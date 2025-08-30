Rohit Sharma sell 53200 share of Reliable Data Services money doubled in just 6 months रोहित शर्मा ने इस कंपनी के बेच दिए 53,200 शेयर, 6 महीने में पैसा हुआ डबल, भाव 200 रुपये से कम, Business Hindi News - Hindustan
रोहित शर्मा ने इस कंपनी के बेच दिए 53,200 शेयर, 6 महीने में पैसा हुआ डबल, भाव 200 रुपये से कम

Multibagger Stock: भारत के वन-डे क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने एक मल्टीबैगर स्टॉक में अपनी हिस्सेदारी घटाई है। हम बात कर रहे हैं रिलाएबल डेटा सर्विसेज (Reliable Data Services) की।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 30 Aug 2025 03:15 PM
Multibagger Stock: भारत के वन-डे क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने एक मल्टीबैगर स्टॉक में अपनी हिस्सेदारी घटाई है। हम बात कर रहे हैं रिलाएबल डेटा सर्विसेज (Reliable Data Services) की। रोहित शर्मा ने अपनी हिस्सेदारी में से 0.50 प्रतिशत हिस्से को बेचा है। यह ट्रांजैक्शन 29 अगस्त को ओपन मार्केट के जरिए किया गया था। बता दें, महज एक महीने में इस कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों का पैसा दोगुना कर दिया है।

रोहित शर्मा ने बेच दिए 53,200 शेयर

एक्सचेंज के डाटा के अनुसार रोहित शर्मा ने 53,200 शेयरों को 163.91 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से बेचा है। जिसकी कुल वैल्यू 87.20 लाख रुपये होती है। बता दें, दिसंबर 2023 की शेयरहोल्डिंग के अनुसार रोहित शर्मा की इस कंपनी में कुल हिस्सेदारी 1 प्रतिशत थी। उनके पास तब 1,03,200 शेयर थे। मार्च 2024 में रोहित शर्मा की हिस्सेदारी 1 प्रतिशत से नीचे आ गई। जिसकी वजह से उनका नाम शेयरहोल्डिंग से हट गया।

एक हफ्ते में 73.20% चढ़ा स्टॉक

रिलाएबल डेटा सर्विसेज के शेयरों की कीमतों में शुक्रवार को एक बार फिर से अपर सर्किट लगा है। 10 प्रतिशत की उछाल के बाद कंपनी के शेयरों का भाव बीएसई में 163.43 रुपये के लेवल पर पहुंच गया था। बीते 6 महीने के दौरान इस आईटी कंपनी के शेयरों में 122 प्रतिशत से अधिक की तेजी आई है। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 163.43 रुपये और 52 वीक लो लेवल 60.10 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 168.66 करोड़ रुपये का है।

सितंबर में एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेगी कंपनी

बीएसई के डाटा के अनुसार कंपनी के शेयर अगले महीने 12 सितंबर को एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेंगे। कंपनी की तरफ से एक शेयर पर निवेशकों को 0.04 रुपये का डिविडेंड दिया जाएगा। इससे पहले बीते साल सितंबर के महीने में भी कंपनी एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी। तब योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 0.03 रुपये का डिविडेंड दिया गया था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

