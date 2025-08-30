बोनस शेयर पर फैसला करने जा रही कंपनी, सोमवार को फोकस में रहेंगे शेयर

रोलेक्स रिंग्स लिमिटेड (Rolex Rings Ltd) के शेयर अगले हफ्ते फोकस में रहेंगे। कंपनी की बोर्ड मीटिंग होने जा रही है। इस मीटिंग में बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट पर बोर्ड फैसला करेगा। आइए डीटेल्स में जानते हैं इस कंपनी के विषय में ...

रोलेक्स रिंग्स लिमिटेड (Rolex Rings Ltd) के शेयर अगले हफ्ते फोकस में रहेंगे। कंपनी की बोर्ड मीटिंग होने जा रही है। इस मीटिंग में बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट पर बोर्ड फैसला करेगा। आइए डीटेल्स में जानते हैं इस कंपनी के विषय में ...

3 सितंबर को होगी बोर्ड की मीटिंग रोलेक्स रिंग्स लिमिटेड ने एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा है कि 3 सितंबर 2025, दिन बुधवार को बोर्ड की मीटिंग है। इसी मीटिंग में बोर्ड के सदस्य शेयरों के बंटवारे और बोनस इश्यू पर फैसला करेंगे। अगर बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट पर फैसला हुआ तो पहली बार कंपनी बोनस शेयर और शेयरों का बंटवारा करेगी। कंपनी ने एक्सचेंज को यह जानकारी 29 अगस्त को दी थी।

शेयर बाजार में कंपनी के शेयरों की हालात खस्ता बीते एक महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 4.55 प्रतिशत की गिरावट आई है। वहीं, 3 महीने में कंपनी के शेयरों का भाव 13.66 प्रतिशत गिरा है। 2025 में कंपनी के शेयरों का भाव 26 प्रतिशत नीचे आया है। वहीं, एक साल में यह स्टॉक 44.58 प्रतिशत गिरा है। शुक्रवार को मार्केट के क्लोजिंग के टाईम पर यह स्टॉक बीएसई में 2.61 प्रतिशत की गिरावट के बाद 1362.95 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 2788.95 रुपये और 52 वीक लो लेवल 1170 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 3711.76 करोड़ रुपये का है।

2 साल में रोलेक्स रिंग्स लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में 36 प्रतिशत की गिरावट आई है। वहीं, 3 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 23 प्रतिशत गिरा है।

इस कंपनी ने अभी एक बार भी डिविडेंड नहीं दिया है। इस कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी जून तिमाही के अंततक 53.35 प्रतिशत थी। वहीं, पब्लिक के पास 46.65 प्रतिशत हिस्सा है। बीते तीन तिमाही के दौरान कंपनी की हिस्सेदोरी में बदलाव नहीं हुआ है।