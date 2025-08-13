500 से अधिक कंपनियों के आज आएंगे रिजल्ट, इन 3 शेयर पर मार्केट की है नजर

आज का दिन BPCL, IRCTC और मुथूट फाइनेंस जैसी कंपनियों के लिए खास है। भारतीय शेयर बाजार में आज 13 अगस्त 2025 को 500 से ज्यादा कंपनियां अपने जून क्वार्टर (Q1 FY26) के नतीजे पेश करेंगी। इनमें तेल-गैस, फाइनेंस, टूरिज्म, हेल्थकेयर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की प्रमुख कंपनियां शामिल हैं।

भारतीय शेयर बाजार में आज 13 अगस्त 2025 को 500 से ज्यादा कंपनियां अपने जून क्वार्टर (Q1 FY26) के नतीजे पेश करेंगी। इनमें तेल-गैस, फाइनेंस, टूरिज्म, हेल्थकेयर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की प्रमुख कंपनियां शामिल हैं। टीसीएस, इंफोसिस, एचडीएफसी बैंक जैसे दिग्गज पहले ही नतीजे जारी कर चुके हैं, लेकिन आज का दिन BPCL, IRCTC और मुथूट फाइनेंस जैसी कंपनियों के लिए खास है।

तीन बड़े नाम जिन पर सबकी नजर 1. भारत पेट्रोलियम (BPCL) क्यों है अहम? सरकारी तेल कंपनी BPCL आज Q1 नतीजे जारी करेगी। ब्लूमबर्ग के अनुमान के मुताबिक, कंपनी का शुद्ध लाभ ₹6,677.4 करोड़ और रेवेन्यू ₹1.04 लाख करोड़ रहने की उम्मीद है।

शेयर परफॉर्मेंस: पिछले 6 महीने में शेयर 24.46% चढ़ा, लेकिन हाल में गिरावट देखी गई। 12 अगस्त को शेयर ₹317.55 पर बंद हुआ।

रिस्क फैक्टर: कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और सरकारी सब्सिडी का दबाव निवेशकों की चिंता बना हुआ है।

2. आईआरसीटीसी (IRCTC) क्यों है अहम? रेलवे की इस कैटरिंग और टिकटिंग कंपनी का रेवेन्यू ₹4,674 करोड़ (TTM) और शुद्ध लाभ ₹1,314 करोड़ रहा है। आज के नतीजे में डिविडेंड और टूरिज्म बिजनेस की ग्रोथ पर फोकस रहेगा।

प्रीमियम वैल्यूएशन: P/E 43.88 और P/B 16.36 जैसे हाई रेश्यो दिखाते हैं कि निवेशक इसे ग्रोथ स्टॉक मानते हैं।

चुनौती: पिछले साल शेयर 22% गिरा, क्योंकि निजी ट्रेन ऑपरेटर्स के आने से प्रतिस्पर्धा बढ़ने की आशंका है।

3. मुथूट फाइनेंस (Muthoot Finance) क्यों है अहम? गोल्ड लोन में सबसे बड़ी कंपनी मुथूट के रेवेन्यू ₹11,886 करोड़ (TTM) और शुद्ध लाभ ₹5,333 करोड़ रहने का अनुमान है। कंपनी का लोन बुक और गोल्ड की कीमतों का असर आज के नतीजे में दिखेगा।

परफॉर्मेंस: पिछले 5 साल में शेयर 139% चढ़ा। 12 अगस्त को शेयर ₹2,533.20 (NSE) पर बंद हुआ।

अनोखी बात: कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन 44.87% है, जो सेक्टर के मुकाबले बेहद ऊंचा है।

इन कंपनियों के नतीजे भी आज आएंगे सर्विस सेक्टर: जुबिलेंट फूडवर्क्स (डोमिनोज), एवेन्यू सुपरमार्ट्स (DMart), देवयानी इंटरनेशनल (KFC फ्रेंचाइजी)।

इंफ्रा और मैन्युफैक्चरिंग: सम्वर्धना मदरसन, एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग, गुजरात पिपावाव पोर्ट।

हेल्थकेयर: मैक्स हेल्थकेयर, शिल्पा मेडिकेयर, पीफाइजर।

कृषि और केमिकल: दीपक नाइट्राइट, यूनाइटेड स्पिरिट्स, इंसेक्टीसाइड्स इंडिया।

मुथूट माइक्रोफिन (Muthoot Microfin) ने पहले ही Q1 नतीजे जारी कर दिए हैं, जिसमें निवल लाभ 95% गिरकर ₹6.18 करोड़ रहा। कंपनी ने खर्चे बढ़ने को वजह बताई।

निवेशकों के लिए सलाह 1. नतीजों के दिन शेयरों में तेज उतार-चढ़ाव आम है। BPCL और IRCTC जैसे शेयर पहले ही हफ्ते में ढलान पर रहे।

2. P/E, डेट-टू-इक्विटी और मार्जिन जैसे रेश्यो पर नजर रखें। मिसाल के तौर पर, IRCTC का P/E 44 है, जो इंडस्ट्री औसत से ऊपर है।