मोटर वाहनों की रिटेल सेल नवंबर में भी रफ्तार पर, किस वाहन की कितनी बिक्री

संक्षेप: नवंबर का महीना वाहन बाजार के लिए उम्मीद से ज्यादा अच्छा रहा। यात्री वाहन, तिपहिया वाहन, वाणिज्यिक वाहन और ट्रैक्टरों ने तेजी दिखाई, जबकि दोपहिया सेगमेंट थोड़ा कमजोर रहा, लेकिन समग्र रूप से, ऑटो सेक्टर में सकारात्मक रुझान जारी है और आने वाले महीने भी मजबूत रहने की उम्मीद है।

Dec 09, 2025 06:29 am IST

देश में मोटर वाहनों की खुदरा बिक्री नवंबर 2025 में भी मजबूत बनी रही। आमतौर पर त्योहारों के बाद बाजार में थोड़ी सुस्ती आ जाती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, नवंबर में कुल वाहन पंजीकरण 2% बढ़कर 33,00,832 इकाई हो गया, जबकि पिछले साल यह संख्या 32,31,526 थी। यानी वाहन खरीदने का उत्साह त्योहारों के बाद भी जारी रहा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पैसेंजर वाहन, तिपहिया वाहन, कॉमर्शियल वाहन और ट्रैक्टर श्रेणियों में बेहतर मांग ने इस वृद्धि को आगे बढ़ाया। फाडा अध्यक्ष सी.एस. विग्नेश्वर ने कहा कि लोग त्योहारों के बाद भी वाहन खरीदते रहे, और इस वजह से पिछले साल की तुलना में बिक्री तेज बनी रही। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले साल दिवाली और धनतेरस अक्टूबर में आ गए थे, इसलिए नवंबर 2024 में बिक्री अचानक बहुत ज्यादा थी। इसके बावजूद इस साल नवंबर ने उस उच्च आधार पर भी अच्छी बढ़त दिखाई है।

रफ्तार के पीछे कई बड़े कारण -सरकार द्वारा जीएसटी दरों में कटौती

-ऑटो कंपनियों और डीलरों द्वारा मिल रहे अच्छे ऑफर और छूट

-बड़े मॉडलों, खासकर एसयूवी की बेहतर उपलब्धता

-शादी-विवाह के सीजन की मजबूत मांग

किस-किस वाहन में कितनी बिक्री हुई? 1. यात्री वाहन यानी कार-एसयूवी आदि की बिक्री 20% बढ़कर 3,94,152 इकाई हो गई।

बिक्री बढ़ने की वजहें -जीएसटी में कटौती के बाद कीमतें कम होना

-एसयूवी और कॉम्पैक्ट एसयूवी की जबरदस्त मांग

-पहले से बुक किए गए मॉडलों की तेज डिलीवरी

-शादी के सीजन में कार खरीदारी का बढ़ता रुझान

2. दोपहिया वाहन का पंजीकरण नवंबर में 3% घटकर 25,46,184 इकाई रहा। हालांकि, एक सकारात्मक बात यह रही कि कुल वाहनों का स्टॉक घटकर 44-46 दिन रह गया है। पहले यह 53-55 दिनों का था। इससे पता चलता है कि डीलरशिप पर गाड़ियां ज्यादा समय तक नहीं अटक रहीं-यानी मांग बेहतर है।

बिक्री घटने की वजहें -ग्रामीण इलाकों में थोड़ी कमजोर मांग

-फाइनेंसिंग में सख्ती का असर शामिल है।

3. वाणिज्यिक वाहन (ट्रक-बस) की बिक्री 20% बढ़कर 94,935 इकाई हुई।

बिक्री बढ़ने की वजहें:

-सड़कों और इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कार्यों में तेजी

-माल ढुलाई की बढ़ती जरूरत

-सरकार की विभिन्न परियोजनाओं में नई मांग

-जीएसटी सुधारों से लॉजिस्टिक सेक्टर को मिला फायदा

4. तिपहिया वाहनों की बिक्री 24% बढ़कर 1,33,951 इकाई हो गई। ई-रिक्शा से लेकर बड़े तिपहिया वाहनों तक, सभी श्रेणियों में मांग रही।

5. ट्रैक्टर का पंजीकरण नवंबर में 57% बढ़कर 1,26,033 इकाई पहुंच गया।

इसकी वजहें -रबी फसल की तैयारी

-किसानों के पास अच्छी आय

-ग्रामीण बाजार में अपेक्षा से ज्यादा सुधार

-ट्रैक्टर बाजार ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया।

आगे भी तेजी की उम्मीद कुल मिलाकर, नवंबर का महीना वाहन बाजार के लिए उम्मीद से ज्यादा अच्छा रहा। यात्री वाहन, तिपहिया वाहन, वाणिज्यिक वाहन और ट्रैक्टरों ने तेजी दिखाई, जबकि दोपहिया सेगमेंट थोड़ा कमजोर रहा। लेकिन समग्र रूप से, ऑटो सेक्टर में सकारात्मक रुझान जारी है और आने वाले महीने भी मजबूत रहने की उम्मीद है। फाडा का मानना है कि अगले तीन महीनों में भी वाहन बिक्री अच्छी रहने की उम्मीद है।

इस उम्मीद की वजहें -जीएसटी 2.0 सुधारों का असर

-ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार

-जनवरी 2026 में संभावित कीमत बढ़ोतरी से पहले खरीदारी

-नए मॉडल लॉन्च