मुख्य बातें

एक छोटी कंपनी आरएमसी स्विचगियर्स के शेयरों पर बुधवार को निवेशक टूट पड़े हैं। कंपनी के शेयर खरीदने की होड़ है। आरएमसी स्विचगियर्स के शेयरों में तूफानी तेजी भी देखने को मिली है। कंपनी के शेयर बुधवार को BSE में 20 पर्सेंट के उछाल के साथ 197.75 रुपये पर पहुंच गए हैं। बुधवार को सुबह 10 बजे BSE पर आरएमसी स्विचगियर्स के 18000 से ज्यादा बाय ऑर्डर पेंडिंग दिखा रहे हैं। आरएमसी स्विचगियर्स को एक मेगा ऑर्डर मिला है और इसी के बाद कंपनी के शेयरों में यह तेज उछाल आया है।

कंपनी को मिला है 521.83 करोड़ रुपये का बड़ा ऑर्डर

आरएमसी स्विचगियर्स (RMC Switchgears) को महाराष्ट्र स्टेट यूटिलिटी से 521.83 करोड़ रुपये का लेटर ऑफ अवॉर्ड (LOA) मिला है। यह ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर के डिवेलपमेंट और सिस्टम-स्ट्रेंग्थनिंग वर्क्स के लिए है। इस कॉन्ट्रैक्ट में सप्लाई, टेस्टिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन और नए सब-स्टेशंस की टेस्टिंग एंड कमीशनिंग, मौजूदा सबस्टेशंस को बढ़ाने, एडिशनल पावर ट्रांसफॉर्मर्स, एचटी लाइंस और दूसरे एलाइड वर्क्स शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट को 24 महीने में पूरा किया जाना है। आरएमसी स्विचगियर्स को मिला यह ऑर्डर, इसके मार्केट कैप के दोगुना से ज्यादा है। आरएमसी स्विचगियर्स का मार्केट कैप बुधवार को 208.46 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है।

1000% से ज्यादा उछल गए हैं आरएमसी स्विचगियर्स के शेयर

आरएमसी स्विचगियर्स(RMC Switchgears) के शेयरों में पिछले 5 साल में जबरदस्त तेजी आई है। अदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी इस कंपनी के शेयर 5 साल में 1000 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयर 26 नवंबर 2021 को 17.80 रुपये पर थे। आरएमसी स्विचगियर्स के शेयर 25 नवंबर 2026 को 197.75 रुपये पर जा पहुंचे हैं।

एक साल में 62% लुढ़क गए हैं कंपनी के शेयर

आरएमसी स्विचगियर्स के शेयर पिछले एक साल से दबाव में हैं। कंपनी के शेयरों में पिछले एक साल में 62 पर्सेंट की गिरावट देखने को मिली है। कंपनी के शेयर 25 नवंबर 2025 को 519.75 रुपये पर थे। आरएमसी स्विचगियर्स के शेयर 25 नवंबर 2026 को 197.75 रुपये पर पहुंच गए हैं। इस साल अब तक कंपनी के शेयरों में 52 पर्सेंट की गिरावट आई है। वहीं, पिछले 6 महीने में आरएमसी स्विचगियर्स के शेयर 49 पर्सेंट टूट गए हैं। पिछले 3 महीने में कंपनी के शेयर 22 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 555.10 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का निचला स्तर 163.35 रुपये है।