टाटा ग्रुप की इन दो कंपनियों में रिटेल निवेशकों ने घटाई हिस्सेदारी, आपका है किसी पर दांव?
Tata Group Stock: कंपनियों की दिसंबर शेयरहोल्डिंग अपडेट सामने आ चुका है। टाटा ग्रुप की दो कंपनियों में रिटेल निवेशकों ने हिस्सेदारी घटाई है। इन दो कंपनियों में टाटा पावर कंपनी लिमिटेड है। आइए डीटेल्स में जानते हैं कि रिटेल निवेशकों ने कितनी हिस्सेदारी इन कंपनियों में घटाई है।
Tata Group Stock: कंपनियों की दिसंबर शेयरहोल्डिंग अपडेट सामने आ चुका है। टाटा ग्रुप की दो कंपनियों में रिटेल निवेशकों ने हिस्सेदारी घटाई है। इन दो कंपनियों में टाटा पावर कंपनी लिमिटेड है। आइए डीटेल्स में जानते हैं कि रिटेल निवेशकों ने कितनी हिस्सेदारी इन कंपनियों में घटाई है।
1-टाटा पावर कंपनी लिमिटेड
इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार रिटेल निवेशकों की इस कंपनी में सितंबर तिमाही तक 43.36 लाख संख्या था। जोकि दिसंबर 2025 के दौरान घटकर 41.78 लाख संख्या हो गई है। रिटेल निवेशकों की संख्या में एक तिमाही के दौरान 1.58 लाख की गिरावट आई है।
शुक्रवार को टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के शेयर बीएसई में 1.64 प्रतिशत की गिरावट के बाद बीएसई में 374.15 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। पिछले एक साल में टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में 7.59 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है। हालांकि, यह सेंसेक्स इंडेक्स के 8.52 प्रतिशत के रिटर्न की तुलना में कम है।
दिसंबर 2025 की शेयरहोल्डिंग के अनुसार टाटा पावर में प्रमोटर की हिस्सेदारी 46.86 प्रतिशत है। वहीं, पब्लिक के पास 53.14 प्रतिशत हिस्सा है।
2- टाटा स्टील लिमिटेड (Tata Steel Ltd)
इकनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार सितंबर से दिसंबर तिमाही के बीच रिटेल निवेशकों की संख्या 1.46 लाख कम हो गई है। सितंबर 2025 तक टाटा स्टील में रिटेल निवेशकों की कुल संख्या 54.27 लाख थी। जोकि दिसंबर 2025 तक घटकर 52.81 लाख हो गई है।
शुक्रवार को टाटा स्टील लिमिटेड का शेयर बीएसई में 2.35 प्रतिशत की गिरावट के बाद 203.20 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। पिछले एक साल में टाटा स्टील के शेयरों की कीमतों में 49 प्रतिशत की तेजी आई है। टाटा स्टील के शेयरों का बीएसई में 52 वीक हाई 211.15 रुपये और 52 वीक लो लेवल 124.20 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 2.53 लाख करोड़ रुपये का है।
सितंबर 2025 तक कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 33.19 प्रतिशत थी। वहीं, पब्लिक के पास 66.81 प्रतिशत हिस्सा था।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।