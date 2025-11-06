इतिहास रचने की तैयारी में मुकेश अंबानी! आ रहा अब तक का सबसे बड़ा IPO

संक्षेप: अगर यह मूल्यांकन तय होता है तो जियो भारत की टॉप दो या तीन सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल हो जाएगी, जो वर्तमान में भारती एयरटेल से भी आगे निकल सकती है। फिलहाल, रिलायंस इंडस्ट्रीज का कुल बाजार मूल्य लगभग ₹20 ट्रिलियन है, जिससे यह भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी हुई है।

Reliance Jio IPO: मुकेश अंबानी की दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो के शेयर बाजार में उतरने की तैयारी जोरों पर है। सूत्रों के मुताबिक, बैंकर्स के साथ चर्चा जारी है और कंपनी की वैल्यूएशन 130 अरब डॉलर से 170 अरब डॉलर (लगभग ₹10.8 लाख करोड़ से ₹14 लाख करोड़) के बीच तय की जा सकती है। हालांकि, यह बातचीत फिलहाल गोपनीय रखी जा रही है। अगर यह मूल्यांकन तय होता है तो जियो भारत की टॉप दो या तीन सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल हो जाएगी, जो वर्तमान में भारती एयरटेल (₹12.7 ट्रिलियन) से भी आगे निकल सकती है। फिलहाल, रिलायंस इंडस्ट्रीज का कुल बाजार मूल्य लगभग ₹20 ट्रिलियन है, जिससे यह भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी हुई है।

पहली छमाही में हो सकता है जियो का आईपीओ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी ने इस साल अगस्त में कहा था कि जियो का आईपीओ 2026 की पहली छमाही में लाया जा सकता है। बता दें कि अंबानी ने 2019 में ही जियो के संभावित आईपीओ की बात की थी, लेकिन अब जाकर इसकी दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। 2020 में, वैश्विक टेक दिग्गज कंपनियां मेटा प्लेटफॉर्म (फेसबुक) और अल्फाबेट इंक (गूगल) ने मिलकर 10 अरब डॉलर (लगभग ₹83,000 करोड़) का निवेश जियो में किया था।

2006 के बाद रिलायंस की पहली बड़ी लिस्टिंग यह आईपीओ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 2006 के बाद पहला बड़ा आईपीओ होगा। इससे पहले कंपनी ने रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड को सूचीबद्ध किया था। शुरुआती अनुमान थे कि जियो का आईपीओ 6 अरब डॉलर से अधिक जुटा सकता है, जो कि 2024 में हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के रिकॉर्ड 3.3 अरब डॉलर के आईपीओ से कहीं बड़ा होता। हालांकि, अब भारतीय बाजार में नई लिस्टिंग नियमावली लागू होने के कारण यह राशि कुछ कम हो सकती है।

नई लिस्टिंग नीति के कारण कम होगी फंडिंग राशि संशोधित नियमों के अनुसार, जिन कंपनियों का लिस्टिंग के बाद का बाजार पूंजीकरण ₹5 ट्रिलियन (₹5 लाख करोड़) से अधिक होता है, उन्हें कम से कम ₹15,000 करोड़ मूल्य के शेयर जारी करने होंगे और केवल 2.5% इक्विटी डाइल्यूट करनी होगी। अगर जियो को ऊपरी स्तर की वैल्यूएशन (170 अरब डॉलर) मिलती है, तो इस आधार पर आईपीओ के ज़रिए कंपनी लगभग 4.3 अरब डॉलर (करीब ₹36,000 करोड़) जुटा सकती है।

अभी भी जारी हैं चर्चा सूत्रों ने बताया कि जियो की शेयर बिक्री से जुड़े विस्तृत विवरण पर अभी भी चर्चा जारी है, और कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की ओर से इस मामले पर अभी तक कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है।