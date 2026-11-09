रिपोर्ट: मैटर्निटी लीव खत्म के बाद 25% भारतीय महिलाएं छोड़ देती हैं नौकरी

मुख्य बातें

मैटर्निटी और पैटर्निटी लीव के अंतर में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर, मां को 130 दिन तो पिता को सिर्फ 7 दिन की छुट्टी

भारत में मां और पिता को मिलने वाली पैरेंटल लीव के बीच दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अंतर है। ग्लोबल हायरिंग और पेरोल प्लेटफॉर्म Deel की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, मैटर्निटी लीव खत्म होने के छह महीने के भीतर 25% भारतीय महिलाएं अपनी नौकरी छोड़ देती हैं। पुरुषों के मामले में यह आंकड़ा 20% है। हालांकि, यह ग्लोबल रेशियो से कम है। दुनिया भर में 30% महिलाएं और 23% पुरुष छुट्टी के बाद छह महीने के भीतर नौकरी छोड़ देते हैं।

इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मां औसतन 130 वर्किंग डेज यानी करीब 26 सप्ताह की छुट्टी लेती हैं, जबकि पिता को औसतन सिर्फ 7 दिन की लीव है। इस मामले में भारत से आगे केवल ब्रिटेन है, जहां मां और पिता की छुट्टी के बीच अंतर 19.5 गुना है। भारत में यह अंतर 18.6 गुना है।

Deel की 'जेनरस गवर्नमेंट पैरेंटल लीव पॉलिसीज डोन्ट गारंटी जेंडर इक्विलिटी' शीर्षक वाली रिपोर्ट में 12 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के करीब 5,000 माता-पिता के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। इसमें सामने आया कि कागजों पर माता-पिता के लिए छुट्टी की नीतियां भले ही समान और उदार दिखें, लेकिन वास्तविकता में इसका लाभ महिलाओं और पुरुषों को बराबर नहीं मिलता।

पिता को छुट्टी देने में कंपनियों की मर्जी रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में पिता को मिलने वाली छुट्टी पूरी तरह एम्प्लायर यानी कंपनी की इच्छा पर निर्भर करती है। इसके लिए कोई अनिवार्य कानूनी प्रावधान नहीं है। यही वजह है कि स्टडी में शामिल सभी 12 देशों में भारतीय पिता सबसे कम पैरेंटल लीव लेते हैं।

अगर तुलना करें तो ब्रिटेन और इटली में पिता औसतन 10 दिन, कनाडा और अमेरिका में 28 दिन की छुट्टी लेते हैं। वहीं स्वीडन में यह अवधि 67 दिन और स्पेन में 70 दिन है। यानी अमेरिका में पिता भारतीय पुरुषों के मुकाबले चार गुना ज्यादा छुट्टी लेते हैं।

मां को मिलती है कानूनी छुट्टी के बराबर राहत भारत में मां औसतन 130 वर्किंग डेज की छुट्टी लेती हैं। यह Maternity Benefit Act के तहत मिलने वाली 26 सप्ताह की छुट्टी के बराबर है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 98.7% मां अपनी पूरी छुट्टी एक ही बार में लेती हैं। यह 12 देशों में सबसे ज्यादा है। वहीं 80.1% पिता अपनी छुट्टी एक साथ लेते हैं।

बड़ी कंपनियों में ज्यादा छुट्टी का फायदा इस स्टडी में कंपनी के साइज को छुट्टी की अवधि तय करने वाला सबसे बड़ा फैक्टर बताया गया है। बड़ी कंपनियों में काम करने वाली महिलाओं को छोटी कंपनियों की तुलना में औसतन 80 दिन ज्यादा छुट्टी मिलती है। यह अंतर अलग-अलग देशों, डेमोग्राफी और छुट्टी से जुड़े नियमों में भी बना रहता है।

ग्लोबल लेवल पर भी मैटर्निटी लीव का फाइनेंशियल इंपैक्ट महिलाओं पर ज्यादा पड़ता है। खासकर ब्रिटेन में चार महीने से ज्यादा छुट्टी लेने वाली महिलाओं की घर ले जाने वाली सैलरी सामान्य वेतन के आधे से भी कम रह जाती है।

बच्चे के जन्म के बाद बढ़ता है वेतन का अंतर रिपोर्ट के मुताबिक, बच्चे के जन्म के बाद पुरुषों और महिलाओं के बीच वेतन का अंतर तेजी से बढ़ता है और कई वर्षों तक बना रहता है। अर्थशास्त्र में इसे 'चाइल्ड पेनल्टी' कहा जाता है। इसका असर अलग-अलग उद्योगों, नौकरियों और देशों में देखा गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि पैरेंटल लीव में असमानता इस आर्थिक अंतर की शुरुआती वजहों में से एक है। कुछ शोध बताते हैं कि जब पिता बच्चे की देखभाल के लिए ज्यादा छुट्टी लेते हैं, तो आगे चलकर मां की कमाई बेहतर हो सकती है।