रोहित शर्मा ने इस लिस्टेड कंपनी के खरीदे 11 हजार शेयर, इंट्रा-डे में 8% उछला भाव

रोहित शर्मा ने इस लिस्टेड कंपनी के खरीदे 11 हजार शेयर, इंट्रा-डे में 8% उछला भाव

संक्षेप:

दिग्गज क्रिकेटर रोहित शर्मा ने शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी स्वराज सूटिंग में निवेश किया है। सप्ताह के तीसरे दिन यानी बुधवार को एनएसई पर कंपनी के शेयर 7.85% बढ़कर 272.85 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए। 

Wed, 26 Nov 2025 07:50 PMDeepak Kumar
Smallcap Multibagger Stock Swaraj Suiting: क्रिकेट के दिग्गज और पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने शेयर बाजार में लिस्टेड एक कंपनी में निवेश किया है। रोहित के अलावा इस कंपनी में युवा क्रिकेटर तिलक वर्मा ने भी दांव लगाया है। इसी तरह, क्रिकेट जगत से श्रेयस अय्यर के पिता सतोष वेंकटेश्वरन अय्यर और कोलकाता नाइट राइडर्स के कोच अभिषेक मोहन नायर भी शेयर खरीदारों में शामिल हैं। आइए कंपनी और निवेश के बारे में विस्तार से जान लेते हैं।

किस कंपनी पर लगाया है दांव?

दरअसल, रोहित शर्मा समेत ये 4 लोग स्मॉलकैप कंपनी स्वराज सूटिंग के प्रेफरेंशियल इश्यू में शेयर प्राप्त करने वाले 198 प्रस्तावित आवंटियों में शामिल हैं। कंपनी की नियामक फाइलिंग के अनुसार, चारों को 11,000-11,000 शेयर मिलेंगे। बता दें कि स्वराज सूटिंग ने कुल 43,76,500 इक्विटी शेयर प्रेफरेंशियल बेसिस पर ₹236 प्रति शेयर के मूल्य पर जारी करने का प्रस्ताव रखा है।

कंपनी का क्या है प्लान?

इस इश्यू से कंपनी लगभग ₹103.28 करोड़ जुटाने की योजना बना रही है, जिसके लिए अभी शेयरधारकों और नियामक संस्थाओं की मंजूरी आवश्यक है। इक्विटी शेयरों के साथ-साथ कंपनी 67,97,000 कन्वर्टिबल वारंट भी ₹236 प्रति वारंट के मूल्य पर जारी करेगी। इन वारंट्स का कुल मूल्य लगभग ₹160.40 करोड़ होगा, जो प्रमोटर ग्रुप और चुनिंदा निवेशकों को आवंटित किए जाएंगे। वारंट्स के कन्वर्जन के बाद इतने ही नए इक्विटी शेयर जारी होंगे, जिससे कंपनी की शेयर पूंजी में बढ़ोतरी होगी। कंपनी के एक अन्य प्रस्ताव के तहत ₹75 करोड़ तक के ऋण या गारंटी देने की अनुमति शामिल है, खासकर उन संस्थाओं को जिनमें निदेशकों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हिस्सेदारी हो सकती है। इसके अतिरिक्त, कंपनी अपनी उधारी सीमा को बढ़ाकर ₹1,000 करोड़ करने का प्रस्ताव लेकर आई है।

प्रेफरेंशियल इश्यू क्या होता है?

प्रेफरेंशियल इश्यू यानी कंपनी कुछ खास निवेशकों (प्रमोटर्स, बड़े फंड या व्यक्ति) को मार्केट प्राइस से सस्ते दाम पर नए शेयर या वारंट जारी करती है ताकि जल्दी पैसा जुटाया जा सके। इसे छोटे निवेशकों के लिए नहीं, सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए किया जाता है। इससे कंपनी को फंड मिलता है लेकिन मौजूदा शेयरहोल्डर्स की हिस्सेदारी थोड़ी कम हो जाती है।

शेयर का परफॉर्मेंस

सप्ताह के तीसरे दिन यानी बुधवार को एनएसई पर कंपनी के शेयर 7.85% बढ़कर 272.85 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए। पिछले तीन वर्षों में इस शेयर ने लगभग 900% रिटर्न दिया है, जिससे यह सबसे बेहतरीन स्मॉलकैप शेयरों में से एक बन गया है। इसका वर्तमान बाजार पूंजीकरण लगभग 550 करोड़ रुपये है।

