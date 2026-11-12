52-वीक हाई पर पहुंचा ये स्मॉल-कैप स्टॉक, लो से 116% चढ़ा; ब्रोकरेज ने दिया नया टारगेट

मुख्य बातें

Rolex Rings Share Price: ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी रोलेक्स रिंग्स (Rolex Rings) के शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। गुरुवार को स्टॉक करीब 4% चढ़कर ₹216.55 के नए 52 हफ्ते के हाई पर पहुंच गया। कंपनी के सितंबर तिमाही के मजबूत नतीजों और एक ब्रोकरेज की Buy रेटिंग ने निवेशकों का ध्यान इस स्मॉल-कैप (Small-Cap) शेयर की ओर खींचा है। शेयर बाजार में कुछ कंपनियां लंबे समय तक सुस्त प्रदर्शन के बाद अचानक निवेशकों की नजरों में आ जाती हैं। रोलेक्स रिंग्स (Rolex Rings) के साथ भी इन दिनों कुछ ऐसा ही हो रहा है। कंपनी के शेयर ने पिछले एक साल में शानदार तेजी दिखाई है और अब यह अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर से दोगुने से ज्यादा चढ़ चुका है। सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि जब शेयर रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब पहुंच गया है, तो क्या इसमें अभी भी खरीदारी का मौका बचा है? आइए इसे समझते हैं।

52 हफ्ते के लो से 116% की छलांग

गुरुवार 12 नवंबर को रोलेक्स रिंग्स (Rolex Rings) का शेयर करीब 4% की तेजी के साथ ₹216.55 के नए 52 हफ्ते के उच्च स्तर तक पहुंच गया। नवंबर 2025 में यह स्टॉक ₹99.30 के 52 हफ्ते के निचले स्तर पर था, यानी वहां से शेयर में करीब 116% की तेजी आ चुकी है। रिटर्न के मामले में भी स्टॉक ने अलग-अलग अवधि में अच्छा प्रदर्शन किया है। पिछले एक महीने में यह करीब 23% चढ़ा है। तीन महीने में भी लगभग इतनी ही तेजी रही है, जबकि 6 महीने में शेयर करीब 45% मजबूत हुआ है। पिछले एक साल में निवेशकों को करीब 86% का रिटर्न मिला है। हालांकि, इतनी तेज रैली के बाद निवेशकों के लिए यह समझना जरूरी है कि आगे की तेजी कंपनी के बिजनेस प्रदर्शन पर निर्भर करेगी।

सितंबर तिमाही में मजबूत प्रदर्शन

रोलेक्स रिंग्स (Rolex Rings) ने वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में मजबूत नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का ऑपरेशन से रेवेन्यू सालाना आधार पर करीब 43% बढ़कर ₹389 करोड़ पहुंच गया। पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू करीब ₹271 करोड़ था। कंपनी का EBITDA भी तेजी से बढ़ा और सालाना आधार पर करीब 72% बढ़कर ₹94 करोड़ हो गया। इस दौरान EBITDA मार्जिन 24.2% रहा। मुनाफे के मोर्चे पर भी तस्वीर मजबूत रही। सितंबर तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट करीब 67.5% बढ़कर ₹74 करोड़ पहुंच गया। हालांकि, निवेशकों को एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि तिमाही के दौरान कंपनी को करीब ₹18 करोड़ का एकमुश्त कस्टम ड्यूटी रिफंड भी मिला था। इसलिए कंपनी के नतीजों का आकलन करते समय इस असाधारण आय को भी ध्यान में रखना जरूरी है।

ऑर्डर बुक मजबूत, दूसरी छमाही से उम्मीद

कंपनी ने अपने निवेशक प्रेजेंटेशन में मजबूत ऑर्डर बुक की जानकारी दी है और वित्त वर्ष 2027 की दूसरी छमाही में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई है। अगर ऑर्डर में बढ़ोतरी और मांग का रुझान बना रहता है, तो आने वाली तिमाहियों में कंपनी की बिक्री और मुनाफे को सहारा मिल सकता है।

ब्रोकरेज ने शुरू की कवरेज, दिया ₹251 का टारगेट

ब्रोकरेज फर्म इनक्रेड इक्विटीज (InCred Equities) ने रोलेक्स रिंग्स (Rolex Rings) पर कवरेज की शुरुआत बॉय (Buy) रेटिंग के साथ की है और शेयर के लिए ₹251 का टारगेट प्राइस तय किया है। ब्रोकरेज का मानना है कि कंपनी लंबे समय तक सीमित ग्रोथ के बाद अब एक नए ऑपरेटिंग ग्रोथ फेज में प्रवेश कर सकती है।

ब्रोकरेज रिपोर्ट में ₹196.36 के शेयर भाव के आधार पर टारगेट में करीब 28% की संभावित तेजी का अनुमान लगाया गया था। हालांकि, शेयर के ₹216.55 के नए हाई तक पहुंचने के बाद ₹251 के टारगेट तक संभावित बढ़त घटकर करीब 16% रह जाती है।

आखिर क्यों बुलिश है ब्रोकरेज?

इनक्रेड (InCred) का मानना है कि आने वाले समय में कंपनी की ग्रोथ को कई फैक्टर सहारा दे सकते हैं। पहला, अमेरिका को ऑटो कंपोनेंट्स के निर्यात में सुधार की उम्मीद है। दूसरा, यूरोपीय कंपनियों के बीच चीन+1 रणनीति से नए कारोबारी अवसर मिल सकते हैं। इसके अलावा घरेलू बाजार में बियरिंग रिंग्स (bearing rings) की बढ़ती मांग भी कंपनी के लिए सकारात्मक साबित हो सकती है।

ब्रोकरेज के मुताबिक, कंपनी के पास पर्याप्त अतिरिक्त मैन्युफैक्चरिंग क्षमता है। इसका फायदा यह हो सकता है कि उत्पादन बढ़ने पर कंपनी को क्षमता विस्तार पर बहुत ज्यादा नया खर्च न करना पड़े। इससे मुनाफे में तेजी से सुधार की संभावना बन सकती है।

FY28 तक कितनी ग्रोथ की उम्मीद?

इनक्रेड इक्विटीज (InCred Equities) ने अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 2026 से वित्त वर्ष 2028 के बीच कंपनी का रेवेन्यू, EBITDA और मुनाफा क्रमशः करीब 16%, 22% और 37% की CAGR से बढ़ सकता है। ब्रोकरेज का अनुमान है कि कंपनी का ऑपरेटिंग EBITDA मार्जिन FY26 के 20.1% से बढ़कर FY28 तक करीब 22.5% हो सकता है। कंपनी की मजबूत बैलेंस शीट भी इसके पक्ष में एक अहम बात है। ब्रोकरेज के अनुसार, कंपनी कर्ज मुक्त है और उसके पास करीब ₹367 करोड़ का नेट कैश है।

ग्राहकों के साथ लंबे रिश्ते भी मजबूत पक्ष

रोलेक्स रिंग्स (Rolex Rings) के कारोबार की एक खास बात उसके ग्राहकों के साथ लंबे समय से बने रिश्ते हैं। कंपनी के टॉप 10 ग्राहकों में से 7 के साथ उसका संबंध 15 साल से ज्यादा पुराना है। ऐसे लंबे कारोबारी रिश्ते कंपनी के ऑर्डर और भविष्य की ग्रोथ के लिए एक सकारात्मक संकेत माने जा सकते हैं।

तो क्या अभी खरीदना चाहिए?

रोलेक्स रिंग्स (Rolex Rings) ने हाल के महीनों में शानदार तेजी दिखाई है और कंपनी के तिमाही नतीजे भी मजबूत रहे हैं। ब्रोकरेज को निर्यात, यूरोप से मिलने वाले अवसरों और घरेलू मांग में आगे ग्रोथ की संभावना दिख रही है। लेकिन, एक बात निवेशकों को ध्यान में रखनी चाहिए कि शेयर पहले ही अपने 52 हफ्ते के लो से करीब 116% चढ़ चुका है और नए उच्च स्तर पर कारोबार कर रहा है। ऐसे में तेज रैली के बाद निवेश का फैसला केवल ब्रोकरेज टारगेट देखकर नहीं करना चाहिए।