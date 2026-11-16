बाजार गिरा तो निवेशकों ने की खरीदारी, इन 8 शेयरों में लगाए ₹15,000 करोड़; क्या आपने लगाया दांव?

मुख्य बातें

शेयर बाजार में गिरावट के दौरान अच्छे शेयर सस्ते भाव पर खरीदने की रणनीति को Buy on Dip कहा जाता है। लेकिन बाजार में यह दांव हमेशा कामयाब हो, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। हाल के आंकड़े इसकी एक दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं। रिटेल निवेशकों ने सितंबर तिमाही के दौरान उन 8 कंपनियों के शेयरों में करीब 15,000 करोड़ रुपये लगाए, जिनके स्टॉक में गिरावट आई थी। इनमें से 5 शेयरों ने अगले एक महीने में अच्छी रिकवरी दिखाई, जबकि 3 अब भी दबाव में हैं। इस लिस्ट में HDFC Bank, BSE, Groww और Reliance Industries जैसे शेयर शामिल हैं। इन कंपनियों के शेयरों में गिरावट के दौरान निवेशकों ने खरीदारी की और बाद में इनमें तेजी देखने को मिली। हालांकि, Hindustan Copper, Suzlon Energy और Power Finance Corporation (PFC) में निवेश करने वालों को अभी राहत नहीं मिली है।

BSE और Groww समेत इन 5 शेयरों में लौटी तेजी

सितंबर तिमाही में गिरावट के बाद जिन 5 शेयरों में तेजी आई, उनमें BSE सबसे आगे रहा। पिछले एक महीने में इसके शेयर में करीब 17% की बढ़त दर्ज की गई। वहीं, Billionbrains Garage Ventures यानी Groww का शेयर 16% चढ़ा। इसी अवधि में Reliance Industries के शेयर में 15% और HDFC Bank में 12.5% की तेजी आई। Tata Motors Passenger Vehicles का शेयर भी करीब 0.5% ऊपर पहुंचा।

इसके उलट Hindustan Copper के शेयर में करीब 6%, Suzlon Energy में 5% और Power Finance Corporation (PFC) में 2% की गिरावट रही। यानी गिरावट के दौरान खरीदारी करने वाले सभी निवेशकों को एक जैसा फायदा नहीं हुआ।

किस शेयर में रिटेल निवेशकों ने कितना पैसा लगाया?

Prime Database के आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर तिमाही के दौरान रिटेल निवेशकों की सबसे बड़ी खरीदारी HDFC Bank में रही। इस बैंक में उनकी हिस्सेदारी का मूल्य अनुमानित तौर पर 5,610 करोड़ रुपये बढ़ा। दिलचस्प बात यह है कि तिमाही के दौरान शेयर करीब 11.18% टूट गया था, लेकिन इसके बाद एक महीने में इसमें 12.5% की रिकवरी आई।

BSE इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर रहा। इसमें रिटेल निवेशकों ने करीब 2,568 करोड़ रुपये की खरीदारी की। तिमाही के दौरान शेयर लगभग 20% गिरा था, लेकिन अगले एक महीने में इसमें 17% की तेजी दर्ज की गई।

बाकी कंपनियों में निवेश का अनुमानित आंकड़ा इस तरह रहा…

कंपनी रिटेल निवेशकों की खरीदारी HDFC Bank ₹5,610 करोड़ BSE ₹2,568 करोड़ Reliance Industries ₹1,409 करोड़ Hindustan Copper ₹1,288 करोड़ Suzlon Energy ₹1,063 करोड़ Groww ₹1,050 करोड़ Power Finance Corporation ₹1,031 करोड़ Tata Motors Passenger Vehicles ₹963 करोड़

द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इन आंकड़ों से पता चलता है कि बाजार में गिरावट के बावजूद छोटे निवेशकों ने चुनिंदा कंपनियों के शेयरों में खरीदारी जारी रखी। हालांकि, हर शेयर में निवेश का नतीजा एक जैसा नहीं रहा।

अक्टूबर में बाजार ने दिखाई रिकवरी

भारतीय शेयर बाजार ने लगातार दो महीने की गिरावट के बाद अक्टूबर में वापसी की। इस दौरान BSE Sensex में 2.7% और Nifty 50 में 1.9% की बढ़त दर्ज की गई। हालांकि, मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों का प्रदर्शन कमजोर रहा। Nifty Midcap 100 में 3.4% और Nifty Smallcap 100 में 4.1% की गिरावट आई। इससे संकेत मिलता है कि बाजार की तेजी में बड़ी कंपनियों के शेयरों का योगदान ज्यादा रहा, जबकि छोटे शेयरों में निवेशकों की चिंता बनी रही।

दूसरी ओर कंपनियों के दूसरी तिमाही के नतीजों में सुधार देखने को मिला और कई सेक्टरों में कमाई की ग्रोथ का दायरा बढ़ा। बाजार में आई गिरावट से मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों का वैल्यूएशन प्रीमियम भी कम हुआ।

Nifty के मुकाबले मिडकैप शेयरों का प्रीमियम 55% से घटकर 33% और स्मॉलकैप शेयरों का प्रीमियम 41% से घटकर 30% पर आ गया। हालांकि, ऐतिहासिक औसत के मुकाबले इन शेयरों का वैल्यूएशन अब भी ऊंचा माना जा रहा है।

एक्सपर्ट्स की राय: बाजार में धीरे-धीरे निवेश करना बेहतर

Axis Mutual Fund के मुताबिक, अक्टूबर के बाजार प्रदर्शन ने क्वालिटी कंपनियों और सोच-समझकर निवेश करने की रणनीति को मजबूत किया है। फंड हाउस का मानना है कि मजबूत बैलेंस शीट, बेहतर कमाई की संभावनाओं, ज्यादा लिक्विडिटी और अपेक्षाकृत उचित वैल्यूएशन के कारण फिलहाल लार्जकैप शेयरों में ज्यादा भरोसा नजर आता है। फंड हाउस ने यह भी कहा कि मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में आई गिरावट से कुछ चुनिंदा निवेश अवसर बन सकते हैं। हालांकि, इन सेगमेंट में निवेश करते समय वैल्यूएशन पर खास ध्यान देने की जरूरत है।

Axis Mutual Fund के अनुसार, बाजार में उतार-चढ़ाव को निवेश का सही समय तय करने की कोशिश के बजाय धीरे-धीरे पोर्टफोलियो बनाने के अवसर के तौर पर देखना चाहिए। ऐसी कंपनियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिनका कैश फ्लो मजबूत हो, कीमतें तय करने की क्षमता हो और कमाई में टिकाऊ ग्रोथ की संभावना हो।

फंड हाउस की पसंद वाले क्षेत्रों में बैंकिंग, कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी, मैन्युफैक्चरिंग, घरेलू कैपेक्स, ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन, इंडस्ट्रियल्स, डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज शामिल हैं।

लार्जकैप शेयरों में दिख रहा है बेहतर अवसर

PGIM India Mutual Fund के CIO विनय पहाड़िया के मुताबिक, FY24 में कमजोर प्रदर्शन के बाद क्वालिटी-ग्रोथ शेयरों की बेहतर प्रदर्शन करने की रफ्तार बढ़ी है। उनका मानना है कि भारत की ग्रोथ स्टोरी को फाइनेंशियलाइजेशन, कंजम्पशन, डिजिटाइजेशन, हेल्थकेयर और सरकारी कैपेक्स जैसे सेक्टरों से मजबूती मिल सकती है।

उन्होंने कहा कि घरेलू मांग और कंपनियों के मजबूत फंडामेंटल बाजार के लिए अहम आधार बने हुए हैं। हालांकि, जियोपॉलिटिकल जोखिम, कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और ऊंची ब्याज दरें निकट अवधि में बाजार के लिए चुनौती बनी रह सकती हैं। पहाड़िया के मुताबिक, वैल्यूएशन में आई गिरावट का असर लार्जकैप शेयरों पर भी पड़ा है। ऐसे में मौजूदा स्तरों पर बड़ी कंपनियों के शेयर पहले के मुकाबले ज्यादा आकर्षक नजर आ रहे हैं।

गिरते शेयर खरीदना कितना सही?

रिटेल निवेशकों की खरीदारी के आंकड़े बताते हैं कि गिरावट में शेयर खरीदने की रणनीति कुछ कंपनियों में सफल रही, लेकिन इसे हर शेयर पर लागू नहीं किया जा सकता। HDFC Bank, BSE और Reliance Industries जैसे शेयरों में अच्छी रिकवरी आई, जबकि Hindustan Copper, Suzlon Energy और PFC अब भी दबाव में हैं।

इसलिए केवल शेयर की कीमत गिरने को खरीदारी का संकेत मानना सही नहीं है। निवेश से पहले कंपनी के नतीजों, कर्ज, कारोबार की स्थिति, भविष्य की कमाई और मौजूदा वैल्यूएशन को समझना जरूरी है। बाजार में गिरावट के दौरान निवेश का अवसर बन सकता है, लेकिन सही कंपनी का चुनाव और जोखिम का आकलन ही लंबे समय में अहम साबित होता है।