₹275 से टूटकर ₹45 पर आ गया पावर कंपनी का यह शेयर, लगातार लग रहा लोअर सर्किट

Reliance Power Share: अनिल अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस पावर के शेयर लगातार निचले सर्किट को छू रहे हैं। बुधवार (6 अगस्त) को रिलायंस पावर के शेयर लगातार चौथे कारोबारी कारोबारी दिन में 5 प्रतिशत के निचले सर्किट पर आ गए। इसी के साथ यह शेयर 45.21 रुपये पर आ गए। पिछले 6 कारोबारी सत्रों से रिलायंस पावर के शेयर लगभग 27 प्रतिशत की गिरावट के साथ गिर रहे हैं। रिलायंस पावर के शेयर सभी प्रमुख मूविंग एवरेज से नीचे कारोबार कर रहे हैं। बता दें कि लंबी अवधि में कंपनी के शेयर ने तगड़ा नुकसान कराया था। 2008 में कंपनी के शेयर 275 रुपये के भाव पर थे। हालांकि, पांच साल में यह शेयर 1200% चढ़ गया है।

शेयरों में गिरावट की वजह अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली कंपनियों की बढ़ती रेगुलेटरी जांच के कारण रिलायंस पावर में बिकवाली को बढ़ावा मिला है। रिलायंस समूह के अध्यक्ष अनिल अंबानी 4 अगस्त (मंगलवार) को अपने समूह की कंपनियों के खिलाफ करोड़ों रुपये के कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी के मामलों से जुड़े धन शोधन के एक मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश हुए। ईडी धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत 66 वर्षीय व्यवसायी का बयान दर्ज करेगा।