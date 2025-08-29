मुकेश अंबानी का बड़ा ऐलान, देश के बाहर भी रिलायंस जियो के कामकाज का विस्तार
रिलायंस जियो भारत से बाहर अपने कामकाज का विस्तार करेगी। इसकी घोषणा रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी ने कंपनी की सालाना बैठक में किया। जियो का IPO साल 2026 की पहली छमाही में आ सकता है।
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) की टेलिकॉम इकाई रिलायंस जियो भारत से बाहर अपने कामकाज का विस्तार करेगी। यह ऐलान रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी ने कंपनी की सालाना बैठक में किया। अंबानी ने कहा, 'जियो अपने ऑपरेशंस का भारत से बाहर विस्तार करेगी, यह हमारी स्वदेशी टेक्नोलॉजी को दुनिया भर के लोगों तक पहुंचाएगी। मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि जियो की आगे की राह इसके अब तक के सफर से कहीं बेहतर है।' सालाना बैठक में रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने कहा कि ऑपरेटर ने 500 मिलियन ग्राहक पार कर लिए हैं, जो कि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस की संयुक्त आबादी से कहीं ज्यादा है।
2026 की पहली छमाही में आएगी जियो का IPO
मुकेश अंबानी ने घोषणा की है कि रिलायंस जियो (Reliance Jio) का आईपीओ साल 2026 की पहली छमाही में आएगा। यह दलाल स्ट्रीट के इतिहास में सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है। इकनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि रिलायंस जियो के आईपीओ का साइज पिछले साल आए हुंडई इंडिया के आईपीओ से करीब दोगुना हो सकता है। पिछली कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि जियो के आईपीओ का साइज करीब 52,000 करोड़ रुपये का हो सकता है, ऐसे में यह अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है।
मेटा के साथ AI फोकस्ड ज्वाइंट वेंचर का ऐलान
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी ने शुक्रवार को कंपनी की सालाना बैठक में मेटा के साथ AI-फोकस्ड ज्वाइंट वेंचर की घोषणा की है। रिलायंस-मेटा के संयुक्त उपक्रम में 855 करोड़ रुपये का शुरुआती निवेश होगा, इसमें रिलायंस और मेटा का अनुपात 70:30 का होगा। इसके अलावा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के लिए भी गूगल के साथ पार्टनरशिप की है। इस साझेदारी का मकसद भारत में AI रेडी डेटा सेंटर्स बनाना है।