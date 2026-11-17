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अक्सर रेस्टोरेंट, दुकानों या अन्य जगहों पर बिल का पेमेंट करते समय कुछ पैसे राउंड ऑफ कर दिए जाते हैं। कई बार 50 पैसे को एक रुपया बना दिया जाता है और ग्राहक बिना कुछ कहे पेमेंट कर देता है। लेकिन जयपुर में एक रेस्टोरेंट को ऐसा करना भारी पड़ गया। सिर्फ 50 पैसे ज्यादा वसूलने के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने रेस्टोरेंट को 10 हजार रुपये का पेमेंट करने का आदेश दिया है। साथ ही ग्राहक के 50 पैसे भी लौटाने होंगे। आइए जानते हैं पूरा मामला और आपके क्या हैं अधिकार।

क्या है पूरा मामला? यह मामला जयपुर का है। यहां रहने वाले 50 साल के एक व्यक्ति 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे और अपनी शादी की सालगिरह मनाने के लिए परिवार के साथ एक रेस्टोरेंट पहुंचे थे। वहां खाना खाने के बाद उन्हें 1,648.50 रुपये का बिल दिया गया। आरोप है कि रेस्टोरेंट के कर्मचारियों ने इस रकम को राउंड ऑफ करके 1,649 रुपये कर दिया।

ग्राहक ने इस पर आपत्ति जताई। उनका कहना था कि वह यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं और इसमें 50 पैसे की सही रकम भी आसानी से दी जा सकती है। ऐसे में बिल में एक रुपया क्यों लिया जा रहा है? आरोप है कि रेस्टोरेंट के कर्मचारियों ने जवाब दिया कि उनकी पॉलिसी के मुताबिक राउंड ऑफ की गई रकम ही देनी होगी। ग्राहक ने कर्मचारियों के व्यवहार पर भी नाराजगी जताई और कहा कि उनके साथ ठीक से बात नहीं की गई।

उपभोक्ता आयोग कैसे पहुंचा पूरा मामला? ग्राहक ने इसे गलत व्यापारिक तरीका और सेवा में कमी बताते हुए जयपुर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में शिकायत दर्ज कराई। रेस्टोरेंट को अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया, लेकिन वह सुनवाई में शामिल नहीं हुआ। इसके बाद आयोग ने एकतरफा सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। 27 अक्टूबर को दिए गए आदेश में आयोग ने कहा कि बिना किसी उचित आधार और ग्राहक की सहमति के बिल की रकम बढ़ाना अनुचित व्यापारिक व्यवहार है। आयोग ने राजस्थान राज्य उपभोक्ता आयोग के एक पुराने फैसले का भी हवाला दिया।

रेस्टोरेंट को क्या सजा मिली? आयोग ने रेस्टोरेंट को ग्राहक के 50 पैसे वापस करने का आदेश दिया। इसके अलावा मानसिक और शारीरिक परेशानी के लिए 7,000 रुपये मुआवजा और मुकदमे के खर्च के तौर पर 3,000 रुपये देने को कहा। यानी सिर्फ 50 पैसे के विवाद में रेस्टोरेंट को कुल 10,000 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे।