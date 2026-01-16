Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़reliance wipro tech mahindra will announce their results today keep an eye on these 10 other stocks as well
रिलायंस, विप्रो, टेक महिंद्रा के आज आएंगे नतीजे, इन 10 शेयरों पर भी रखें नजर

रिलायंस, विप्रो, टेक महिंद्रा के आज आएंगे नतीजे, इन 10 शेयरों पर भी रखें नजर

संक्षेप:

रिलायंस इंडस्ट्रीज, विप्रो, टेक महिंद्रा और टाटा टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनियों के तीसरी तिमाही के नतीजे आने हैं, इसलिए इन शेयरों पर बाजार का फोकस रहेगा। इनके अलावा निवेशकों की नजर जियो फाइनेंस, इंफोसिस, भेल, रेलटेल समेत 10 अन्य स्टॉक्स पर भी नजर रहेगी, जो आज खबरों में हैं।

Jan 16, 2026 08:34 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

आज शुक्रवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज, विप्रो, टेक महिंद्रा और टाटा टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनियों के तीसरी तिमाही के नतीजे आने हैं, इसलिए इन शेयरों पर बाजार का फोकस रहेगा। इनके अलावा निवेशकों की नजर जियो फाइनेंस, इंफोसिस, भेल, रेलटेल समेत 10 अन्य स्टॉक्स पर भी नजर रहेगी, जो आज खबरों में हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इंफोसिस

आईटी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी इंफोसिस ने तीसरी तिमाही में शुद्ध लाभ पिछली तिमाही के 6,806 करोड़ रुपये की तुलना में 2 प्रतिशत घटकर 6,654 करोड़ रुपये रहने की जानकारी दी है। कंपनी का राजस्व पिछली तिमाही की तुलना में 2.2 प्रतिशत बढ़कर 45,479 करोड़ रुपये रहा, जो अनुमानों से थोड़ा बेहतर है। इस दौरान ईबीआईटी 9,479 करोड़ रुपये रहा और परिचालन मार्जिन 20.8 प्रतिशत रहा।

जियो फाइनेंशियल सर्विसेज

जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने तीसरी तिमाही में 269 करोड़ रुपये का कंसॉलिडेटेड प्रॉफिट दर्ज किया है, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही की तुलना में 8.8 प्रतिशत कम है, हालांकि कुल आय बढ़कर 901 करोड़ रुपये हो गई है, जो पिछले वर्ष से दोगुने से अधिक है।

बायोकॉन

बायोकॉन ने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के जरिए 4,150 करोड़ रुपये जुटाए हैं। कंपनी ने 368.35 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 11.26 करोड़ इक्विटी शेयर जारी किए हैं, जो पिछले भाव की तुलना में 2.8 प्रतिशत कम है।

एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज

एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज ने दिसंबर तिमाही में शुद्ध लाभ में 36.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 644 करोड़ रुपये का लाभ कमाया है। साथ ही, शुद्ध ब्याज आय भी 22.1 प्रतिशत बढ़कर 2,285 करोड़ रुपये हो गई है।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन परियोजना के लिए अंडरस्लंग ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर की आपूर्ति शुरू कर दी है, जो सेमी-हाई स्पीड प्रोपल्शन सेगमेंट में कंपनी के रणनीतिक प्रवेश का संकेत है।

जायडस लाइफसाइंसेज

जायडस लाइफसाइंसेज को अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (यूएसएफडीए) से एल्ट्रोम्बोपैग टैबलेट के लिए अंतिम मंजूरी मिल गई है। यह दवा कुछ खास खून संबंधी विकारों के कारण होने वाली थ्रोम्बोसाइटोपेनिया (कम प्लेटलेट काउंट) के इलाज में प्रयोग होती है।

रेलटेल कॉर्पोरेशन

रेलटेल कॉर्पोरेशन को सेंट्रल रेलवे से 88.66 करोड़ रुपये की एक परियोजना के लिए स्वीकृति पत्र मिला है। इस परियोजना के तहत मुंबई, पुणे, सोलापुर, भुसावल और नागपुर डिवीजनों में कई स्टेशनों पर आईपी-एमपीएलएस नेटवर्क उपकरणों की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग का काम शामिल है। इस परियोजना का उद्देश्य भारतीय रेलवे के लिए एकीकृत संचार सक्षम करना है।

एनबीसीसी इंडिया

एनबीसीसी इंडिया को इंडियन ओवरसीज बैंक से रायपुर में आईओबी नई रीजनल ऑफिस बिल्डिंग की योजना, डिजाइन, क्रियान्वयन और सफल पूर्ति व हस्तांतरण के लिए 55.02 करोड़ रुपये का ठेका मिला है।

जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज

जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज ने जिओ क्रेडिट के साथ एक रेफरल समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत जैगल अपने कॉर्पोरेट ग्राहकों को, जैगल के डिवाइस लीजिंग प्रोग्राम का हिस्सा के रूप में, लीजिंग समाधान तक पहुंचने के लिए जिओ क्रेडिट की ओर निर्देशित करेगा।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Stocks Stock Market Update Business News
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।