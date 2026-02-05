Hindustan Hindi News
अपने फ्लैट को किराये पर देते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये बड़ा आदेश

उच्चतम न्यायालय की पीठ ने स्पष्ट किया कि किसी खरीदार को कॉमर्शियल मकसद के आधार पर उपभोक्ता की परिभाषा से बाहर करने के लिए बिल्डर को यह साबित करना होगा कि फ्लैट खरीदने का प्रमुख उद्देश्य व्यावसायिक था।

Feb 05, 2026 09:09 pm IST
अगर आपने अपने फ्लैट को किराये पर दे रखा है तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि किसी रिहायशी फ्लैट को किराये या लीज पर देने भर से उसका खरीदार, उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत 'उपभोक्ता' की श्रेणी से बाहर नहीं हो जाता है। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की पीठ ने स्पष्ट किया कि किसी खरीदार को कॉमर्शियल मकसद के आधार पर उपभोक्ता की परिभाषा से बाहर करने के लिए बिल्डर को यह साबित करना होगा कि फ्लैट खरीदने का प्रमुख उद्देश्य व्यावसायिक था।

कोर्ट ने बताया- कौन है उपभोक्ता

पीठ ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 2(1)(डी) के तहत 'उपभोक्ता' वह व्यक्ति है जो किसी वस्तु को मूल्य देकर खरीदता है या सेवाएं प्राप्त करता है। हालांकि, पुनर्विक्रय या किसी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए सामान खरीदने वाला व्यक्ति इसकी परिभाषा से बाहर है। शीर्ष अदालत ने कहा कि फ्लैट को पट्टे पर देने भर से यह नहीं पता चलता है कि अपीलकर्ता ने संपत्ति को प्रमुख रूप से वाणिज्यिक गतिविधि में संलग्न होने के उद्देश्य से खरीदा था। पीठ ने यह भी कहा कि 'व्यावसायिक उद्देश्य' हरेक मामले की परिस्थितियों के आधार पर तथ्यात्मक रूप से तय किया जाना चाहिए।

किस अपील पर आया आदेश

यह आदेश विनीत बहरी की अपील पर पारित किया गया। मामला रियल एस्टेट ग्रुप MGF डेवलपर्स लिमिटेड से जुड़ा है, जिसने 2005 में गुरुग्राम के सेक्टर-25, सहरोल गांव में "द विलाज" नाम से एक ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। मार्च 2005 में विनीत बहरी ने बुकिंग अमाउंट के तौर पर 15 लाख रुपये जमा किए थे और 2 सितंबर 2005 को उन्हें टावर-C के ग्राउंड फ्लोर पर 3,590 स्क्वायर फीट सुपर-बिल्ट एरिया का एक यूनिट अलॉट किया गया था। इसके बाद में, लेआउट प्लान बदल दिया गया और बहारी ने आरोप लगाया कि डेवलपर ने कई बार ज्यादा पैसे की मांग की और उन्होंने विरोध करते हुए भी वह रकम चुका दी थी। उन्होंने कहा कि फ्लैट का पजेशन 8 जनवरी, 2015 को लिया गया था।

उन्होंने NCDRC से बिल्डर को देरी से पजेशन और ज्यादा पैसे के भुगतान के अलावा दूसरे खर्चों के लिए मुआवजा देने का निर्देश देने की मांग की। बिल्डर ने आरोप लगाया था कि बहारी ने फ्लैट कमर्शियल मकसद से खरीदा था और मार्च 2015 से इसे किसी दूसरे व्यक्ति को किराए पर दिया हुआ था। बिल्डर ने आगे दावा किया था कि बहरी कानून के तहत कंज्यूमर नहीं हैं और उनकी शिकायत खारिज कर दी जानी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश से बड़ी राहत मिली है।

