राहतभरी खबर: इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट के ई-पोर्टल पर नई सुविधा

Dec 29, 2025 07:49 am ISTDrigraj Madheshia हिन्दुस्तान टीम
Income Tax News: आयकर विभाग ने अपने ई-पोर्टल पर नई सुविधा शुरू की है। इसके जरिए अब करदाता अपने टैक्स से जुड़े मामलों में प्राप्त आयकर आदेशों में गलतियां सुधारने के लिए सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पहले इसके लिए एसेसमेंट ऑफिसर (एओ) से संपर्क कर अनुरोध करना होता था और दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे।

इस नई सुविधा से खासतौर पर उन करदाताओं के लिए राहत मिलेगी, जिनके आयकर ऑर्डर में किसी तरह की गलती हुई है। इसका मतलब है कि अब करदाता कर और ब्याज की गणना में हुई गलती, आंकड़ों में अंतर या अन्य कार्यालय संबंधी त्रुटियों में सुधार करवाने के लिए सीधे डिजिटल माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। पहले ऐसी गलतियों को सुधारने के लिए करदाताओं को संबंधित आकलन अधिकारी के पास जाना पड़ता था और फॉर्म भरकर देना होता था।

आयकर आदेश क्या होते हैं

कुछ मामलों में आयकर आदेश वरिष्ठ अधिकारी जारी करते हैं। इनमें कर मांग, ट्रांसफर प्राइसिंग (टीपी) और रिवीजन ऑर्डर शामिल हैं। कभी-कभी किसी आकलन अधिकारी द्वारा दिया गया आदेश गलत पाया जाता है।

नियमों के अनुसार, उसे संशोधित, बदला या रद्द किया जा सकता है। करदातों को इसके लिए आवेदन करना होता है। आयकर की धारा 264 के अंतर्गत आयकर आयुक्त को करदाता को राहत देने का अधिकार होता है। यदि कोई आदेश करदाता के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा हो तो वह उसे रद्द कर सकता है।

ये गलतियां सुधार सकेंगे

1. हिसाब-किताब की गलती

2. ब्याज की गलत गणना

3. डेटा में गड़बड़ी या अंक-मिलान में अंतर।

ऐसे कर सकते हैं आवेदन

- सबसे पहले करदाताओं को ई-फाइलिंग पोर्टल (https://eportal.incometax.gov.in/) पर जाना होगा।

- उसके बाद Services टैब पर क्लिक करना होगा। फिर Rectification का टैब दिखेगा, इस पर क्लिक करें।

- इसके बाद Request to AO seeking rectification के विकल्प पर क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं।

