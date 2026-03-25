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रिलायंस जियो IPO की तैयारी तेज: मुकेश अंबानी ने विदेशी निवेशकों से शुरू की बड़ी डील

Mar 25, 2026 01:05 pm ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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Reliance Jio IPO: भारत के दिग्गज उद्योगपति मुकेश अंबानी की कंपनी जियो प्लैटफॉर्म्स अब अपने बहुप्रतीक्षित IPO की तैयारी में जुट गई है। ब्रोकरेज फर्म Jefferies के अनुसार, जियो प्लैटफॉर्म्स की वैल्यूएशन करीब $180 अरब तक हो सकती है।

रिलायंस जियो IPO की तैयारी तेज: मुकेश अंबानी ने विदेशी निवेशकों से शुरू की बड़ी डील

भारत के दिग्गज उद्योगपति मुकेश अंबानी की कंपनी जियो प्लैटफॉर्म्स अब अपने बहुप्रतीक्षित IPO की तैयारी में जुट गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी ने मुंबई में होने वाली लिस्टिंग से पहले 13 बड़े विदेशी निवेशकों के साथ हिस्सेदारी बेचने को लेकर बातचीत शुरू कर दी है।

हर निवेशक 8% हिस्सेदारी बेच सकता है

सूत्रों के अनुसार, जियो प्लैटफॉर्म्स अपने मौजूदा निवेशकों से उनकी हिस्सेदारी का करीब 8% बेचने को कह रही है। यह स्टेक सेल IPO के तहत “ऑफर फॉर सेल” (OFS) मॉडल के जरिए होगा, जिसमें कंपनी खुद पैसा नहीं जुटाती, बल्कि मौजूदा निवेशक अपनी हिस्सेदारी बाजार में बेचते हैं।

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मेटा, गूगल के फंड्स भी शामिल

इस लिस्ट में दुनिया के बड़े निवेशक शामिल हैं, जैसे मेटा कीकरीब 9.99% हिस्सेदारी है। Google की करीब 7.73% हिस्सेदारी है। इनके अलावा केकेआर, KKR, Vista Equity Partners और खाड़ी देशों के बड़े सॉवरेन फंड्स भी इसमें शामिल हैं। जैसे Public Investment Fund, मुबाडाला इन्वेस्टमेंट कंपनी और अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का पैसा लगा लगा है।

रॉयटर्स के सूत्रों के मुताबिक, सभी निवेशकों द्वारा हिस्सेदारी बेचने के बाद कुल मिलाकर जियो प्लैटफॉर्म्स की करीब 2.5% से 3% हिस्सेदारी IPO में ऑफर की जा सकती है। हालांकि अंतिम आंकड़े अभी तय नहीं हुए हैं।

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वैल्यूएशन और फंडिंग: $180 अरब तक का अनुमान

ब्रोकरेज फर्म Jefferies के अनुसार, जियो प्लैटफॉर्म्स की वैल्यूएशन करीब $180 अरब तक हो सकती है। वहीं, IPO का आकार करीब $4 अरब रहने का अनुमान है। याद रहे कि साल 2020 में जियो प्लैटफॉर्म्स ने विदेशी निवेशकों से $20.5 अरब जुटाए थे, जिससे यह भारत की सबसे बड़ी फंडिंग डील्स में से एक बनी थी।

17 बैंक संभालेंगे IPO प्रोसेस: Reliance जियो प्लैटफॉर्म्स ने अपने IPO को मैनेज करने के लिए करीब 17 निवेश बैंकों को नियुक्त किया है। कंपनी जल्द ही मार्केट रेगुलेटर से मंजूरी के लिए आवेदन कर सकती है।

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दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी

जियो प्लैटफॉर्म्स के पास यूजर बेस के लिहाज से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है, जो चाइना मोबाइल के बाद आती है। अब कंपनी टेलीकॉम के साथ-साथ AI और डिजिटल सेवाओं पर भी तेजी से फोकस कर रही है।

निवेशकों के लिए क्या संकेत?

Jio का IPO भारत के सबसे बड़े और चर्चित IPO में से एक हो सकता है। कम हिस्सेदारी बेचकर कंपनी “मूल्य छोड़ने” की रणनीति अपना रही है, जिससे रिटेल निवेशकों को लिस्टिंग के बाद बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना बढ़ सकती है। Reliance Jio का IPO भारतीय शेयर बाजार के लिए एक बड़ा इवेंट साबित हो सकता है, जिस पर देश-विदेश के निवेशकों की नजरें टिकी हुई हैं।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया:-लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 6 साल से बिजनेस टीम का अहम हिस्सा हैं। दृगराज को पत्रकारिता में 21 वर्षों का लंबा अनुभव है। इन्होंने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी स्पेशल खबरों से खास पहचान बनाई है। शेयर मार्केट, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी पर विशेष पकड़। मैथ्स से ग्रेजुएट, मास कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में पीजी डिप्लोमा। दृगराज, रिसर्च और एनॉलिस के जरिए मार्केट डेटा को आसान भाषा में 'कुछ अलग' पाठकों तक पहुंचाते हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले साढ़े सात साल तक हिन्दुस्तान अखबार में बतौर सीनियर रिपोर्टर काम किया। इसके अलावा सहारा समय, दैनिक जागरण, न्यूज नेशन में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

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