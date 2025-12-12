Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Retail inflation quickens marginally to nov still second lowest since january detail here
नंबवर में बढ़ गई खुदरा महंगाई, लगातार 6वें महीने खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट

संक्षेप:

Dec 12, 2025 06:42 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Retail inflation data: सब्जी और ईंधन के दाम में तेजी के कारण खुदरा मुद्रास्फीति नवंबर में मामूली रूप से बढ़कर 0.71 प्रतिशत हो गई। बता दें कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति अक्टूबर में रिकॉर्ड निचले स्तर 0.25 प्रतिशत पर आ गई थी। मुख्य रूप से माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों में कटौती और अनुकूल तुलनात्मक आधार के कारण इसमें कमी आई है।

क्या कहते हैं आंकड़े?

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के आंकड़ों के अनुसार, नवंबर में खाद्य पदार्थों की कीमतों में 3.91 प्रतिशत की गिरावट आई जबकि अक्टूबर में यह गिरावट 5.02 प्रतिशत थी। एनएसओ ने कहा कि नवंबर 2025 के दौरान कुल (हेडलाइन) मुद्रास्फीति एवं खाद्य मुद्रास्फीति में वृद्धि का कारण मुख्य रूप से सब्जियों, अंडों, मांस और मछली, मसालों, ईंधन व बिजली की कीमतों में तेजी है। ईंधन एवं बिजली की मुद्रास्फीति नवंबर में 2.32 प्रतिशत रही जबकि अक्टूबर 2025 में यह 1.98 प्रतिशत थी।

लगातार छठवें महीने खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट

खाद्य मुद्रास्फीति की दर शून्य से 3.91 प्रतिशत नीचे रही। यह लगातार छठा महीना है जब खाद्य मुद्रास्फीति दर शून्य से कम रही है। यह अक्टूबर में 5.02 प्रतिशत और पिछले साल नवंबर में 5.48 प्रतिशत दर्ज की गयी थी। आंकड़ों में बताया गया है कि सब्जियों की कीमतों में एक साल पहले के मुकाबले 22.20 प्रतिशत और दालों तथा उनके उत्पादों की कीमतों में 15.86 प्रतिशत की गिरावट आयी है। वहीं, तेल एवं अन्य वसा युक्त उत्पादों के दाम 7.87 प्रतिशत, फलों के दाम 6.87 प्रतिशत, चीनी तथा कंफेक्शनरी उत्पादों के 4.02 प्रतिशत और अंडों के 3.77 प्रतिशत बढ़े। दूध और उनसे बने उत्पाद भी 2.45 प्रतिशत महंगे हुए हैं। आवास की महंगाई दर 2.95 प्रतिशत और ईंधन एवं बिजली की 2.32 प्रतिशत रही।

