एनर्जी कंपनी को ₹324 करोड़ का प्रॉफिट, कल फोकस में रहेंगे शेयर, ₹63 है भाव

Suzlon Energy Q1 Results: सुजलॉन एनर्जी ने आज मंगलवार को जून तिमाही के लिए अपने नतीजे जारी कर दिए। जून तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 7.3 प्रतिशत बढ़ गया और यह 324.32 करोड़ रुपये रहा। कंपनी के एक बयान में कहा गया है कि पिछले वर्ष इसी तिमाही में कंपनी ने 302.29 करोड़ रुपये का प्रॉफिट अर्जित किया था। कंपनी की कुल आय एक वर्ष पहले इसी अवधि के 2,044.35 करोड़ रुपये से बढ़कर 3,165.19 करोड़ रुपये हो गई। इस बीच, आज कंपनी के शेयर मामूली गिरावट के साथ 63.22 रुपये पर बंद हुए।

क्या है डिटेल कंपनी ने बताया कि उसे इस तिमाही में 1 गीगावाट के ऑर्डर मिले, जिससे उसकी कुल ऑर्डर बुक 5.7 गीगावाट हो गई। कंपनी ने कहा कि उसने पिछली 10 तिमाहियों में अपनी ऑर्डर बुक में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की है और पहली तिमाही में 444 मेगावाट की अपनी अब तक की सबसे अधिक डिलीवरी हासिल की है। इस तिमाही में EBITDA बढ़कर 599 करोड़ रुपये हो गया, जो एक वर्ष पहले इसी अवधि में 370 करोड़ रुपये था।

कंपनी ने क्या कहा? सुजलॉन समूह के उपाध्यक्ष गिरीश तांती ने कहा, "सीएंडआई और पीएसयू ग्राहकों की बढ़ती मांग, साथ ही बार-बार मिलने वाले ऑर्डरों का मजबूत आधार, सुजलॉन के प्रौद्योगिकी नेतृत्व और एग्जिक्यूशन कैपासिटीज में विश्वास को दर्शाता है।" सुजलॉन समूह के मुख्य वित्तीय अधिकारी, हिमांशु मोदी ने कहा, "कंपनी ने पिछली तिमाही में 630 करोड़ रुपये की आस्थगित कर संपत्तियों को मान्यता दी थी, जिसे अब समाप्त किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में 134 करोड़ रुपये का आस्थगित कर भार पड़ेगा। यह विशुद्ध रूप से एक लेखा समायोजन है जिसका कोई नकद प्रभाव नहीं होगा।" बोर्ड ने कंपनी की तीसवीं वार्षिक आम बैठक को भी मंजूरी दे दी है, जो गुरुवार, 25 सितंबर, 2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (वीसी/ओएवीएम) के माध्यम से कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा अनुमत होगी।