कार्यों को ऑटोमेटिक करने के लिए कई ओपन-सोर्स उत्पाद भी घोषित किए। इन सबके बावजूद टेक शेयरों में पिटाई दूसरे दिन भी जारी रही।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया:-लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 6 साल से बिजनेस टीम का अहम हिस्सा हैं। दृगराज को पत्रकारिता में 21 वर्षों का लंबा अनुभव है। इन्होंने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी स्पेशल खबरों से खास पहचान बनाई है। शेयर मार्केट, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी पर विशेष पकड़। मैथ्स से ग्रेजुएट, मास कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में पीजी डिप्लोमा। दृगराज, रिसर्च और एनॉलिस के जरिए मार्केट डेटा को आसान भाषा में 'कुछ अलग' पाठकों तक पहुंचाते हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले साढ़े सात साल तक हिन्दुस्तान अखबार में बतौर सीनियर रिपोर्टर काम किया। इसके अलावा सहारा समय, दैनिक जागरण, न्यूज नेशन में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।और पढ़ें