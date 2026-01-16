रिलायंस, विप्रो, टेक महिंद्रा के आज आएंगे नतीजे, इन 10 शेयरों पर भी रखें नजर

संक्षेप: रिलायंस इंडस्ट्रीज, विप्रो, टेक महिंद्रा और टाटा टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनियों के तीसरी तिमाही के नतीजे आने हैं, इसलिए इन शेयरों पर बाजार का फोकस रहेगा। इनके अलावा निवेशकों की नजर जियो फाइनेंस, इंफोसिस, भेल, रेलटेल समेत 10 अन्य स्टॉक्स पर भी नजर रहेगी, जो आज खबरों में हैं।

आज शुक्रवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज, विप्रो, टेक महिंद्रा और टाटा टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनियों के तीसरी तिमाही के नतीजे आने हैं, इसलिए इन शेयरों पर बाजार का फोकस रहेगा। इनके अलावा निवेशकों की नजर जियो फाइनेंस, इंफोसिस, भेल, रेलटेल समेत 10 अन्य स्टॉक्स पर भी नजर रहेगी, जो आज खबरों में हैं।

इंफोसिस आईटी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी इंफोसिस ने तीसरी तिमाही में शुद्ध लाभ पिछली तिमाही के 6,806 करोड़ रुपये की तुलना में 2 प्रतिशत घटकर 6,654 करोड़ रुपये रहने की जानकारी दी है। कंपनी का राजस्व पिछली तिमाही की तुलना में 2.2 प्रतिशत बढ़कर 45,479 करोड़ रुपये रहा, जो अनुमानों से थोड़ा बेहतर है। इस दौरान ईबीआईटी 9,479 करोड़ रुपये रहा और परिचालन मार्जिन 20.8 प्रतिशत रहा।

जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने तीसरी तिमाही में 269 करोड़ रुपये का कंसॉलिडेटेड प्रॉफिट दर्ज किया है, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही की तुलना में 8.8 प्रतिशत कम है, हालांकि कुल आय बढ़कर 901 करोड़ रुपये हो गई है, जो पिछले वर्ष से दोगुने से अधिक है।

बायोकॉन बायोकॉन ने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के जरिए 4,150 करोड़ रुपये जुटाए हैं। कंपनी ने 368.35 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 11.26 करोड़ इक्विटी शेयर जारी किए हैं, जो पिछले भाव की तुलना में 2.8 प्रतिशत कम है।

एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज ने दिसंबर तिमाही में शुद्ध लाभ में 36.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 644 करोड़ रुपये का लाभ कमाया है। साथ ही, शुद्ध ब्याज आय भी 22.1 प्रतिशत बढ़कर 2,285 करोड़ रुपये हो गई है।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन परियोजना के लिए अंडरस्लंग ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर की आपूर्ति शुरू कर दी है, जो सेमी-हाई स्पीड प्रोपल्शन सेगमेंट में कंपनी के रणनीतिक प्रवेश का संकेत है।

जायडस लाइफसाइंसेज जायडस लाइफसाइंसेज को अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (यूएसएफडीए) से एल्ट्रोम्बोपैग टैबलेट के लिए अंतिम मंजूरी मिल गई है। यह दवा कुछ खास खून संबंधी विकारों के कारण होने वाली थ्रोम्बोसाइटोपेनिया (कम प्लेटलेट काउंट) के इलाज में प्रयोग होती है।

रेलटेल कॉर्पोरेशन रेलटेल कॉर्पोरेशन को सेंट्रल रेलवे से 88.66 करोड़ रुपये की एक परियोजना के लिए स्वीकृति पत्र मिला है। इस परियोजना के तहत मुंबई, पुणे, सोलापुर, भुसावल और नागपुर डिवीजनों में कई स्टेशनों पर आईपी-एमपीएलएस नेटवर्क उपकरणों की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग का काम शामिल है। इस परियोजना का उद्देश्य भारतीय रेलवे के लिए एकीकृत संचार सक्षम करना है।

एनबीसीसी इंडिया एनबीसीसी इंडिया को इंडियन ओवरसीज बैंक से रायपुर में आईओबी नई रीजनल ऑफिस बिल्डिंग की योजना, डिजाइन, क्रियान्वयन और सफल पूर्ति व हस्तांतरण के लिए 55.02 करोड़ रुपये का ठेका मिला है।