रिलायंस ने बड़े निवेश का किया ऐलान, ₹21 लाख करोड़ के पार कंपनी का मार्केट कैप
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एक बड़ी डील की है। रिलायंस ने कनाडा की एसेट मैनेजमेंट फर्म ब्रुकफील्ड और अमेरिका स्थित रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट डिजिटल रियल्टी के साथ अपनी साझेदारी के तहत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में 1 गीगावाट (GW) का डेटा सेंटर स्थापित करने की योजना बनाई है। इसके लिए कंपनी 5 वर्षों में 11 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की है। इस बीच, रिलायंस का मार्केट कैपिटल 21 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया है।
शेयर में 2 प्रतिशत उछाल
रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में बुधवार को दो प्रतिशत की तेजी आई। इसके साथ कंपनी का मार्केट कैपिटल 21 लाख करोड़ रुपये हो गया। बाजार में मजबूत हिस्सेदारी रखने वाली कंपनी का शेयर बीएसई में 1.99 प्रतिशत की तेजी के साथ 1,569.75 रुपये पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान, यह 2.12 प्रतिशत की तेजी के साथ 1,571.80 रुपये पर पहुंच गया। यह इसका 52-सप्ताह का उच्चतम स्तर है। एनएसई में, कंपनी का शेयर 1.96 प्रतिशत की तेजी के साथ 1,569.90 रुपये पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान, शेयर 1,571.60 रुपये के अपने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। इसके साथ कंपनी का मार्केट कैपिटल कारोबार समाप्ति पर 21,24,259.89 करोड़ रुपये पहुंच गया।
रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए यह लगातार दूसरा दिन है, जब उसके शेयर में तेजी रही। यह मंगलवार को बीएसई में 0.21 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुआ था। इस साल अब तक रिलायंस के शेयर में 29 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। शेयर में तेजी ने शेयर बाजार को ऊपर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
डेटा सेंटर के लिए रेस में कई और कंपनियां
रिलायंस के अलावा डेटा सेंटर में निवेश के लिए कई और कंपनियां भी योजना बना रही हैं। भारत की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग और निर्माण कंपनी लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड (L&T) ने कहा कि वह कम से कम 300 मेगावाट (MW) की क्षमता वाले 5 डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए लगभग 2.5 अरब डॉलर खर्च करने की योजना बना रही है। करीब 13.5 अरब डॉलर की घोषणाओं से भारत के डेटा सेंटर इंफ्रा स्ट्रक्चर में कुल निवेश 2025 तक लगभग 60 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। इसमें से लगभग 53 अरब डॉलर की घोषणा रिलायंस, L&T, अडानी और टाटा समूहों के अलावा गूगल, अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट की बड़ी टेक तिकड़ी द्वारा की गई है।