Reliance power RInfra statement on CBI chargesheet on anil ambani अनिल अंबानी के खिलाफ CBI की चार्जशीट के बाद आया कंपनियों का जवाब, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Reliance power RInfra statement on CBI chargesheet on anil ambani

अनिल अंबानी के खिलाफ CBI की चार्जशीट के बाद आया कंपनियों का जवाब

रिलायंस पावर (Reliance Power) और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर (Reliance Infra) ने शुक्रवार को कहा कि आरसीएफएल (RCFL) और आरएचएफएल (RHFL) के खिलाफ सीबीआई (CBI) की कार्रवाई का उनके कारोबारी ऑपरेशन और वित्तीय प्रदर्शन पर कोई असर नहीं पड़ा है।

Tarun Pratap Singh भाषाFri, 19 Sep 2025 09:52 PM
share Share
Follow Us on
अनिल अंबानी के खिलाफ CBI की चार्जशीट के बाद आया कंपनियों का जवाब

रिलायंस पावर (Reliance Power) और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर (Reliance Infra) ने शुक्रवार को कहा कि आरसीएफएल (RCFL) और आरएचएफएल (RHFL) के खिलाफ सीबीआई (CBI) की कार्रवाई का उनके कारोबारी ऑपरेशन और वित्तीय प्रदर्शन पर कोई असर नहीं पड़ा है। सीबीआई ने गुरुवार को अनिल अंबानी (Anil Amabani) और अन्य के खिलाफ चार्जशीट फाइल किया था।

आज शुक्रवार को रिलायंस पावर के शेयर बीएसई में 47.33 रुपये के लेवल पर खुले थे। दिन में यह स्टॉक 48.28 रुपये के लेवल पर पहुंच गए थे। बाजार के बंद होने के समय पर यह स्टॉक 1 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ 47.99 रुपये के लेवल पर बंद हुआ है।

ये भी पढ़ें:2 साल में 900% का रिटर्न, ₹265 करोड़ का काम मिलते ही कंपनी के शेयरों में तेजी

क्या कुछ है चार्जशीट में?

इस आरोप पत्र में कहा गया कि अनिल अंबानी के समूह की कंपनियों - रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस (आरसीएफएल) और रिलायंस होम फाइनेंस (आरएचएफएल) तथा यस बैंक और बैंक के पूर्व सीईओ राणा कपूर के परिवार की कंपनियों के बीच कथित धोखाधड़ी वाले लेनदेन हुए। यह आरोप भी है कि इसके चलते यस बैंक को 2,796 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। मुंबई की एक विशेष अदालत में दायर आरोपपत्र में सीबीआई ने कहा कि अंबानी, अनिल धीरूभाई अंबानी (एडीए) समूह के चेयरमैन और आरसीएफएल तथा आरएचएफएल की होल्डिंग कंपनी रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के निदेशक हैं।

ये भी पढ़ें:102 गुना सब्सक्राइब हुआ धाकड़ IPO, ग्रे मार्केट दिखा रहा ₹11 का फायदा

क्या आया कंपनियों का जवाब?

रिलायंस पावर (आरपावर) और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर (आरइंफ्रा) ने अलग-अलग शेयर बाजार को बताया कि उनके व्यावसायिक संचालन, वित्तीय प्रदर्शन, शेयरधारकों, कर्मचारियों या किसी अन्य संबंधित पक्ष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। सार्वजनिक रिकॉर्ड के अनुसार अनिल अंबानी, आरसीएफएल और आरएचएफएल, दोनों कंपनियों की स्थापना के बाद से, कभी भी किसी कंपनी के बोर्ड में नहीं रहे हैं। वह साढ़े तीन साल से अधिक समय से आरइंफ्रा और आरपावर के बोर्ड में भी नहीं हैं। दोनों कंपनियों ने कहा कि वे अलग-अलग और स्वतंत्र तौर पर लिस्टेड यूनिट्स हैं और इस कार्रवाई का उनके दैनिक प्रबंधन, संचालन या वित्तीय स्थिरता पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Anil Ambani Reliance Infrastructure CBI अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।