2026 में रिलायंस जियो समेत इन कंपनियों के आएंगे IPO, इतिहास रचने की है तैयारी!

संक्षेप: अगर ये सभी इश्यू आते हैं, तो अगले साल IPO के जरिए ₹2.5 लाख करोड़ से ज्यादा की फंडिंग देखने को मिल सकती है। यह संकेत देता है कि निवेशकों के लिए 2026 बेहद बड़ा साल हो सकता है।

Upcoming IPOs: भारत का प्राइमरी मार्केट साल 2026 में बेहद हलचल भरा रहने वाला है। सेबी के आंकड़ों के मुताबिक करीब 84 कंपनियों को IPO लाने की मंजूरी मिल चुकी है, जो मिलकर लगभग ₹1.14 लाख करोड़ जुटाने की तैयारी में हैं। इसके अलावा 108 से ज्यादा कंपनियां ऐसी हैं, जिन्होंने सेबी के पास दस्तावेज जमा कर रखे हैं और उन्हें मंजूरी का इंतजार है। अगर ये सभी इश्यू आते हैं, तो अगले साल IPO के जरिए ₹2.5 लाख करोड़ से ज्यादा की फंडिंग देखने को मिल सकती है। यह संकेत देता है कि निवेशकों के लिए 2026 बेहद बड़ा साल हो सकता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

क्या है डिटेल निवेशकों की सबसे ज्यादा नजर जिन नामों पर टिकी है, उनमें सबसे ऊपर रिलायंस जियो है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की डिजिटल और टेलीकॉम शाखा का IPO अगर आता है, तो यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा इश्यू हो सकता है। जियो की वैल्यूएशन ₹11 से ₹12 लाख करोड़ के बीच मानी जा रही है। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) की लिस्टिंग को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। सेबी से जुड़े पुराने मामलों को सुलझाने के बाद उम्मीद है कि NSE को हरी झंडी मिल सकती है, जिससे बाजार को एक बड़ा और ऐतिहासिक IPO देखने को मिलेगा।

पाइपलाइन में हैं ये IPO न्यू-एज और इंटरनेट कंपनियां भी 2026 में बाजार की सुर्खियों में रहेंगी। ई-कॉमर्स दिग्गज फ्लिपकार्ट 2026 में लिस्टिंग की योजना बना रही है, जिसकी वैल्यूएशन 60 से 70 अरब डॉलर के बीच बताई जा रही है। वहीं, डिजिटल पेमेंट्स कंपनी फोनपे ने पहले ही गोपनीय तरीके से IPO के कागजात दाखिल कर दिए हैं और करीब 1.5 अरब डॉलर जुटाने की तैयारी है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की कंपनी OYO भी अपने IPO प्लान को दोबारा आगे बढ़ा रही है और इस बार कंपनी मुनाफे और स्थिरता पर ज्यादा फोकस कर रही है।