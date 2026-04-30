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अंबानी ने खरीदी प्रियंका चोपड़ा की ये कंपनी, फिर उन्हीं को बनाया बॉस! लेकिन इनके हाथ रहेगा फुल कंट्रोल

Apr 30, 2026 11:24 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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रिलायंस रिटेल (Reliance Retail) ने प्रियंका चोपड़ा के हेयर केयर ब्रांड एनोमली (Anomaly) का अधिग्रहण कर लिया है। खास बात यह है कि ईशा अंबानी ने प्रियंका को इस कंपनी में क्रिएटिव डायरेक्टर का पद दिया है। हालांकि, अब इसका मालिकाना हक रिलायंस रिटेल की डायरेक्टर ईशा अंबानी के पास चला गया है।

अंबानी ने खरीदी प्रियंका चोपड़ा की ये कंपनी, फिर उन्हीं को बनाया बॉस! लेकिन इनके हाथ रहेगा फुल कंट्रोल

भारत के रिटेल सेक्टर में एक और बड़ा कदम उठाते हुए रिलायंस रिटेल (Reliance Retail) ने ग्लोबल हेयर केयर ब्रांड एनोमली हेयर केयर (Anomaly Haircare) का अधिग्रहण कर लिया है, जो अभिनेत्री और उद्यमी प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) द्वारा शुरू किया गया था। इस डील के साथ रिलायंस रिटेल को एनोमली (Anomaly) के सभी ट्रेडमार्क, ब्रांड एसेट्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का पूरा स्वामित्व मिल गया है। हालांकि, इस डील की वित्तीय जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन इसे कंपनी की ब्यूटी और पर्सनल केयर सेगमेंट में मजबूत पकड़ बनाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है।

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2021 में हुई थी शुरुआत

एनोमली हेयर केयर (Anomaly Haircare) ब्रांड की शुरुआत 2021 में हुई थी और इसे एक क्लीन, वीगन और किफायती हेयर केयर ब्रांड के रूप में पेश किया गया था। इस ब्रांड का फोकस हाई-क्वॉलिटी और सुरक्षित फॉर्मूलेशन पर रहा है, जो आज के जागरूक उपभोक्ताओं की जरूरतों को ध्यान में रखता है। यही वजह है कि कम समय में ही एनोमली (Anomaly) ने ग्लोबल मार्केट में अपनी पहचान बना ली। अब रिलायंस रिटेल के साथ जुड़ने के बाद इस ब्रांड को भारत समेत दुनिया के कई बड़े बाजारों में तेजी से विस्तार का मौका मिलेगा।

रिलायंस रिटेल की डायरेक्टर ईशा अंबानी (Isha Ambani) ने कहा कि एनोमली (Anomaly) को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना कंपनी के लिए एक रणनीतिक कदम है। यह ब्रांड अपने क्लीन फॉर्मूलेशन, मजबूत ग्लोबल पोजिशनिंग और किफायती कीमतों के कारण तेजी से बढ़ने की क्षमता रखता है। रिलायंस अब अपने विशाल रिटेल नेटवर्क और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे Tira के जरिए इस ब्रांड को और बड़े स्तर पर पहुंचाने की योजना बना रहा है।

खास बात यह है कि प्रियंका चोपड़ा जोनस इस ब्रांड से जुड़ी रहेंगी और क्रिएटिव डायरेक्टर के रूप में इसकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट और ब्रांड स्ट्रेटेजी को लीड करेंगी। उन्होंने इस डील को एनोमली (Anomaly) के लिए एक नया और रोमांचक अध्याय बताया है। उनका मानना है कि रिलायंस की पहुंच और अनुभव के साथ यह ब्रांड भारत, अमेरिका, यूके और मिडिल ईस्ट जैसे बाजारों में तेजी से आगे बढ़ेगा।

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आगे की रणनीति में भारत को खास महत्व दिया जाएगा, जहां स्थानीय बाल और स्कैल्प की जरूरतों के हिसाब से नए प्रोडक्ट्स तैयार किए जाएंगे। यह अधिग्रहण रिलायंस रिटेल के ब्यूटी सेगमेंट में विस्तार और डिजिटल-फर्स्ट ब्रांड्स को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो आने वाले समय में इस सेक्टर में कड़ी प्रतिस्पर्धा को और तेज कर सकता है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

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