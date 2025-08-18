भारतीय शेयर खरीदने का सही समय, जेफरीज का बड़ा बयान, ट्रंप के टैरिफ धमकी से न झुके भारत

जेफरीज के प्रमुख विश्लेषक क्रिस्टोफर वुड ने सलाह दी है कि भारत को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बढ़ाए जा रहे टैरिफ के दबाव में नहीं झुकना चाहिए। ट्रंप जल्द ही इस रुख से पीछे हटेंगे, क्योंकि यह अमेरिका के हित में नहीं है। ऐसे में यह भारतीय शेयरों को खरीदने का अवसर है।

ग्लोबल ब्रोकिंग कंपनी जेफरीज के प्रमुख विश्लेषक क्रिस्टोफर वुड ने सलाह दी है कि भारत को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बढ़ाए जा रहे टैरिफ के दबाव में नहीं झुकना चाहिए। उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक हालात को देखते हुए निवेशकों को भारतीय शेयर बेचने के बजाय खरीदने पर विचार करना चाहिए।

डॉलर से मुक्त हो सकते हैं ब्रिक्स देश टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक वुड ने चेतावनी दी कि ट्रंप जिस तरह दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उससे ब्रिक्स देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) के बीच 'डी-डॉलराइजेशन' यानी अमेरिकी डॉलर से मुक्त व्यापार को बढ़ावा मिल सकता है। इसका मतलब है कि ये देश आपसी लेनदेन में डॉलर की जगह अपनी मुद्राओं का इस्तेमाल करेंगे।

"भारतीय शेयर खरीदने का सही समय" वुड ने अपनी प्रसिद्ध न्यूजलेटर 'ग्रीड एंड फियर' में स्पष्ट किया कि अमेरिका द्वारा भारतीय आयातों पर 50% टैरिफ की चर्चा भारतीय शेयर बेचने का कारण नहीं होनी चाहिए। उनका कहना था, "ट्रंप जल्द ही इस रुख से पीछे हटेंगे, क्योंकि यह अमेरिका के हित में नहीं है। ऐसे में यह भारतीय शेयरों को खरीदने का अवसर है।" उन्होंने यह भी जोर दिया कि ट्रंप के खिलाफ डटकर खड़े होने का इतिहास फायदेमंद रहा है।

भारतीय बाजार की हालत और संभावनाएं जेफरीज की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले 15 सालों में भारतीय शेयर मार्केट ने वैश्विक बाजारों के मुकाबले सबसे खराब प्रदर्शन किया है। इसकी वजह भारतीय कंपनियों के शेयरों की ऊंची कीमतें (वैल्यूएशन) और बाजार में नई कंपनियों के शेयरों की बाढ़ (इक्विटी सप्लाई) है।

हालांकि, अच्छी खबर यह है कि पिछली बार ऐसी कमजोर प्रदर्शन अवधि के बाद भारतीय बाजार ने जोरदार वापसी की थी। अब शेयरों की कीमतें वैश्विक कंपनियों के मुकाबले 63% प्रीमियम पर हैं, जो पिछले 10 सालों के औसत के करीब है। इसलिए अब भारतीय शेयर बेचना फायदेमंद नहीं लगता।