Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Reliance Power Shares cracked over 8 Percent Reliance Infra trading Restricted know details
अनिल अंबानी का पावर शेयर बिखरा, रिलायंस इंफ्रा के शेयरों में नहीं हुई ट्रेडिंग

अनिल अंबानी का पावर शेयर बिखरा, रिलायंस इंफ्रा के शेयरों में नहीं हुई ट्रेडिंग

संक्षेप:

अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर के शेयर 8% से ज्यादा लुढ़ककर 35.30 रुपये पर बंद हुए हैं। वहीं, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरधारकों को भी सोमवार को बड़ा झटका लगा है। रिलायंस इंफ्रा के शेयरों में सोमवार को ट्रेडिंग प्रतिबंधित रही।

Dec 22, 2025 06:38 pm ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अनिल अंबानी के मालिकाना हक वाली पावर कंपनी रिलायंस पावर के शेयरों में सोमवार को तेज गिरावट आई है। रिलायंस पावर के शेयर सोमवार को बिखर गए हैं। पावर कंपनी के शेयर BSE में 8 पर्सेंट से ज्यादा की गिरावट के साथ 35.30 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले 6 महीने में रिलायंस पावर के शेयर 43 पर्सेंट से अधिक टूट गए हैं। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरधारकों को भी सोमवार को बड़ा झटका लगा है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों में सोमवार को ट्रेडिंग प्रतिबंधित (रीस्ट्रिक्टिड) रही।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों में नहीं हुई ट्रेडिंग
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) की वेबसाइट में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के मेन पेज पर उपलब्ध डीटेल्स के मुताबिक, IBC के मुताबिक, IRP की वजह से ट्रेडिंग प्रतिबंधित है। यानी, सोमवार को रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों की ट्रेडिंग नहीं हुई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर जीरोधा ने एक यूजर के सवाल पर बताया है कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर IRP स्टेज 1 (इनसॉल्वेंसी रेजॉलूशन प्रोसेस स्टेज 1) पर है और इसके शेयरों में हफ्ते में केवल एक बार ट्रेडिंग होगी। सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक, 29 दिसंबर 2025 से कंपनी के शेयरों में केवल पहले ट्रेडिंग डे पर ही ट्रेडिंग हो सकेगी। BSE पर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों का प्राइस 173.45 रुपये ही दिखा रहा है। कंपनी के शेयर 19 दिसंबर 2025 को इस लेवल पर थे।

ये भी पढ़ें:बड़े ऑर्डर के बाद 1000 करोड़ रुपये का राइट्स इश्यू फुल, HCC के शेयरों में तूफान

6 महीने में 54% लुढ़क गए हैं रिलायंस इंफ्रा के शेयर
अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर पिछले 6 महीने में 54 पर्सेंट से अधिक टूट गए हैं। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर 23 जून 2025 को 377.25 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 19 दिसंबर 2025 को 173.45 रुपये पर बंद हुए हैं। इस साल अब तक रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों में 45 पर्सेंट से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। वहीं, पिछले एक साल में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर 40 पर्सेंट टूट गए हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 425 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 127.95 रुपये है।

ये भी पढ़ें:डिफेंस कंपनी के शेयर बने रॉकेट, DRDO से मिली बड़ी मंजूरी, 1997% चढ़ गए हैं शेयर

6 महीने में 43% से ज्यादा लुढ़क गए हैं रिलायंस पावर के शेयर
रिलायंस पावर (Reliance Power) के शेयर पिछले छह महीने में 43 पर्सेंट से ज्यादा टूट गए हैं। पावर कंपनी के शेयर 23 जून 2025 को 62.60 रुपये पर थे। रिलायंस पावर के शेयर 22 दिसंबर 2025 को 35.30 रुपये पर बंद हुए हैं। इस साल अब तक रिलायंस पावर के शेयरों में 21 पर्सेंट से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। रिलायंस पावर के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 76.49 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 31.30 रुपये है।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट्स, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। वह नवभारत टाइम्स, नेटवर्क 18 डिजिटल और इकनॉमिक टाइम्स हिंदी में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Business Latest News Share Market Anil Ambani अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।