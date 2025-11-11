Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Reliance Power Q2FY26 results Net profit at 87 crore rupees share down price 40 rupees
पावर कंपनी को हुआ ₹87 करोड़ का मुनाफा, बावजूद शेयर में गिरावट, ₹40 पर आया भाव

पावर कंपनी को हुआ ₹87 करोड़ का मुनाफा, बावजूद शेयर में गिरावट, ₹40 पर आया भाव

संक्षेप: रिलायंस पावर ने कहा कि समीक्षाधीन अवधि में कंपनी की कुल आय बढ़कर 2,067 करोड़ रुपये हो गई जो पिछले वर्ष की समान तिमाही में 1,963 करोड़ रुपये थी। रिलायंस पावर के शेयर आज मंगलवार को कारोबार के दौरान करीबन 2 पर्सेंट तक गिरकर 40.50 रुपये पर आ गए।

Tue, 11 Nov 2025 01:50 PMVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Reliance Power Q2 Result: रिलायंस पावर का जुलाई-सितंबर तिमाही में शुद्ध लाभ 87 करोड़ रुपये रहा जिसे राजस्व में वृद्धि का समर्थन प्राप्त है। कंपनी के सोमवार देर रात जारी बयान के अनुसार, उसे पिछले वर्ष की इसी तिमाही में 352 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। रिलायंस पावर ने कहा कि समीक्षाधीन अवधि में कंपनी की कुल आय बढ़कर 2,067 करोड़ रुपये हो गई जो पिछले वर्ष की समान तिमाही में 1,963 करोड़ रुपये थी। रिलायंस पावर के शेयर आज मंगलवार को कारोबार के दौरान करीबन 2 पर्सेंट तक गिरकर 40.50 रुपये पर आ गए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कंपनी की योजना

कंपनी के निदेशक मंडल ने ‘‘ वृद्धि को वित्तपोषित करने के लिए विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बाण्ड (एफसीसीबी) जारी करके 60 करोड़ अमेरिकी डॉलर तक जुटाने हेतु सदस्यों से सक्षम प्रस्ताव प्राप्त करने’’ को भी मंजूरी दी। रिलायंस समूह का हिस्सा रिलायंस पावर लिमिटेड का परिचालन खंड 5,305 मेगावाट का है जिसमें 3,960 मेगावाट सासन पावर लिमिटेड शामिल है।

कंपनी का कारोबार

रिलायंस पावर, अनिल धीरूभाई अंबानी समूह (Reliance ADAG) की प्रमुख कंपनी है, जिसका मुख्य कारोबार बिजली उत्पादन, वितरण और बिक्री से जुड़ा है। 1995 में स्थापित और मुंबई में मुख्यालय वाली यह कंपनी भारत के ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कंपनी के पास देशभर में कोयला, गैस और नवीकरणीय स्रोतों से बिजली उत्पन्न करने वाले कई प्रोजेक्ट हैं, जिनमें मध्य प्रदेश का सासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट (3,960 मेगावाट), उत्तर प्रदेश का रोजा पावर प्लांट (1,200 मेगावाट), महाराष्ट्र का बुटीबोरी प्लांट (600 मेगावाट) और आंध्र प्रदेश का समालकोट गैस आधारित परियोजना (2,400 मेगावाट) प्रमुख हैं।

कंपनी के पास मध्य प्रदेश में स्थित सासन अल्ट्रा माइंस जैसे ईंधन स्रोत भी हैं, जो उसके थर्मल प्लांट्स को आपूर्ति करते हैं। इसके अलावा, रिलायंस पावर सौर और जल विद्युत जैसे नवीकरणीय ऊर्जा प्रोजेक्ट्स पर भी कार्य कर रही है और इंडोनेशिया व बांग्लादेश जैसे देशों में विदेशी प्रोजेक्ट्स के अवसर तलाश रही है। हाल के वर्षों में कंपनी का ध्यान अपने कर्ज को घटाने, ऑपरेशनल दक्षता बढ़ाने और स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार पर केंद्रित है, ताकि वह भारत की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करते हुए एक स्थायी और लाभदायक ऊर्जा कंपनी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर सके।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।