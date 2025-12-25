Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Reliance Jio PhonePe NSE along with top 10 IPOs to watch out for in 2026
2026 में रिलायंस जियो समेत इन कंपनियों के आएंगे IPO, इतिहास रचने की है तैयारी!

2026 में रिलायंस जियो समेत इन कंपनियों के आएंगे IPO, इतिहास रचने की है तैयारी!

संक्षेप:

अगर ये सभी इश्यू आते हैं, तो अगले साल IPO के जरिए ₹2.5 लाख करोड़ से ज्यादा की फंडिंग देखने को मिल सकती है। यह संकेत देता है कि निवेशकों के लिए 2026 बेहद बड़ा साल हो सकता है।

Dec 25, 2025 06:52 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Upcoming IPOs: भारत का प्राइमरी मार्केट साल 2026 में बेहद हलचल भरा रहने वाला है। सेबी के आंकड़ों के मुताबिक करीब 84 कंपनियों को IPO लाने की मंजूरी मिल चुकी है, जो मिलकर लगभग ₹1.14 लाख करोड़ जुटाने की तैयारी में हैं। इसके अलावा 108 से ज्यादा कंपनियां ऐसी हैं, जिन्होंने सेबी के पास दस्तावेज जमा कर रखे हैं और उन्हें मंजूरी का इंतजार है। अगर ये सभी इश्यू आते हैं, तो अगले साल IPO के जरिए ₹2.5 लाख करोड़ से ज्यादा की फंडिंग देखने को मिल सकती है। यह संकेत देता है कि निवेशकों के लिए 2026 बेहद बड़ा साल हो सकता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

क्या है डिटेल

निवेशकों की सबसे ज्यादा नजर जिन नामों पर टिकी है, उनमें सबसे ऊपर रिलायंस जियो है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की डिजिटल और टेलीकॉम शाखा का IPO अगर आता है, तो यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा इश्यू हो सकता है। जियो की वैल्यूएशन ₹11 से ₹12 लाख करोड़ के बीच मानी जा रही है। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) की लिस्टिंग को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। सेबी से जुड़े पुराने मामलों को सुलझाने के बाद उम्मीद है कि NSE को हरी झंडी मिल सकती है, जिससे बाजार को एक बड़ा और ऐतिहासिक IPO देखने को मिलेगा।

पाइपलाइन में हैं ये IPO

न्यू-एज और इंटरनेट कंपनियां भी 2026 में बाजार की सुर्खियों में रहेंगी। ई-कॉमर्स दिग्गज फ्लिपकार्ट 2026 में लिस्टिंग की योजना बना रही है, जिसकी वैल्यूएशन 60 से 70 अरब डॉलर के बीच बताई जा रही है। वहीं, डिजिटल पेमेंट्स कंपनी फोनपे ने पहले ही गोपनीय तरीके से IPO के कागजात दाखिल कर दिए हैं और करीब 1.5 अरब डॉलर जुटाने की तैयारी है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की कंपनी OYO भी अपने IPO प्लान को दोबारा आगे बढ़ा रही है और इस बार कंपनी मुनाफे और स्थिरता पर ज्यादा फोकस कर रही है।

फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर भी पीछे नहीं रहेगा। SBI फंड्स मैनेजमेंट 2026 की शुरुआत में करीब 1.2 अरब डॉलर का IPO ला सकती है, जिससे निवेशकों को म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में सीधे निवेश का मौका मिलेगा। लेंडिंग कंपनी हीरो फिनकॉर्प, फिनटेक स्टार्टअप नावी, क्विक-कॉमर्स कंपनी जेप्टो और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड boAt जैसे नाम भी IPO की कतार में हैं। कुल मिलाकर, 2026 में भारतीय शेयर बाजार में नए शेयरों की भरमार देखने को मिल सकती है, जिससे निवेशकों के पास विकल्पों की कमी नहीं होगी।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।