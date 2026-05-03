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सेबी ने स्टील कंपनी को IPO लाने की दी मंजूरी, 2 करोड़ नए शेयर होंगे जारी, डीटेल्स

May 03, 2026 05:45 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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RK Steel Manufacturing IPO: आरके स्टील मैन्युफैक्चरिंग को सेबी ने आईपीओ लाने की मंजूरी दे दी है। कंपनी आईपीओ के जरिए 2 करोड़ फ्रेश शेयर जारी कर सकती है। 

सेबी ने स्टील कंपनी को IPO लाने की दी मंजूरी, 2 करोड़ नए शेयर होंगे जारी, डीटेल्स

IPO News: युद्ध की वजह से इस समय शेयर बाजार में काफी उथल-पुथल मची हुई है। लेकिन इस बीच आरके स्टील मैन्युफैक्चरिंग को आईपीओ (RK Steel Manufacturing IPO) के लिए मंजूरी मिल गई है। कंपनी आईपीओ के जरिए 2 करोड़ फ्रेश शेयर जारी करेगी। आइए डीटेल्स में जानते हैं इस कंपनी के विषय में ...

आरके स्टील मैन्युफैक्चरिंग आईपीओ का क्या डीटेल्स?

कंपनी आईपीओ के जरिए 2 करोड़ फ्रेश शेयर जारी करने जा रही है। अभी कंपनी ने लॉट साइज, प्राइस बैंड आदि का ऐलान नहीं किया है। इस आईपीओ को हैंडल करने की जिम्मेदारी GYR Capital Advisors के पास है। वहीं, MUFG Intime India को रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है।

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कंपनी इन पैसों का क्या होगा? (IPO Updates)

DRHP में दी जानकारी के अनुसार स्टील का उत्पादन करने वाली कंपनी 76 लाख रुपये का उपयोग वर्किंग कैपिटल के लिए किया जाएगा। वहीं, 43.23 लाख रुपये का फंड मौजूदा उधारी चुकाने के लिए कंपनी करेगी। बाकि बचे पैसे जनरल कॉरपोरेट कार्यों के लिए करेगी।

इस आईपीओ से जुड़े कुछ खतरे

कंपनी का बिजनेस मॉडल को लेकर निवेशकों के मन में सवाल खड़े हो सकते हैं। मौजूदा समय में यह कंपनी दक्षिण भारत पर रेवन्यू के लिहाज से निर्भर है। पिछले वित्त वर्ष में कंपनी का 98 प्रतिशत का रेवन्यू इसी क्षेत्र से आया है।

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स्टील कंपनी 10 बड़े क्लाइंट्स पर निर्भर करती है। यह भी एक चिंता की बात निवेशक के तौर पर होती है। क्योंकि इसी एक क्लाइंट के इधर-उधर जाने से रेवन्यू पर उसका असर दिखने लगता है। आरके स्टील मैन्युफैक्चरिंग का सिर्फ एक ही सेंटर है। वह भी तमिलनाडु में स्थित है। ऐसे कंपनी किसी भी प्रकार से प्रभावित होती है तो उसकी स्थिति में ऑपरेशंस पर असर पड़ेगा।

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2 कंपनियों के आईपीओ हो रहे हैं ओपन

इस हफ्ते दो कंपनियों के आईपीओ ओपन होने जा रहे हैं। दोनों ही कंपनियां एसएमई सेगमेंट की हैं। Bagmane Prime Office REIT भी 5 मई यानी मंगलवार से खुल रहा है। बाजार की मौजूदा परिस्थितियों की वजह से किसी बड़ी कंपनियों का आईपीओ पिछले कुछ महीनों में नहीं आया है। अब सबकी निगाह जियो के आईपीओ पर टिकी हुई है। देखना है कि आने वाले दिनों आईपीओ की टाइमलाइन, साइज आदि को लेकर कोई ऐलान होता है या नहीं। इसके अलावा कई कंपनियां आईपीओ लाने की कतार में है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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