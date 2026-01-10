रिलायंस जियो IPO कब होगा ओपन, GMP आज 93 रुपये, क्या होगा प्राइस बैंड

संक्षेप: Reliance Jio IPO: रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस जियो आईपीओ ग्रे मार्केट में 93 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर सकता है। यह दर्शाता है कि आईपीओ को लेकर बाहर किस तरह की चर्चाएं हो रही हैं।

Reliance Jio IPO: रिलायंस जियो आईपीओ चालू कैलेंडर वर्ष की पहली छमाही में आ सकता है। रिलांयस इंडस्ट्रीज के मुखिया के मुकेश अंबानी ने एजीएम में कहा था कि रिलायंस जियो की लिस्टिंग को लेकर बात कही थी। कई इंवेस्टमेंट बैंकर्स ने रिलायंस जियो के प्लेटफॉर्म का वैल्यूएशन 130 बिलियन डॉलर से 170 बिलियन डॉलर के बीच हो सकता है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस ग्रुप आईपीओ के जरिए 2.50 प्रतिशत हिस्सेदारी घटाने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो यह आईपीओ के इतिहास का सबसे बड़ा इश्यू हो सकता है।

कितना चल रहा है रिलायंस जियो आईपीओ का जीएमपी Bigul की रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस जियो आईपीओ ग्रे मार्केट में 93 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर सकता है। यह दर्शाता है कि आईपीओ को लेकर बाहर किस तरह की चर्चाएं हो रही हैं।

क्या हो सकता है प्राइस बैंड? Bonanza से जुड़े अभिनव तिवारी रिलायंस जियो के आईपीओ के प्राइस बैंड पर कहते हैं, “माना जा रहा है कि कंपनी की वैल्यूएशन 130 बिलियन से 170 बिलियन डॉलर के बीच हो सकता है। ऐसे में कंपनी रिटेल निवेशकों को 15 प्रतिशत से 20 प्रतिशत से डिस्काउंट दे सकती है। अगर ऐसा हुआ तो रिलायंस जियो आईपीओ का प्राइस बैंड 1048 रुपये से 1457 रुपये हो सकता है। हालांकि, बहुत कुछ वैल्यूएशन पर भी निर्भर करेगा।”

रिलायंस जियो आईपीओ वैल्यूएशन रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार इंवेस्टमेंट बैंक जेफरिज ने नवंबर 2025 में रिलायंस जियो का वैल्यूएशन 180 बिलियन डॉलर हो सकता है। इस वैल्यूएशन पर प्रमोटर्स अगर 2.5 प्रतिशत हिस्सेदारी घटाते हैं तो 4.5 बिलियन डॉलर के आस-पास आईपीओ से जुटाया जा सकता है। जोकि हुंडई मोटर इंडिया आईपीओ के 3.3 बिलियन डॉलर की तुलना में कहीं अधिक है। हालांकि, कई अन्य इंवेस्टमेंट बैंकर्स ने 130 बिलियन डॉलर से 170 बिलियन डॉलर वैल्यूएशन जता रहे हैं।”