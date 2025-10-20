हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई में घरों की बिक्री बढ़ी, दिल्ली-एनसीआर, मुंबई में घटी सेल

संक्षेप: Property Bazar: जुलाई-सितंबर की तिमाही में हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई में आवासीय संपत्तियों की बिक्री में 47 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई है। जबकि, दिल्ली-एनसीआर में 21 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई।

रियल एस्टेट कंसल्टेंसी प्रॉपटाइगर के एक अध्ययन के मुताबिक, आठ प्रमुख शहरों में मांग में मामूली गिरावट के बावजूद, जुलाई-सितंबर की तिमाही में हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई में आवासीय संपत्तियों की बिक्री में 47 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई है। हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई इन तीन प्रमुख दक्षिणी शहरों में सितंबर तिमाही के दौरान घरों की बिक्री 38,644 यूनिट रही, जो पिछले साल की इसी अवधि की 26,284 यूनिट की तुलना में 47 प्रतिशत अधिक है।

हाल ही में ऑरम प्रॉपटेक लिमिटेड द्वारा अधिग्रहित प्रॉपटाइगर के आंकड़ों से पता चला है कि हैदराबाद में आवासीय संपत्तियों की बिक्री 11,564 यूनिट से बढ़कर 17,658 यूनिट हो गई, जो 53 प्रतिशत की वृद्धि है। बेंगलुरु में, घरों की बिक्री 11,160 यूनिट से बढ़कर 13,124 यूनिट हो गई, यानी 18 प्रतिशत की वृद्धि। चेन्नई में इस साल जुलाई-सितंबर की अवधि में घरों की बिक्री 3,560 यूनिट से बढ़कर 7,862 यूनिट हो गई, यानी दोगुनी से अधिक।

कंसल्टेंसी ने कहा कि कुल मिलाकर, भारत के टॉप-8 प्राथमिक आवास बाजारों (पहली बिक्री) में जुलाई-सितंबर के दौरान बिक्री में 1 प्रतिशत की गिरावट आई है, जिसकी मुख्य वजह मुंबई, पुणे और दिल्ली-एनसीआर में कम मांग है।

आंकड़ों के अनुसार, इस कैलेंडर वर्ष की तीसरी तिमाही के दौरान आठ प्रमुख शहरों में घरों की बिक्री 96,544 यूनिट से गिरकर 95,547 यूनिट रह गई।

इन आठ शहरों में से मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन (एमएमआर) में समीक्षाधीन अवधि में घरों की बिक्री पिछले साल की इसी अवधि के 30,010 यूनिट की तुलना में 22 प्रतिशत गिरकर 23,334 यूनिट रह गई। पुणे में, बिक्री 18,004 यूनिट से घटकर 12,990 यूनिट रह गई, यानी 28 प्रतिशत की गिरावट।

दिल्ली-एनसीआर में घटी सेल दिल्ली-एनसीआर में आवासीय संपत्तियों की बिक्री 10,098 यूनिट से घटकर 7,961 यूनिट रह गई, यानी 21 प्रतिशत की कमी। अहमदाबाद में बिक्री 9,352 यूनिट से घटकर 8,889 यूनिट रह गई, यानी 5 प्रतिशत की गिरावट।

कोलकाता में सेल बढ़ी कोलकाता में आवासीय संपत्तियों की बिक्री में इस साल जुलाई-सितंबर के दौरान पिछले साल की इसी अवधि के 2,796 यूनिट की तुलना में 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई, और यह बढ़कर 3,729 यूनिट हो गई।

आगे कैसा रहेगा बाजार आगे की संभावनाओं पर बात करते हुए, ऑरम प्रॉपटेक के कार्यकारी निदेशक ओंकार शेट्टे ने कहा कि अनुकूल परिस्थितियों, जैसे ब्याज दरों में स्थिरता और सीमेंट पर जीएसटी में हालिया कटौती जैसे सक्रिय नीतिगत सुधारों ने बढ़ती लागत के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच प्रदान किया है और बिल्डरों के आत्मविश्वास को मजबूत किया है।

उन्होंने कहा, "हम आने वाली त्योहारी तिमाही को लेकर आशावान हैं, जो ग्राहकों की मांग का एक महत्वपूर्ण संकेतक होगी। हालांकि, बढ़ती विकास दर और उभरती किफायती चुनौतियों, खासकर मध्यम और एंट्री-लेवल सेगमेंट में, संतुलन बनाने की बाजार की क्षमता की यह असली परीक्षा भी होगी।"