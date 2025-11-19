Hindustan Hindi News
अनिल अंबानी की कंपनी ने किया बड़ा ऐलान, कल फोकस में रह सकते हैं शेयर, ₹39 पर आया भाव

Wed, 19 Nov 2025 06:28 PMVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
Reliance Power: रिलायंस पावर ने बुधवार, 19 नवंबर को घोषणा की कि उसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक नई बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट (BOM) बनाने को मंजूरी दे दी है। कंपनी के अनुसार, इस कदम का उद्देश्य गवर्नेंस को मजबूत करना और रणनीतिक व्यावसायिक निगरानी को और प्रभावी बनाना है। रिलायंस पावर के शेयर कल गुरुवार को फोकस में रह सकते हैं। आज बुधवार को यह शेयर मामूली गिरावट के साथ 39.94 रुपये पर आ गया था।

नई बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में शामिल होंगे टॉप नेतृत्व

कंपनी ने बताया कि BOM में कंपनी के सीईओ, प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारी और वरिष्ठ बिजनेस लीडर्स शामिल होंगे। रिलायंस पावर ने इसे एक 'फुर्तीले और भविष्य-तैयार संगठन' बनाने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम बताया है। रिलायंस पावर ने कहा कि यह कदम उसकी इस प्रतिबद्धता का हिस्सा है कि वह 'मजबूत गवर्नेंस, तेज निगरानी तंत्र और विश्व-स्तरीय गवर्नेंस प्रथाओं' के साथ अपने सभी हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य तैयार करना चाहती है।

क्या है डिटेल

19 नवंबर 2025 को हुई बोर्ड बैठक में कंपनी ने अपनी सहायक कंपनी रिलायंस एनयू एनर्जीज के तहत भविष्य की विकास परियोजनाओं में चल रहे निवेशों की भी समीक्षा की। कंपनी के अनुसार, रिलायंस पावर प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर सोलर + BESS (Battery Energy Storage Systems) क्षेत्र में देश की सबसे बड़ी खिलाड़ी बनकर उभरी है। कंपनी को 4 GW तक की सोलर पावर क्षमता, 6.5 GW तक की BESS क्षमता का ऑर्डर प्राप्त हुआ है। यह पोर्टफोलियो रिलायंस पावर को भारत की क्लीन एनर्जी ट्रांज़िशन में एक प्रमुख प्रतिभागी बनाता है, और कंपनी के पास देश के सबसे बड़े इंटीग्रेटेड सोलर-प्लस-स्टोरेज पोर्टफोलियो में से एक है।

कंपनी ने कहा कि नई बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का गठन और उभरते एनर्जी सेक्टर्स में ध्यान केंद्रित करना इस बात का संकेत है कि रिलायंस पावर एक मजबूत और भविष्य-उन्मुख विकास प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। बता दें कि रिलायंस पावर के नए गवर्नेंस मॉडल और ऊर्जा संक्रमण पर ध्यान से कंपनी के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं।

