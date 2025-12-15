रिलायंस की नजर इस एग्रो फूड्स कंपनी पर, टाटा, iD फ्रेश, MTR को टक्कर देने की तैयारी

संक्षेप: Udhaiyams कंपनी क्षेत्रीय बाजारों में टाटा कंस्यूमर प्रोडक्ट्स, आईडी फ्रेश फूड और एमटीआर जैसी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करती है। इस सौदे के बाद कंपनी के प्रमोटर एस सुधाकर और एस दिनकर कंपनी में अल्पमत हिस्सेदारी धारक के रूप में बने रहेंगे।

रिलायंस इंडस्ट्रीज के उपभोक्ता उत्पाद विभाग ने Udhaiyams एग्रो फूड्स नामक कंपनी में बहुमत हिस्सेदारी खरीदने के लिए चर्चा शुरू कर दी है। Udhaiyams एग्रो फूड्स एक अनलिस्टेड निजी कंपनी है, जो स्टेपल्स, नमकीन और रेडी-टू-कुक नाश्ता मिक्स बनाती है और इसका कारोबार लगभग 668 करोड़ रुपये का है। सौदे के आकार के बारे में अभी कुछ खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन एक अधिकारी के मुताबिक यह एक मध्यम आकार का सौदा होगा, जैसा कि रिलायंस ने कैम्पा सॉफ्ट ड्रिंक और वेलवेट शैंपू के मामले में किया था। इसका उद्देश्य पहले क्षेत्रीय बाजारों में पैठ बनाना और फिर राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करना है।

Udhaiyams के प्रमोटर रहेंगे शामिल चेन्नई स्थित Udhaiyams कंपनी क्षेत्रीय बाजारों में टाटा कंस्यूमर प्रोडक्ट्स, आईडी फ्रेश फूड और एमटीआर जैसी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करती है। इस सौदे के बाद कंपनी के प्रमोटर एस सुधाकर और एस दिनकर कंपनी में अल्पमत हिस्सेदारी धारक के रूप में बने रहेंगे। Udhaiyams एग्रो फूड्स को इसी साल जुलाई में इसकी मूल कंपनी श्री लक्ष्मी एग्रो फूड्स ने एक अनलिस्टेड निजी इकाई के रूप में शामिल किया था।

रिलायंस ने बनाई नई कंपनी 'न्यू आरसीपीएल' यह अपडेट ऐसे समय में सामने आया है, जब रिलायंस रिटेल ने हाल ही में अपने एफएमसीजी (फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स) व्यवसाय को 'न्यू रिलायंस कंस्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड' नामक एक नई कंपनी में स्थानांतरित कर दिया है।

यह नई कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की सीधी सहायक कंपनी है और इसका गठन 1 दिसंबर से प्रभावी एक समग्र योजना के तहत किया गया है। इस नई इकाई के तहत कैम्पा, श्योर वॉटर, स्पिनर जैसे पेय पदार्थ; सिल जैम, लोटस चॉकलेट, एलन बगल्स जैसे खाद्य ब्रांड; वेलवेट पर्सनल केयर और तीरा ब्यूटी जैसे ब्रांड आते हैं।

रिलायंस का खाद्य क्षेत्र में बढ़ता फोकस इसी कड़ी में, रिलायंस कंस्यूमर ने देश भर में खाद्य उत्पादन सुविधाएं स्थापित करने के लिए सरकार के साथ 40,000 करोड़ रुपये का एक समझौता भी किया है। मुकेश अंबानी की इस कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2025 में 11,000 करोड़ रुपये से अधिक की आय दर्ज की है।

बाजार में छोटे ब्रांड्स का बढ़ता दबदबा उपभोक्ता क्षेत्र में बड़ी पुरानी कंपनियां अब छोटी, चुस्त और डिजिटल-फर्स्ट ब्रांड्स की चुनौती महसूस कर रही हैं, जो कीमत, सीधे वितरण और क्विक कॉमर्स के जरिए मुकाबला कर रही हैं। इसी वजह से बड़ी कंपनियां अब ऐसे छोटे खिलाड़ियों को खरीद रही हैं या उनमें निवेश कर रही हैं।

हाल में, होनासा कंस्यूमर (मामाअर्थ) ने रेजिनाल्ड मेन ब्रांड खरीदा, गोदरेज कंस्यूमर ने मूचस्टैक ब्रांड का अधिग्रहण किया, और डाबर ने 500 करोड़ रुपये के निवेश प्लेटफॉर्म 'डाबर वेंचर्स' की शुरुआत की है। नाश्ता बनाने वाली कंपनी आईडी फ्रेश फूड में भी कई प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हिस्सेदारी खरीदने की बातचीत कर रही हैं।

अधिग्रहण का बढ़ता चलन इक्विरस कैपिटल की एक रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी-सितंबर 2025 के दौरान भारत के उपभोक्ता क्षेत्र में 115 एमएंडए डील हुईं, जो पिछले चार वर्षों में सबसे अधिक है। इनमें से अधिकतर सौदे खाद्य व पेय पदार्थों के क्षेत्र में हुए। पहले नौ महीनों में इस क्षेत्र में 21,200 करोड़ रुपये से अधिक के सौदे हुए।