Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

HDFC Bank के चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती का इस्तीफा, एथिक्स पर उठाए सवाल, शेयरों पर रहेगा प्रेशर

Mar 19, 2026 06:00 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
share

HDFC Bank News: चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती ने एथिक्स मुद्दों का हवाला देकर इस्तीफा दिया। RBI ने केकी मिस्त्री को अंतरिम चेयरमैन बनाया। जानिए क्या है पूरा मामला और आगे क्या असर होगा।

HDFC Bank के चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती का इस्तीफा, एथिक्स पर उठाए सवाल, शेयरों पर रहेगा प्रेशर

देश के सबसे बड़े निजी बैंकों में से एक एचडीएफसी बैंक से बड़ी खबर सामने आई है। बैंक के पार्ट-टाइम चेयरमैन और स्वतंत्र निदेशक अतनु चक्रवर्ती ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे में बैंक के कुछ कामकाज और प्रथाओं को लेकर गंभीर चिंता जताई है। इस खबर के बाद आज एचडीएफसी बैंक के शेयरों पर प्रेशर दिख सकता है। बुधवार को एचडीएफसी बैंक के शेयर 0.40 प्रतिशत टूटकर 842 रुपये पर बंद हुए थे।

“मेरे मूल्यों से मेल नहीं खाती कुछ बातें”

अतनु चक्रवर्ती ने 15 मार्च को दिए अपने इस्तीफे में लिखा कि पिछले दो वर्षों में बैंक में कुछ ऐसी घटनाएं और प्रक्रियाएं देखी गईं, जो उनके व्यक्तिगत मूल्यों और नैतिकता के अनुरूप नहीं थीं। उन्होंने साफ कहा कि यही उनके इस्तीफे की मुख्य वजह है और इसके अलावा कोई अन्य कारण नहीं है।

HDFC Bank ने क्या कहा?

बैंक ने 18 मार्च को आधिकारिक रूप से इस इस्तीफे की पुष्टि की। बैंक के अनुसार इस्तीफे के पीछे वही कारण हैं, जो चक्रवर्ती ने बताए। उनके कार्यकाल के योगदान के लिए धन्यवाद भी दिया गया।

ये भी पढ़ें:बैंक आज से लगातार कई दिन बंद रहेंगे, गुड़ी पड़वा से ईद तक छुट्टी ही छुट्टी

अहम दौर में संभाली थी जिम्मेदारी

अतनु चक्रवर्ती मई 2021 में बोर्ड से जुड़े थे और उनके कार्यकाल में बैंक ने एक बड़ा बदलाव देखा। इसी दौरान HDFC Bank और HDFC Ltd का मर्जर हुआ, जिससे बैंक देश का दूसरा सबसे बड़ा लेंडर बन गया। हालांकि, चक्रवर्ती ने यह भी संकेत दिया कि इस मर्जर का पूरा फायदा अभी सामने आना बाकी है।

गवर्नेंस पर उठे सवाल

हालांकि उन्होंने किसी खास मुद्दे का जिक्र नहीं किया, लेकिन “एथिक्स” और “प्रैक्टिसेस” को लेकर उनकी टिप्पणी ने बैंक की आंतरिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। खास बात यह है कि उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब बड़े वित्तीय संस्थानों की गवर्नेंस पर पहले से नजर रखी जा रही है।

ये भी पढ़ें:सहारा में पैसा अटका है? तुरंत करें यह काम, 45 दिन में मिलेगा ₹10 लाख तक का रिफंड

नए चेयरमैन की नियुक्ति

चक्रवर्ती के इस्तीफे के बाद भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने केकी मिस्त्री को अंतरिम पार्ट-टाइम चेयरमैन नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। यह नियुक्ति 19 मार्च 2026 से 3 महीने के लिए प्रभावी होगी।

ये भी पढ़ें:ITAT का बड़ा फैसला: बिल्डर से मिला डिस्काउंट टैक्सेबल नहीं, ₹9.8 करोड़ की राहत

कर्मचारियों और टीम की तारीफ भी की

अपने इस्तीफे में चक्रवर्ती ने बैंक के कर्मचारियों, खासकर मिड और जूनियर लेवल स्टाफ की ऊर्जा और काम के प्रति उत्साह की सराहना की। उन्होंने कहा कि यही टीम भविष्य में बैंक को नई दिशा दे सकती है। बता दें HDFC Bank में यह इस्तीफा एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, जिसने कॉर्पोरेट गवर्नेंस और आंतरिक प्रक्रियाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आने वाले समय में इस मुद्दे पर निवेशकों और बाजार की नजर बनी रहेगी।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया:-लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 6 साल से बिजनेस टीम का अहम हिस्सा हैं। दृगराज को पत्रकारिता में 21 वर्षों का लंबा अनुभव है। इन्होंने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी स्पेशल खबरों से खास पहचान बनाई है। शेयर मार्केट, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी पर विशेष पकड़। मैथ्स से ग्रेजुएट, मास कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में पीजी डिप्लोमा। दृगराज, रिसर्च और एनॉलिस के जरिए मार्केट डेटा को आसान भाषा में 'कुछ अलग' पाठकों तक पहुंचाते हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले साढ़े सात साल तक हिन्दुस्तान अखबार में बतौर सीनियर रिपोर्टर काम किया। इसके अलावा सहारा समय, दैनिक जागरण, न्यूज नेशन में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

और पढ़ें
HDFC Bank Business News Share Market
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,