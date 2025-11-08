Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़reliance power denies any link to arrested consultant amar nath dutta in fake bank guarantee case
रिलायंस पावर के शेयर में सोमवार को होगी हलचल? कंपनी ने दी है सफाई

रिलायंस पावर के शेयर में सोमवार को होगी हलचल? कंपनी ने दी है सफाई

संक्षेप: रिलायंस पावर लिमिटेड ने फर्जी बैंक गारंटी मामले में की गई गिरफ्तारी पर शनिवार को स्पष्टीकरण जारी किया है। दरअसल, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने अमरनाथ दत्ता की गिरफ्तारी की है। अब सोमवार को शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी।

Sat, 8 Nov 2025 07:36 PMDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर लिमिटेड ने फर्जी बैंक गारंटी मामले में की गई गिरफ्तारी पर शनिवार को स्पष्टीकरण जारी किया है। दरअसल, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने अमरनाथ दत्ता की गिरफ्तारी की है। दत्ता पर आरोप है कि उन्होंने रिलायंस पावर की एक सहायक कंपनी को भारतीय सौर ऊर्जा निगम (एसईसीआई) के टेंडर के लिए योग्य बनाने में मदद करने को ₹68 करोड़ से अधिक की जाली बैंक गारंटी की व्यवस्था करने और जमा करने में सक्रिय भूमिका निभाई थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अब इसी मामले में रिलायंस की सफाई आई है। शेयर बाजार को दी गई जानकारी के मुताबिक दत्ता का रिलायंस पावर या उसकी किसी भी सहायक कंपनी से कोई संबंध नहीं है और इस घटनाक्रम का कंपनी के व्यावसायिक संचालन, वित्तीय प्रदर्शन या हितधारकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस खबर के बीच निवेशकों की अब सोमवार को रिलायंस पावर के शेयर पर नजर रहेगी। रिलायंस पावर के शेयर अभी 40 रुपये के नीचे हैं। यह शेयर शुक्रवार को 4.48% टूटकर बंद हुआ था।

क्या कहना है जांच एजेंसी का?

जांच एजेंसी के अनुसार, व्यापार वित्त सेवाएं देने का दावा करने वाले कोलकाता के सलाहकार दत्ता ने कंपनी के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी अशोक पाल और ओडिशा स्थित बिस्वाल ट्रेडलिंक प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक पार्थ सारथी बिस्वाल के साथ समन्वय में काम किया, जिन्हें इसी मामले में पहले गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद दत्ता को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया और चार दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया गया। एजेंसी ने कहा कि वह कई पहलुओं से जांच कर रही है, जिसमें अपराध की आय का पता लगाना, लाभार्थियों की पहचान करना और अन्य संस्थाओं व व्यक्तियों से जुड़ी व्यापक साजिश की जांच करना शामिल है।

अनिल अंबानी से नाम जोड़ने पर आपत्ति

इस बीच, रिलायंस पावर ने दोहराया कि वह और उसकी सहायक कंपनी, रिलायंस एनयू बेस लिमिटेड, अपने कर्मचारियों के साथ जालसाजी और धोखाधड़ी की साजिश का शिकार हैं। कंपनी ने उन मीडिया रिपोर्टों पर भी कड़ी आपत्ति जताई, जिनमें उसके प्रमोटर अनिल अंबानी को इस मामले से जोड़ा गया था। कंपनी ने स्पष्ट किया कि वह साढ़े तीन साल से ज़्यादा समय से रिलायंस पावर के बोर्ड में नहीं हैं और इस मामले से उनका कोई लेना-देना नहीं है।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
दीपक कुमार, हिन्दुस्तान डिजिटल में बिजनेस की खबरें लिखते हैं। वह स्टॉक मार्केट, यूटिलिटी समेत बिजनेस सेक्शन से जुड़ी हर खबरों की ना सिर्फ समझ रखते हैं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दीपक की बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी जबरदस्त पकड़ है। उन्हें बेहतरीन काम की सराहना मिलती रही है और सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से सीवान (बिहार) के रहने वाले दीपक के पास करीब 11 साल का अनुभव है। करियर की बात करें तो अमर उजाला से शुरू हुआ सफर दैनिक भास्कर,आजतक, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप होते हुए हिन्दुस्तान डिजिटल तक पहुंच चुका है। फिलहाल, वह हिन्दुस्तान डिजिटल में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हिमाचल यूनिवर्सिटी चले गए। दीपक सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। उन्हें नई-नई तकनीक से रूबरू होना अच्छा लगता है। खाली वक्त में फिल्में देखना या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और पढ़ें
Business News
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।