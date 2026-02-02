Silver Price Review: 14 दिन में चांदी ने बदले इतने रंग, अभी और कितना गिरेगी

संक्षेप: Silver Price Review: पिछले 14 कारोबारी दिनों (13 जनवरी से 2 फरवरी) में चांदी ने बहुत रंग बदले। कीमतों में जबरदस्त उताढ़-चढ़ाव दर्ज की गई। 30 जनवरी से 2 फरवरी के बीच सर्राफा बाजारों में चांदी 143492 रुपये लुढ़क गई। जबकि, सोने का भाव 33070 रुपये सस्ता हो गया। आइए देखें किस दिन कितना बदला भाव...

Gold Silver Price Review: सोने-चांदी के भाव जिस स्पीड से बढ़े, उससे अधिक स्पीड से लुढ़के। IBJA पर दिए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 14 कारोबारी दिनों (13 जनवरी से 2 फरवरी) में सोने-चांदी की कीमतों जबरदस्त उताढ़-चढ़ाव दर्ज की गई। दोनों ने बहुत रंग बदले। लेकिन 30 जनवरी से 2 फरवरी के बीच सर्राफा बाजारों में इनकी रंग उड़े हुए हैं। चांदी 143492 रुपये लुढ़क गई। जबकि, सोना 33070 रुपये सस्ता हो गया। आइए देखें किस दिन कितना बदला भाव...

चांदी की कीमतों में बदलाव 13 जनवरी को 6256 रुपये उछली।

14 जनवरी को 14480 रुपये की उड़ान।

16 जनवरी को 4378 रुपये हुई महंगी।

19 जनवरी को एक झटके में 12085 रुपये उछल गई।

20 जनवरी को पहली बार चांदी 309345 पर पहुंची और 27455 रुपये उछली।

21 जनवरी को 9752 रुपये चढ़ी।

22 जनवरी को 19386 रुपये टूट कर 299711 पर आ गई।

23 जनवरी को चांदी ने फिर 17994 रुपये की छलांग लगाकर 3 लाख के पार पहुंची।

27 जनवरी को एक झटके में 26859 रुपये उछल गई।

28 जनवरी को 358267 रुपये पर पहुंच गई और 13703 रुपये चढ़ गई।

29 जनवरी को चांदी सर्राफा बाजारों में ऑल टाइम हाई 379988 पर पहुंच गई। इस दिन 21721 रुपये की छलांग लगाई।

30 जनवरी से चांदी के बुरे दिन शुरू हुए और एक झटके में 40638 टूट कर 339350 पर आ गई।

1 फरवरी को चांदी के भाव 30 जनवरी के बंद भाव से 73599 रुपये टूटकर 265751 पर आ गए।

2 फरवरी को दोपहर तक चांदी 236496 पर थी और कुल 29255 रुपये लुढ़की।

एमसीएक्स पर आज 40,000 रुपये टूटी चांदी

एमसीएक्स गोल्ड फरवरी फ्यूचर्स 8,500 रुपये यानी लगभग 6% गिरकर 1,33,687 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए। वहीं एमसीएक्स सिल्वर मार्च फ्यूचर्स में भारी गिरावट दर्ज हुई और यह करीब 40,000 रुपये यानी 15% गिरकर 2,25,805 रुपये प्रति किलो पर आ गया।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी गिरावट अंतरराष्ट्रीय सोने की कीमतों में भी कमी आई। अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर्स अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट 4,605.49 अमेरिकी डॉलर प्रति ट्रॉय औंस पर पहुंच गया। इसकी मुख्य वजह सीएमई पर कीमती धातुओं के लिए मार्जिन आवश्यकताओं में वृद्धि होना है, जो जल्द ही प्रभावी होने वाली हैं। सीएमई ग्रुप दुनिया के सबसे बड़े डेरिवेटिव्स एक्सचेंजों में से एक है, जिसके स्वामित्व में सीबीओटी, नाइमेक्स और कॉमेक्स भी हैं।

मार्जिन बढ़ने से व्यापार पर असर एक्सचेंज के बयान के अनुसार, सोने के फ्यूचर्स के लिए मार्जिन आवश्यकताएं सभी जोखिम श्रेणियों में बढ़ा दी जाएंगी। गैर-उच्च जोखिम वाली पोजीशन के लिए मार्जिन अनुबंध मूल्य के 6% से बढ़ाकर 8% किया जाएगा। वहीं उच्च जोखिम वाली पोजीशन के लिए मार्जिन 6.6% से बढ़कर 8.8% हो जाएगा।

चांदी के फ्यूचर्स के लिए, गैर-उच्च जोखिम वाली पोजीशन का मार्जिन 11% से बढ़ाकर 15% किया जाएगा, जबकि उच्च जोखिम वाली पोजीशन के लिए मार्जिन 12.1% से बढ़कर 16.5% हो जाएगा। मार्जिन आवश्यकताओं में वृद्धि का मतलब है कि व्यापारियों को डेरिवेटिव्स सेगमेंट में अधिक भुगतान करना होगा।

वॉर्श के नामांकन से बाजार में हड़कंप इसके अलावा, बाजार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा फेड चेयर के लिए नामित किए गए केविन वॉर्श की प्रतिक्रिया में भी उतार-चढ़ाव देख रहा है। इंडसइंड सिक्योरिटीज के वरिष्ठ शोध विश्लेषक जिगर त्रिवेदी के अनुसार, शुक्रवार को कीमतों में गिरावट की शुरुआत इस खबर से हुई कि ट्रंप ने फेडरल रिजर्व की अगुवाई के लिए केविन वॉर्श को नामित करने की योजना बनाई है, जिन्हें एक अधिक हॉकिश विकल्प माना जाता है।

विशेषज्ञों की राय मेहता इक्विटीज के वाइस प्रेसीडेंट कमोडिटीज राहुल कलंतरी ने कहा, "ट्रंप द्वारा केविन वॉर्श को अगला फेड चेयरमैन चुनने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में तेज गिरावट आई। निवेशकों की नकारात्मक प्रतिक्रिया इसलिए आई क्योंकि वॉर्श को पिछले नेताओं की तुलना में ब्याज दर नीति पर अधिक आक्रामक माना जाता है।"

कलंतरी ने कहा, "अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने, अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में वृद्धि और अमेरिकी महंगाई के उत्साहजनक आंकड़ों (पीपीआई और कोर पीपीआई) ने इस गिरावट को और बढ़ावा दिया।"