टाटा ट्रस्ट में मतभेदों की गहराती दरार, मेहली मिस्त्री की बोर्ड में नामांकन पर ट्रस्टी आमने-सामने

Tata Trust: मुंबई में 11 सितंबर को हुई टाटा ट्रस्ट्स की बोर्ड मीटिंग में संगठन के भीतर मतभेद खुलकर सामने आ गए। यह मतभेद खासतौर पर मेहली मिस्त्री को टाटा सन्स के बोर्ड में नामित करने के मुद्दे पर केंद्रित रहा।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानMon, 13 Oct 2025 07:02 AM
मुंबई में 11 सितंबर को हुई टाटा ट्रस्ट्स की बोर्ड मीटिंग में संगठन के भीतर मतभेद खुलकर सामने आ गए। यह मतभेद खासतौर पर मेहली मिस्त्री को टाटा सन्स के बोर्ड में नामित करने के मुद्दे पर केंद्रित रहा। बैठक की कार्यवाही से पता चलता है कि रतन टाटा के करीबी मिस्त्री ने अपनी नाराजगी जाहिर की कि नोएल टाटा ने उनके बोर्ड में शामिल होने का समर्थन नहीं किया। मिस्त्री ने कहा कि उन्होंने हमेशा नोएल टाटा का साथ दिया, यहां तक कि जब उन्हें टाटा सन्स का चेयरमैन बनने पर विचार किया जा रहा था, तब भी उनका समर्थन किया।

बोर्ड में प्रतिनिधित्व को लेकर बहस

टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक बैठक के दौरान चर्चा उपाध्यक्ष विजय सिंह (77) के दोबारा नामांकन पर केंद्रित रही। एक धड़ा चाहता था कि अब सिंह की जगह मेहली मिस्त्री ट्रस्ट्स का प्रतिनिधित्व करें क्योंकि वे “ट्रस्ट्स के विचारों को अधिक सशक्त स्वर में प्रस्तुत कर सकते हैं।” जबकि, नोएल टाटा और वेनु श्रीनिवासन ने विजय सिंह के पक्ष में कहा कि उन्होंने टाटा समूह के कठिन दौर में रतन टाटा और समूह दोनों का साथ दिया था।

विजय सिंह, जो देश के पूर्व रक्षा सचिव रह चुके हैं, इस बैठक में शामिल नहीं हुए। उन्होंने पहले ही संकेत दे दिया था कि अपने संबंध में ऐसी किसी भी समीक्षा बैठक का हिस्सा बनना उनके लिए उचित नहीं होगा।

चेयरमैन नोएल टाटा की स्थिति और पुराने नियम

अक्टूबर 2024 में रतन टाटा के निधन के बाद, जब नोएल टाटा ने ट्रस्ट्स की चेयरमैनशिप संभाली, तब यह नियम बनाया गया था कि 75 वर्ष से अधिक उम्र वाले प्रतिनिधियों का हर साल पुनरावलोकन किया जाएगा। इसी नियम के तहत अब विजय सिंह की भूमिका पर पुनर्विचार किया जा रहा था।

'मजबूत आवाज' की मांग

ट्रस्टी दरीयस खांबटा, जो महाराष्ट्र के पूर्व एडवोकेट जनरल रह चुके हैं, ने कहा कि यह समीक्षा किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं बल्कि टाटा समूह के मौजूदा हालात से जुड़ी है। उन्होंने बताया कि यह समय समूह के लिए बेहद संवेदनशील है, खासकर क्योंकि टाटा सन्स की लिस्टिंग (शेयर बाजार में आने) को लेकर चिंताएं हैं।

खांबटा के मुताबिक, चार ट्रस्टी मिस्त्री, प्रमित झावेरी, जहांगीर जहांगीर और वे स्वयं महसूस करते थे कि समूह के हितों को और सशक्त रूप से बोर्ड तक पहुंचाने के लिए किसी नए प्रतिनिधि की जरूरत है।

हालांकि मिस्त्री स्वयं इस पद में दिलचस्पी नहीं रखते थे, लेकिन बाकी ट्रस्टियों ने माना कि मौजूदा परिस्थिति में वही सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं।

नोएल टाटा और श्रीनिवासन की आपत्ति

नोएल टाटा ने कहा कि विजय सिंह ने संकट के दौर में टाटा समूह और ट्रस्ट्स दोनों के प्रति वफादारी दिखाई थी और उनके खिलाफ निर्णय लेना अनुचित होगा। उन्होंने यह भी बताया कि टाटा सन्स के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन भी विजय सिंह के पक्ष में हैं, और किसी नामित निदेशक को उनके कार्यकाल से पहले हटाना ट्रस्ट्स के लिए एक गलत उदाहरण बन सकता है।

वेनु श्रीनिवासन ने समर्थन करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर फैसला जल्दबाजी में नहीं बल्कि विचार-विमर्श के बाद किया जाना चाहिए था, क्योंकि इससे ट्रस्ट्स के भीतर मतभेद का संदेश जाता है।

ट्रस्ट के भीतर असंतोष और विभाजन

ट्रस्टी प्रमित झावेरी, जो पहले सिटी बैंक के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, ने कहा कि अक्टूबर 2024 के बाद से ट्रस्ट्स में गुटबाजी बढ़ी है। उन्होंने आरोप लगाया कि पारदर्शिता की कमी और कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं को छिपाए जाने से कई ट्रस्टी असंतुष्ट हैं।

खांबटा ने इस पर जोड़ा कि अब “दो प्रकार के ट्रस्टी” बन गए हैं। वे जो टाटा सन्स के बोर्ड में भी हैं और वे जो नहीं हैं। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा व्यक्ति का नहीं बल्कि टाटा सन्स में ट्रस्ट्स की “मजबूत आवाज” की उपस्थिति का है, विशेषकर कंपनी की लिस्टिंग और अन्य अहम मुद्दों पर।

मतदान का परिणाम और निर्णय

जब मिस्त्री के नामांकन पर प्रश्न रखा गया तो नोएल टाटा ने स्पष्ट रूप से समर्थन न देने की बात कही, जिससे मिस्त्री को निराशा हुई। बाद में ट्रस्ट्स ने विजय सिंह के नामांकन पर मत डाला। मिस्त्री, झावेरी, जहांगीर और खांबटा ने परिवर्तन के पक्ष में वोट दिया, जबकि नोएल टाटा और श्रीनिवासन ने इसके विरोध में मतदान किया। इसके बाद, विजय सिंह ने टाटा सन्स बोर्ड से इस्तीफा दे दिया, जिससे ट्रस्टीज के बीच चल रहे मतभेद और भी स्पष्ट हो गए।

