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इस हफ्ते 200 कंपनियों के आ रहे रिजल्ट, यहां है 31 जुलाई तक का शेड्यूल

By Drigraj Madheshia
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मुख्य बातें

  • stock market updates : आज सोमवार 27 जुलाई को एयरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज, ओरियनप्रो सॉल्यूशंस, बालाजी अमाइंस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (बीईएल), केनरा बैंक, सीसीएल प्रोडक्ट्स, कोल इंडिया, कोफोर्ज, एमके, एपिग्रल, गैलेंट, गॉडफ्रे फिलिप्स, ग्रेविटा इंडिया जैसी प्रमुख कंपनियों के रिजल्ट घोषित होंगे
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इस हफ्ते 200 कंपनियों के आ रहे रिजल्ट, यहां है 31 जुलाई तक का शेड्यूल

दलाल स्ट्रीट पर इस सप्ताह भी कंपनियों के पहली तिमाही के नतीजों का दौर जारी रहेगा। इस हफ्ते कई निफ्टी 50 और अन्य बड़ी कंपनियां अपने नतीजे घोषित करेंगी। रविवार को भी नतीजे आएंगे, जब पर्सिस्टेंट सिस्टम्स अपने Q1 रिजल्ट जारी करेगी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (BEL), कोल इंडिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर और लार्सन एंड टुब्रो इस सप्ताह नतीजे देने वाली प्रमुख निफ्टी 50 कंपनियों में शामिल हैं। आइए देखते हैं पूरी लिस्ट...

सोमवार, 27 जुलाई

एयरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज, ओरियनप्रो सॉल्यूशंस, बालाजी अमाइंस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (बीईएल), केनरा बैंक, सीसीएल प्रोडक्ट्स, कोल इंडिया, कोफोर्ज, एमके, एपिग्रल, गैलेंट, गॉडफ्रे फिलिप्स, ग्रेविटा इंडिया, हैपिएस्ट माइंड्स, होम फर्स्ट फाइनेंस, हुडको, आईएफबी एग्रो, इंडस टावर्स, जेके पेपर, मोल्ड-टेक पैकेजिंग, नेस्को, नॉर्दर्न आर्क, पीएन गाडगिल ज्वैलर्स, आरआर केबल, सागर सीमेंट, सेनोरेस फार्मा, सुमितोमो केमिकल्स, टाटा केमिकल्स, टाटा पावर, तेजस नेटवर्क, तिलकनगर इंडस्ट्रीज और तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक।

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मंगलवार, 28 जुलाई

अंबुजा सीमेंट्स, बिरलासॉफ्ट, सेंचुरी एन्का, चोलामंडलम फाइनेंस, सिटी यूनियन बैंक, डीसीएम श्रीराम, द्वारिकेश शुगर, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इंडोको रेमेडीज, एलएंडटी, नेटवेब टेक्नोलॉजीज, पैरेडीप फॉस्फेट्स, फाइजर, फीनिक्स मिल्स, पाइन लैब्स, रैडिको खैतान, सनोफी कंज्यूमर, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, सुजलॉन, टाटा कैपिटल, ट्रुऑल्ट बायोसाइंसेज, टीटीके प्रेस्टीज, वरुण बेवरेजेज और वीएसटी इंडस्ट्रीज।

बुधवार, 29 जुलाई

एसीएमई सोलर, अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स, एडीएफ फूड्स, एक्यूस, एशियन पेंट्स, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, ब्लैकबक, कारट्रेड टेक, शैलेट होटल्स, केमफैब अल्कालिस, कोलगेट-पामोलिव, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, डाबर, देवयानी इंटरनेशनल, धनलक्ष्मी बैंक, आयशर मोटर्स, ई-मुद्रा, एरिस लाइफसाइंसेज, फोर्स मोटर्स, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स, हॉकिन्स कुकर्स, हीडलबर्ग सीमेंट, हनीवेल ऑटोमेशन, हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज के नतीजे 29 जुलाई को आएंगे।

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इसी दिन जेएंडके बैंक, जेके लक्ष्मी सीमेंट, किश्त, केपीआईटी टेक, कर्नाटक बैंक, लक्ष्मी ऑर्गेनिक, महाराष्ट्र स्कूटर, एमएएस फाइनेंशियल, मेहमानी ऑर्गेनिक्स, एमटीएआर टेक, पीसीबीएल, प्रॉक्टर एंड गैंबल हाइजीन एंड हेल्थकेयर, पिरामल फार्मा, प्रेस्टीज एस्टेट्स, क्वेस कॉर्प, रेडिंगटन, रेफेक्स इंडस्ट्रीज, शारदा क्रॉपकेम, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, सिंजीन, सिरमा एसजीएस, टीबीओ टेक, टीमलीज, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, वी-गार्ड, विनाती ऑर्गेनिक्स, विंटेज कॉफी, वारी एनर्जीज और जेंसर टेक के भी पहली तिमाही के रिजल्ट जारी होंगे।

गुरुवार, 30 जुलाई

आरती इंडस्ट्रीज, अजंता फार्मा, आर्कियन केमिकल्स, अपोलो पाइप्स, एडब्ल्यूएल एग्री, बजाज फाइनेंस, चंबल फर्टिलाइजर्स, डेटा पैटर्न्स, दीपक फर्टिलाइजर्स, एक्साइड इंडस्ट्रीज, फिलाटेक्स इंडिया, जिलेट इंडिया, गो कलर्स, हेस्टर बायोसाइंसेज, हुंडई मोटर इंडिया, आईसीआरए, आईआरएफसी, जेबीएम ऑटो, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, एलटी फूड्स, एमएंडएम, मैनकाइंड फार्मा, मझगांव डॉक, ग्लोबल हेल्थ, महानगर गैस, निवा बूपा, एनएसडीएल, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर, नुवामा वेल्थ, प्रिकोल, पीएसपी प्रोजेक्ट्स, क्विक हील, रेलटेल, रेनबो चिल्ड्रन हेल्थकेयर, स्विगी, टाटा स्टील, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, थर्मैक्स, टोरेंट फार्मा, वेदांता एल्युमीनियम, वेदांता और वेस्टलाइफ फूडवर्ल्ड।

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शुक्रवार, 31 जुलाई

आधार हाउसिंग फाइनेंस, आरती ड्रग्स, एबीबी इंडिया, आदित्य बिड़ला कैपिटल, एथर इंडस्ट्रीज, एप्टस वैल्यू हाउसिंग, एस्टेक लाइफ, बजाज फिनसर्व, बजाज होल्डिंग्स, ब्लूडार्ट, सेंचुरी प्लाईबोर्ड, कोरोना रेमेडीज, धामपुर शुगर, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, गेल, ग्लेनमार्क, जीएमडीसी, इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना, इंडियन ऑयल, आईटीसी, जागरण प्रकाशन, कजरिया सेरामिक्स, केसोराम इंडस्ट्रीज, किर्लोस्कर ब्रदर्स, मारुति, एलजी बालाकृष्णन एंड ब्रदर्स, श्री सीमेंट, एसजेवीएन, स्टार सीमेंट, सन फार्मा, ताज जीवीके और वोल्टैम्प ट्रांसफॉर्मर्स।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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