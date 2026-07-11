HDFC का वो इस्तीफा जिसने बढ़ाई बैंक की परेशानी, खुद CEO ने बता दिया

प्राइवेट सेक्टर के दिग्गज HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) शशिधर जगदीशन ने अंशकालिक चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती के अचानक इस्तीफा देने की घटना पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह बैंक के लिए एक चुनौतीपूर्ण घटना रही, जिससे बैंक के संचालन मानकों पर सवाल उठे। बता दें कि चक्रवर्ती ने कार्यकाल पूरा होने से एक साल से भी अधिक पहले 18 मार्च 2026 को नैतिक कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया था। पहली बार बैंक के किसी अंशकालिक चेयरमैन ने कार्यकाल के बीच पद छोड़ा था।

क्या कहा बैंक के सीईओ जगदीशन ने? जगदीशन ने बैंक की शनिवार को जारी वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि चक्रवर्ती के त्यागपत्र में किए गए जिक्र के बाद बैंक के निदेशक मंडल ने मामले की समीक्षा के लिए बाहरी कानूनी फर्मों को नियुक्त किया। उन्होंने कहा कि बैंक के अमेरिकी डिपॉजिटरी रिसीट (एडीआर) के न्यूयॉर्क शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने के कारण घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तर की फर्मों को इस प्रक्रिया में शामिल किया गया।

जगदीशन के अनुसार 26 जून 2026 को साझा किए गए जांच निष्कर्षों में कहा गया कि इस्तीफे के पत्र में किए गए दावों और उनके निहितार्थों की उपलब्ध अभिलेखों और साक्षात्कारों से पुष्टि नहीं हुई। उन्होंने कहा कि बैंक कॉरपोरेट संचालन मानकों को और मजबूत करने के लिए अपनी आंतरिक प्रणालियों और नियंत्रण प्रक्रियाओं को लगातार अपडेट कर रहा है। जगदीशन ने बैंक के नए अंशकालिक चेयरमैन नियुक्त किए गए राजीव कुमार का स्वागत करते हुए कहा कि वित्तीय सेवा सचिव और बाद में वित्त सचिव के रूप में उनके अनुभव का बैंक को लाभ मिलेगा।

अतानु चक्रवर्ती को कितनी हुई कमाई अतानु चक्रवर्ती की वित्त वर्ष 2025-26 में कुल आय 3.53 प्रतिशत बढ़कर 1.07 करोड़ रुपये रही। बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व नौकरशाह चक्रवर्ती को वित्त वर्ष 2025-26 में बैठक शुल्क और पारिश्रमिक के रूप में 1,07,25,269 रुपये मिले। यह राशि वित्त वर्ष 2024-25 में मिले 1,03,58,871 रुपये से अधिक है। बैंक के वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, बैंक के अंशकालिक चेयरमैन और स्वतंत्र निदेशक के रूप में चक्रवर्ती को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 50 लाख रुपये का निश्चित पारिश्रमिक मिलना था, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने भी मंजूरी दी थी।

रिपोर्ट के मुताबिक चक्रवर्ती ने 18 मार्च, 2026 से बैंक के अंशकालिक चेयरमैन और स्वतंत्र निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया था, लिहाजा निश्चित पारिश्रमिक का भुगतान आनुपातिक आधार पर किया गया। इसके अलावा, पद छोड़ने की तारीख तक बोर्ड और समितियों की बैठकों में शामिल होने के लिए उन्हें बैठक शुल्क तथा आधिकारिक एवं निजी उपयोग के लिए कार उपलब्ध कराई गई। बता दें कि चक्रवर्ती ने अंशकालिक चेयरमैन रहते हुए हुई सभी 17 बोर्ड बैठकों में हिस्सा लिया था।