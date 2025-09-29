रिलायंस पावर बेच रहा इन 5 कंपनियों का 100% हिस्सा, शेयरों में करीब 3% की तेजी

अनिल अंबानी की (Anil Ambani) अगुवाई वाली कंपनी रिलायंस पावर के शेयरों में सोमवार की सुबह करीब 3 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली। इस उछाल के बाद रिलायंस पावर के शेयरों का भाव बीएसई में 46 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया था।

अनिल अंबानी की (Anil Ambani) अगुवाई वाली कंपनी रिलायंस पावर के शेयरों में सोमवार की सुबह करीब 3 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली। इस उछाल के बाद रिलायंस पावर के शेयरों का भाव बीएसई में 46 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया था। रिलायंस पावर (Reliance Power) के शेयरों में तेजी के पीछे एक बड़ी खबर है। अनिल अंबानी की अगुवाई वाली कंपनी ने घोषणा की है कि इंडिनोशिया स्थिति 5 सहायक कंपनियों को वो बेचने जा रहे हैं। Biotruster (Singapore) Pte. Ltd इन 5 कंपनियों का 100 प्रतिशत हिस्सा खरीद रहा है। बता दें, सोमवार की सुबह रिलायंस पावर के शेयर 44.94 रुपये के लेवल पर खुला था।

कौन सी 5 सहायक कंपनियों को बेच रहा है रिलायंस पावर रिलायंस पावर लिमिटेड (Reliance Power इंडोनेशिया स्थिति पीटी अवनीश कोल रिसोर्जे, पीटी हेराम्बा कोल रिसोर्जे, पीटी सुमुखा कोल सर्विसेज, PT Brayan Bintang Tiga Energi और PT Sriwijaya Bintang Tiga Energi को बेचने का फैसला किया है।

यह ट्रांजैक्शन रिलायंस पावर नीदरलैड्स बी वी और रिलायंस नेचुरल रिसोर्से (सिंगापुर) के जरिए हुआ है। जिनकी इन सभी पांचों सब्सिडियरी कंपनियों में हिस्सेदारी है। बता दें, 29 सितंबर को यह डील हुई है। उम्मीद है कि ट्रांजैक्शन 30 दिसंबर तक पूरा हो जाएगा

12 मिलियन डॉलर में हुई डील रिलायंस पावर अपने सहायक कंपनियों का पूरा हिस्सा 12 मिलियन डॉलर में बेच रहा है। रिलायंस पावर ने दी जानकारी में कहा है कि इन सब्सिडियरी कंपनियों से वित्त वर्ष 2025 में कोई भी कमाई नहीं हुई है। बता दें, इन 5 कंपनियों की कुल नेट वर्थ 16909 लाख रुपये है। जोकि रिलायंस पावर के कुल नेट वर्थ के 0.53 प्रतिशत के बराबर है। रिलायंस पावर ने प्रेस को दिए अपने बयान में कहा है कि खरीदार प्रमोटर ग्रुप का हिस्सा नहीं हैं। ना ग्रुप के किसी कंपनी से उनका कोई संबंध है।

पिछले एक साल में रिलायंस पावर के शेयरों में 3.93 प्रतिशत की गिरावट आई है। रिलायंस पावर का 52 वीक हाई 76.49 रुपये और 52 वीक लो लेवल 31.30 रुपये है। 5 साल में रिलायंस पावर ने 1468 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।