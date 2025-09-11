₹4 पर आ गया ₹107 वाला यह शेयर, अब 42% चढ़ सकता है भाव! लगातार चर्चा में कंपनी
Reliance Home Finance Ltd: रिलायंस होम फाइनेंस का शेयर इस समय ₹4.72 पर कारोबार कर रहा है। टेक्निकल चार्ट्स संकेत दे रहे हैं कि स्टॉक में आने वाले समय में मजबूती देखने को मिल सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार, इसमें ₹6.70 तक का टारगेट दिख रहा है, यानी करीब 42 प्रतिशत की बढ़त की संभावना बन रही है।
क्या है डिटेल
ट्रेडिंग लेवल्स की बात करें तो ₹4.50 का स्तर स्टॉक के लिए अहम सपोर्ट माना जा रहा है। यदि यह स्तर टूटता है, तो अगला मजबूत सहारा 200-डीएमए पर ₹4.10 पर मिलेगा। वहीं, ऊपर की ओर बढ़ते समय स्टॉक को ₹4.90, ₹5.30, ₹5.50 और ₹6.00 पर रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर, जब तक यह शेयर ₹4.50 से ऊपर बना रहता है, तब तक इसमें सकारात्मक रुझान बने रहने की उम्मीद है।
शेयरों के हाल
RHFL का शेयर पिछले पांच सालों में कुछ उछाल-फेर के साथ बढ़ा है। जहां एक तरफ पिछले एक साल ने कंपनी के शेयर 25 पर्सेंट का रिटर्न दिया हैं। वहीं पांच साल में यह शेयर 125 पर्सेंट चढ़ा है। हालांकि, साल 2017 से अब तक यह शेयर 96 पर्सेंट टूटा है। इस दौरान इसकी कीमत 107 रुपये से गिरकर वर्तमान प्राइस तक आ गई।
कंपनी का कारोबार
रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (RHFL), रिलायंस कैपिटल की सहायक कंपनी रही है, जिसकी स्थापना मुख्य रूप से हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट में ग्राहकों को किफायती लोन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हुई थी। कंपनी का फोकस व्यक्तिगत गृह ऋण, निर्माण ऋण और किफायती हाउसिंग लोन पर रहा है। यह मुख्य रूप से मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों को टारगेट करती रही है। हालांकि पिछले कुछ सालों में कंपनी को वित्तीय संकट और कर्ज़ से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से कारोबार पर असर पड़ा। इसके बावजूद, होम फाइनेंस सेक्टर में इसकी उपस्थिति और ब्रांड नाम 'रिलायंस' इसे पहचान दिलाता है।